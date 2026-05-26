Desplegaron dispositivos de control vial en el marco de la final del fútbol argentino

Efectivos del Destacamento Móvil 3 "Sargento Ayudante Ramón Gumercindo Acosta" ejecutaron de manera coordinada un amplio dispositivo de seguridad vial y control de áreas sobre el kilómetro 682 de la Autopista Ruta Nacional N° 9, a la altura del peaje Córdoba-Pilar.
Las actividades de control operacional se desarrollaron de forma conjunta e con personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Dirección Bomberos, la Fuerza Policial de Antinarcotráfico y la Policía Federal Argentina, con motivo del operativo de prevención planificado para el encuentro futbolístico correspondiente a la "Final Torneo Apertura 2026".
En el transcurso de las tareas operacionales de prevención y fiscalización de los flujos vehiculares, los gendarmes procedieron al control de un total de 80 ómnibus de larga distancia que trasladaban a aproximadamente 4.000 simpatizantes de una entidad deportiva.
Al profundizar las requisas físicas de los rodados y la consulta simultánea en los sistemas de restricción de espectáculos públicos, los uniformados identificaron a cuatro ciudadanos sobre quienes pesaba la medida de derecho de admisión vigente.
Asimismo, el personal de la Fuerza detectó un vehículo particular e incautó 50 gramos de una sustancia identificada como derivado de opio, procediéndose además a la detención de cuatro ciudadanos involucrados en infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Por su parte, la totalidad del estupefaciente y el rodado involucrado quedaron bajo secuestro preventivo a disposición del Magistrado interviniente, mientras que los ciudadanos aprehendidos quedaron supeditados a las resoluciones legales de rigor.
Las actividades de control operacional se desarrollaron de forma conjunta e con personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Dirección Bomberos, la Fuerza Policial de Antinarcotráfico y la Policía Federal Argentina, con motivo del operativo de prevención planificado para el encuentro futbolístico correspondiente a la "Final Torneo Apertura 2026".
En el transcurso de las tareas operacionales de prevención y fiscalización de los flujos vehiculares, los gendarmes procedieron al control de un total de 80 ómnibus de larga distancia que trasladaban a aproximadamente 4.000 simpatizantes de una entidad deportiva.
Al profundizar las requisas físicas de los rodados y la consulta simultánea en los sistemas de restricción de espectáculos públicos, los uniformados identificaron a cuatro ciudadanos sobre quienes pesaba la medida de derecho de admisión vigente.
Asimismo, el personal de la Fuerza detectó un vehículo particular e incautó 50 gramos de una sustancia identificada como derivado de opio, procediéndose además a la detención de cuatro ciudadanos involucrados en infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Por su parte, la totalidad del estupefaciente y el rodado involucrado quedaron bajo secuestro preventivo a disposición del Magistrado interviniente, mientras que los ciudadanos aprehendidos quedaron supeditados a las resoluciones legales de rigor.
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