Cruz del Eje: detienen a un hombre por abuso sexual y privación Ilegítima de la libertad contra su pareja

La Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Luciana Ardiles, detuvo a un hombre de 55 años de edad en el marco de una investigación por graves hechos de violencia de género ocurridos en un paraje rural cercano a Characato, Departamento Cruz del Eje.
La medida fue posible por un trabajo conjunto entre esta Fiscalía, la Unidad Judicial de La Falda dependiente de la Fiscalía de Cosquín y personal de la Patrulla Rural, cuya intervención resultó fundamental atento la dificultad de acceso y las características geográficas del lugar donde se encontraba la víctima.
Asimismo, se logró poner a resguardo a la mujer damnificada, quien actualmente se encuentra contenida y acompañada por su grupo familiar.
Conforme los elementos reunidos hasta el momento, el imputado habría mantenido a su pareja aislada y sometida durante un prolongado período de tiempo en un contexto de violencia física, psicológica, de control coercitivo, entre otras conductas investigadas.
El detenido fue imputado como supuesto autor de los delitos esta imputado tambien de abuso sexual con acceso continuado, privación Ilegítima de la libertad agravada. Los delitos que se investigan habrían sido cometidos en el paraje Canteras del Iguazu y la denuncia fue realizada por un familiar de la víctima.
La medida fue posible por un trabajo conjunto entre esta Fiscalía, la Unidad Judicial de La Falda dependiente de la Fiscalía de Cosquín y personal de la Patrulla Rural, cuya intervención resultó fundamental atento la dificultad de acceso y las características geográficas del lugar donde se encontraba la víctima.
Asimismo, se logró poner a resguardo a la mujer damnificada, quien actualmente se encuentra contenida y acompañada por su grupo familiar.
Conforme los elementos reunidos hasta el momento, el imputado habría mantenido a su pareja aislada y sometida durante un prolongado período de tiempo en un contexto de violencia física, psicológica, de control coercitivo, entre otras conductas investigadas.
El detenido fue imputado como supuesto autor de los delitos esta imputado tambien de abuso sexual con acceso continuado, privación Ilegítima de la libertad agravada. Los delitos que se investigan habrían sido cometidos en el paraje Canteras del Iguazu y la denuncia fue realizada por un familiar de la víctima.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario