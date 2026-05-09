San José de la Dormida: ejecutan un sistema de agua potable que beneficiará a más de 5.800 vecinos

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, continúa la construcción de la obra de provisión de agua potable para San José de la Dormida, registrando un avance del 60% en su ejecución.
La intervención, que implica una inversión de $3.205.348.966 contempla la perforación de un nuevo pozo, la instalación de una cisterna de almacenamiento de 48 mil litros, el tendido de 13.685 metros de cañerías de distribución de PVC de distintos diámetros y la adecuación de la estación de bombeo existente con nuevos equipos y tableros eléctricos.
La obra beneficiará directamente a los 5.828 habitantes de San José de la Dormida, en el departamento Tulumba, donde el sistema actual presenta deficiencias estructurales: las tres cisternas existentes del tipo prefabricado registran pérdidas con fallas recurrentes en sectores periféricos y altos de la localidad.
La nueva infraestructura resolverá estas limitaciones al aumentar la capacidad de almacenamiento, mejorar la presión en toda la red y garantizar el abastecimiento ante variaciones en la demanda. La cañería de distribución incluye tramos en diámetros de 90, 110, 160, 200 y 250 milímetros, que optimizarán el cierre de mallas principales para mejorar la presión en los sectores más complicados.
Plan de Igualdad Territorial
Esta obra se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el norte cordobés. En este caso garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
La intervención, que implica una inversión de $3.205.348.966 contempla la perforación de un nuevo pozo, la instalación de una cisterna de almacenamiento de 48 mil litros, el tendido de 13.685 metros de cañerías de distribución de PVC de distintos diámetros y la adecuación de la estación de bombeo existente con nuevos equipos y tableros eléctricos.
La obra beneficiará directamente a los 5.828 habitantes de San José de la Dormida, en el departamento Tulumba, donde el sistema actual presenta deficiencias estructurales: las tres cisternas existentes del tipo prefabricado registran pérdidas con fallas recurrentes en sectores periféricos y altos de la localidad.
La nueva infraestructura resolverá estas limitaciones al aumentar la capacidad de almacenamiento, mejorar la presión en toda la red y garantizar el abastecimiento ante variaciones en la demanda. La cañería de distribución incluye tramos en diámetros de 90, 110, 160, 200 y 250 milímetros, que optimizarán el cierre de mallas principales para mejorar la presión en los sectores más complicados.
Plan de Igualdad Territorial
Esta obra se enmarca en el Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el norte cordobés. En este caso garantizando el acceso al agua potable y acompañando el crecimiento urbano de la región.
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