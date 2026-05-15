Mendiolaza: La Provincia entregó aportes para finalizar la red de gas natural

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, entregó el segundo desembolso de $73.980.000 destinado a la obra de red de gas natural en la localidad de Mendiolaza.
El ministro Gustavo Brandán encabezó el acto junto a la intendenta Adela Arning, en el marco del avance de esta importante obra de infraestructura que transformará la calidad de vida de los vecinos.
El proyecto consiste en la construcción de 3.980 metros de red de gas natural que abastecerá a 532 vecinos de la localidad.
Actualmente, el proyecto registra un avance del 35% y continúa su ejecución según el cronograma previsto.
Brandán destacó la importancia de la obra y señaló: «Son parte de obras estratégicas que el Gobierno provincial, de la mano del gobernador Martín Llaryora, lleva a cada rincón de Córdoba».
En ese sentido, destacó que, con esta infraestructura, más de un centenar de familias que eligen Mendiolaza para vivir pronto tendrán gas natural en sus hogares generando más confort y crecimiento para la localidad que crece año tras año.
El acceso al gas natural no solo representa una mejora en la calidad de vida, sino también una herramienta de inclusión social y desarrollo económico para las comunidades del interior provincial.
Con este desembolso, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo territorial y la expansión de servicios en toda la provincia.
El ministro Gustavo Brandán encabezó el acto junto a la intendenta Adela Arning, en el marco del avance de esta importante obra de infraestructura que transformará la calidad de vida de los vecinos.
El proyecto consiste en la construcción de 3.980 metros de red de gas natural que abastecerá a 532 vecinos de la localidad.
Actualmente, el proyecto registra un avance del 35% y continúa su ejecución según el cronograma previsto.
Brandán destacó la importancia de la obra y señaló: «Son parte de obras estratégicas que el Gobierno provincial, de la mano del gobernador Martín Llaryora, lleva a cada rincón de Córdoba».
En ese sentido, destacó que, con esta infraestructura, más de un centenar de familias que eligen Mendiolaza para vivir pronto tendrán gas natural en sus hogares generando más confort y crecimiento para la localidad que crece año tras año.
El acceso al gas natural no solo representa una mejora en la calidad de vida, sino también una herramienta de inclusión social y desarrollo económico para las comunidades del interior provincial.
Con este desembolso, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo territorial y la expansión de servicios en toda la provincia.
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