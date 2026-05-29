Policiales de la Departamental Totoral

OPERATIVO INTERDEPARTAMENTAL
En la víspera, en el horario, se llevó a cabo un Operativo Interdepartamental en Ruta Prov. 9 km 820, en la localidad de Simbolar, con la participación de personal del Destacamento local y U.R.D. Tulumba, contando con móviles identificables.
El procedimiento fue fiscalizado por el Director de la U.R.D. Totoral y supervisado por el Jefe de Zona 1.
Durante el procedimiento se efectuaron controles vehiculares y de personas, con el siguiente resultado:
Detenidos / Traslados por contravención: 03
Procedimientos por infracción a los Artículos de la Ley 1 0.326.: 02 motocicletas y un automóvil
70 personas identificadas.
55 vehículos controlados.
FECHA:27/05/26
LAS PEÑAS*
PORTACION ILEGAL DE ARMAS
Siendo las 15:20 hs, en B° Centro de dicha localidad, a raíz de un llamado telefónico, personal policial procede al control de un masculino de 18 años de edad que se trasladaba en un colectivo de la empresa FAM. Al realizarle el palpado preventivo, se constata entre sus prendas un arma corto punzante de color plateado con cabo de madera, procediendo a la aprehensión del mismo y al secuestro del elemento mencionado, siendo trasladado a sede policial, quedando a disposición del Juez de Paz local.
En la víspera, en el horario, se llevó a cabo un Operativo Interdepartamental en Ruta Prov. 9 km 820, en la localidad de Simbolar, con la participación de personal del Destacamento local y U.R.D. Tulumba, contando con móviles identificables.
El procedimiento fue fiscalizado por el Director de la U.R.D. Totoral y supervisado por el Jefe de Zona 1.
Durante el procedimiento se efectuaron controles vehiculares y de personas, con el siguiente resultado:
Detenidos / Traslados por contravención: 03
Procedimientos por infracción a los Artículos de la Ley 1 0.326.: 02 motocicletas y un automóvil
70 personas identificadas.
55 vehículos controlados.
FECHA:27/05/26
LAS PEÑAS*
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Siendo las 15:20 hs, en B° Centro de dicha localidad, a raíz de un llamado telefónico, personal policial procede al control de un masculino de 18 años de edad que se trasladaba en un colectivo de la empresa FAM. Al realizarle el palpado preventivo, se constata entre sus prendas un arma corto punzante de color plateado con cabo de madera, procediendo a la aprehensión del mismo y al secuestro del elemento mencionado, siendo trasladado a sede policial, quedando a disposición del Juez de Paz local.
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