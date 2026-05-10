Pilar: FPA secuestró droga y tres armas de fuego. Dos detenidos

En el marco de una investigación desarrollada durante aproximadamente dos meses, y que fue dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, desbarataron un punto de venta y detuvieron a un hombre y una mujer (ambos mayores de edad) en la ciudad de Pilar.
El procedimiento fue llevado a cabo sobre calle Araucaria s/n, entre Ombú y Dalmacio Vélez Sarsfield. Según la investigación, el principal investigado comercializaba estupefacientes en la mencionada ciudad.
Cabe destacar que, al momento del ingreso del personal táctico, uno de los investigados intentó darse a la fuga por una ventana y descartar un morral que contenía un arma de fuego y sustancias ilícitas. Automáticamente quedó aprehendido.
Durante el operativo se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, sustancia de corte, tres armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, dinero en efectivo ($184.500) y diversos elementos de interés para la causa.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El procedimiento fue llevado a cabo sobre calle Araucaria s/n, entre Ombú y Dalmacio Vélez Sarsfield. Según la investigación, el principal investigado comercializaba estupefacientes en la mencionada ciudad.
Cabe destacar que, al momento del ingreso del personal táctico, uno de los investigados intentó darse a la fuga por una ventana y descartar un morral que contenía un arma de fuego y sustancias ilícitas. Automáticamente quedó aprehendido.
Durante el operativo se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, sustancia de corte, tres armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, dinero en efectivo ($184.500) y diversos elementos de interés para la causa.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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