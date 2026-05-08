Santa Rosa de Calamuchita: el nuevo puente sobre el río avanza y ya alcanza el 34% de ejecución

La construcción del nuevo puente sobre el río Santa Rosa, en la Ruta Provincial S-228, registra un avance del 34% y se consolida como una intervención clave para mejorar la conectividad y la circulación en el Valle de Calamuchita.
El proyecto contempla la ejecución de un viaducto de 57,8 metros de longitud y 13 metros de ancho total, con una calzada vehicular de 7,30 metros y dos veredas peatonales de 2,20 metros cada una.
La obra se desarrolla en paralelo al actual puente metálico —inaugurado en 1914—, que será conservado y destinado exclusivamente al tránsito peatonal, preservando su valor histórico.
Además del puente, el proyecto incluye la construcción de una rotonda de acceso de cuatro ramas, de 67 metros de diámetro, la adecuación integral de los accesos y la ejecución de obras hidráulicas para optimizar el escurrimiento del sector.
La intervención permitirá incrementar la capacidad de tránsito, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento sostenido de Santa Rosa de Calamuchita, uno de los principales destinos turísticos de la provincia, especialmente durante temporadas altas.
El proyecto contempla la ejecución de un viaducto de 57,8 metros de longitud y 13 metros de ancho total, con una calzada vehicular de 7,30 metros y dos veredas peatonales de 2,20 metros cada una.
La obra se desarrolla en paralelo al actual puente metálico —inaugurado en 1914—, que será conservado y destinado exclusivamente al tránsito peatonal, preservando su valor histórico.
Además del puente, el proyecto incluye la construcción de una rotonda de acceso de cuatro ramas, de 67 metros de diámetro, la adecuación integral de los accesos y la ejecución de obras hidráulicas para optimizar el escurrimiento del sector.
La intervención permitirá incrementar la capacidad de tránsito, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento sostenido de Santa Rosa de Calamuchita, uno de los principales destinos turísticos de la provincia, especialmente durante temporadas altas.
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