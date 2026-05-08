Más empresas cordobesas acceden a los beneficios de la Promoción Industrial

El Gobierno de Córdoba entregó los beneficios de la Promoción Industrial a la empresa Longo Agroindustria, radicada en Serrano, ubicada en el sur de la provincia y dedicada al sector agroindustrial.
El proyecto de inversión de la firma consistió en la reingeniería del proceso de extrusión, incorporando equipamiento de última generación que permite optimizar la calidad del producto y la eficiencia energética.
El nuevo sistema incluye un quebrador que reduce significativamente el tamaño de partícula, un horno rotativo de alta capacidad que acondiciona el material mediante lecho fluido, alcanzando temperaturas homogéneas, y un proceso de extrusión que incrementa la productividad.
La actividad fue encabezada por el ministro Sergio Busso, quien las medidas que permiten a las empresas mejorar su producción, generar empleo y expandirse a nuevos mercados.
Las acciones adoptadas por la firma de Serrano permiten reducir el consumo energético en un 30 %, aumentar la productividad en un 35 % y optimizar el funcionamiento general de la planta. El proceso se completa con prensas de alta eficiencia que garantizan estabilidad en la producción y menores requerimientos de mantenimiento.
Los beneficios, otorgados en el marco de la Ley Provincial N.º 10.792, incluyen incentivos fiscales y subsidios que acompañan la inversión privada, promoviendo el crecimiento sostenible del entramado industrial cordobés.
Con estas acciones, el Gobierno de Córdoba impulsa la inversión, el empleo y el desarrollo productivo en la provincia.
El proyecto de inversión de la firma consistió en la reingeniería del proceso de extrusión, incorporando equipamiento de última generación que permite optimizar la calidad del producto y la eficiencia energética.
El nuevo sistema incluye un quebrador que reduce significativamente el tamaño de partícula, un horno rotativo de alta capacidad que acondiciona el material mediante lecho fluido, alcanzando temperaturas homogéneas, y un proceso de extrusión que incrementa la productividad.
La actividad fue encabezada por el ministro Sergio Busso, quien las medidas que permiten a las empresas mejorar su producción, generar empleo y expandirse a nuevos mercados.
Las acciones adoptadas por la firma de Serrano permiten reducir el consumo energético en un 30 %, aumentar la productividad en un 35 % y optimizar el funcionamiento general de la planta. El proceso se completa con prensas de alta eficiencia que garantizan estabilidad en la producción y menores requerimientos de mantenimiento.
Los beneficios, otorgados en el marco de la Ley Provincial N.º 10.792, incluyen incentivos fiscales y subsidios que acompañan la inversión privada, promoviendo el crecimiento sostenible del entramado industrial cordobés.
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