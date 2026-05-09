La Provincia entregó aportes para llevar gas natural a escuelas de Quilino

En el marco de una jornada de trabajo que se desarrolló en el norte y noroeste provincial, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, entregó aportes correspondientes al programa «Conectar Gas Escuelas» que beneficiarán a tres establecimientos educativos de Quilino.
Con una inversión que supera los 80 millones de pesos, las escuelas podrán acceder al servicio de gas natural, mejorando las condiciones para el desarrollo educativo de estudiantes y docentes de la localidad.
“Estamos muy contentos de hacer entrega de la última etapa de aportes para la obra de gas natural para las escuelas de esta localidad, porque significa mejor infraestructura e impacta positivamente en la comunidad educativa. El Plan de Igualdad Territorial y Conectar Gas Escuelas traen progreso y crecimiento a nuestro Norte y Noroeste”, dijo Brandán.
El programa destinará 20.130.000 pesos al Instituto Privado de Enseñanza Quilino (IPEQ), 25.745.000 pesos al Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield y 25.630.000 pesos al Centro Educativo Provincia de Buenos Aires.
Esta acción del Gobierno de Córdoba busca garantizar la calefacción y servicios adecuados para que estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades en condiciones óptimas, especialmente durante los meses de invierno.
Sobre los aportes, la intendenta Mabel Godoy destacó que con esta entrega “el 100% de las escuelas de Quilino van a tener gas”, y agradeció al Gobierno de Córdoba “que trabaja para que nuestro norte hoy pueda tener este servicio como todos los cordobeses”.
Con el Plan de Igualdad Territorial en plena marcha, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, reafirma el rol de las instituciones locales y la articulación entre el Estado provincial y los municipios para dar respuesta a las demandas históricas de la región.
Con una inversión que supera los 80 millones de pesos, las escuelas podrán acceder al servicio de gas natural, mejorando las condiciones para el desarrollo educativo de estudiantes y docentes de la localidad.
“Estamos muy contentos de hacer entrega de la última etapa de aportes para la obra de gas natural para las escuelas de esta localidad, porque significa mejor infraestructura e impacta positivamente en la comunidad educativa. El Plan de Igualdad Territorial y Conectar Gas Escuelas traen progreso y crecimiento a nuestro Norte y Noroeste”, dijo Brandán.
El programa destinará 20.130.000 pesos al Instituto Privado de Enseñanza Quilino (IPEQ), 25.745.000 pesos al Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield y 25.630.000 pesos al Centro Educativo Provincia de Buenos Aires.
Esta acción del Gobierno de Córdoba busca garantizar la calefacción y servicios adecuados para que estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades en condiciones óptimas, especialmente durante los meses de invierno.
Sobre los aportes, la intendenta Mabel Godoy destacó que con esta entrega “el 100% de las escuelas de Quilino van a tener gas”, y agradeció al Gobierno de Córdoba “que trabaja para que nuestro norte hoy pueda tener este servicio como todos los cordobeses”.
Con el Plan de Igualdad Territorial en plena marcha, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, reafirma el rol de las instituciones locales y la articulación entre el Estado provincial y los municipios para dar respuesta a las demandas históricas de la región.
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