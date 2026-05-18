Río Cuarto: FPA y policía de la pampa cerraron un punto de distribución de estupefacientes. Un detenido

Luego de intensas investigaciones llevadas a cabo por Policía de la provincia de La Pampa, el Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un allanamiento, cerró un punto de distribución y detuvo a un narcomenudista mayor de edad en la ciudad de Río Cuarto.
La irrupción tuvo lugar en calle Roque Sáenz Peña al 3500 de barrio Castelli II. En el lugar, se aprehendió a un hombre de 32 años que contaba con pedido de detención vigente. En el domicilio allanado, se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, $192.000, un automóvil y elementos relacionados a la causa.
Este procedimiento se encuentra relacionado a dos allanamientos realizados en los meses de febrero y marzo en Río Cuarto, en donde se secuestraron $4.059.000, u$d200, una pistola cal. .22, ocho cartuchos del mismo calibre y un automóvil. Quedó aprehendido otro narcomenudista.
Cabe destacar que, según las investigaciones, el aprehendido se encargaba de proveer sustancias ilícitas a varios puntos de ventas ubicados en la ciudad de General Pico, La Pampa.
Autoridades del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa de La Pampa a cargo del Dr. Juan José Baric, ordenaron el traslado del sujeto y las evidencias a sede judicial, quedando imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada por la participación de tres o más personas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 23.737.
La irrupción tuvo lugar en calle Roque Sáenz Peña al 3500 de barrio Castelli II. En el lugar, se aprehendió a un hombre de 32 años que contaba con pedido de detención vigente. En el domicilio allanado, se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, $192.000, un automóvil y elementos relacionados a la causa.
Este procedimiento se encuentra relacionado a dos allanamientos realizados en los meses de febrero y marzo en Río Cuarto, en donde se secuestraron $4.059.000, u$d200, una pistola cal. .22, ocho cartuchos del mismo calibre y un automóvil. Quedó aprehendido otro narcomenudista.
Cabe destacar que, según las investigaciones, el aprehendido se encargaba de proveer sustancias ilícitas a varios puntos de ventas ubicados en la ciudad de General Pico, La Pampa.
Autoridades del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa de La Pampa a cargo del Dr. Juan José Baric, ordenaron el traslado del sujeto y las evidencias a sede judicial, quedando imputado por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada por la participación de tres o más personas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 23.737.
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