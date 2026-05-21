Recuperaron un auto sustraído con una niña en su interior en barrio Panamericano

El vehículo había sido sustraído mientras la menor dormía en el asiento trasero. Fue recuperado minutos después durante un operativo policial.
Personal policial desplegó un operativo en barrio Panamericano tras la sustracción de un automóvil Volkswagen Up, en cuyo interior se encontraba una niña de 4 años.
El hecho ocurrió cuando el propietario del rodado descendió momentáneamente para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi al 400, dejando el vehículo estacionado con la llave colocada y a su hija dormida en el interior. Al regresar, constató el faltante del automóvil y dio aviso inmediato a la Policía.
A partir de la alerta, efectivos montaron un operativo en el sector que permitió localizar el vehículo en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi. En el lugar también fue encontrada la menor, quien se hallaba en perfecto estado de salud.
Según testimonios, un hombre habría abandonado el automóvil para luego darse a la fuga corriendo por calle Mosconi.
Finalmente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial N° 16, mientras continúan las actuaciones correspondientes para identificar al autor del hecho.
Personal policial desplegó un operativo en barrio Panamericano tras la sustracción de un automóvil Volkswagen Up, en cuyo interior se encontraba una niña de 4 años.
El hecho ocurrió cuando el propietario del rodado descendió momentáneamente para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi al 400, dejando el vehículo estacionado con la llave colocada y a su hija dormida en el interior. Al regresar, constató el faltante del automóvil y dio aviso inmediato a la Policía.
A partir de la alerta, efectivos montaron un operativo en el sector que permitió localizar el vehículo en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi. En el lugar también fue encontrada la menor, quien se hallaba en perfecto estado de salud.
Según testimonios, un hombre habría abandonado el automóvil para luego darse a la fuga corriendo por calle Mosconi.
Finalmente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial N° 16, mientras continúan las actuaciones correspondientes para identificar al autor del hecho.
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