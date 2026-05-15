“Futuros Campeones Cordobeses” tendrá doble jornada en Río Cuarto y Córdoba Capital

El próximo viernes 22 de mayo, “Futuros Campeones Cordobeses” volverá a reunir a grandes exponentes del boxeo provincial con una doble jornada que tendrá actividad tanto en Río Cuarto como en la ciudad de Córdoba.
En Río Cuarto, desde las 21 horas, el gimnasio cubierto del Centro 11 será escenario de una nueva fecha del programa impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, con una destacada cartelera que combinará combates profesionales y amateurs de alto nivel.
En simultáneo, Córdoba Capital también será sede de una velada del programa, que se desarrollará en el Club Alas Argentinas, ampliando así el alcance territorial de una iniciativa que continúa creciendo y fortaleciendo el desarrollo del boxeo cordobés.
En la capital alterna, la cartelera contará con la participación de destacados púgiles como Nicolás Rosales, “La Chila” Ramírez, Pablo Perona y Santiago Bustos, entre otros protagonistas que garantizan espectáculo, competitividad y emoción sobre el ring.
“Futuros Campeones Cordobeses” sigue recorriendo distintos puntos de la provincia con el objetivo de generar oportunidades para jóvenes talentos, fortalecer el trabajo de clubes y gimnasios locales y acercar al público eventos deportivos de jerarquía.
La propuesta se ha consolidado como un espacio clave para el crecimiento del semillero boxístico cordobés, permitiendo visibilizar a jóvenes promesas y acompañar su desarrollo competitivo dentro de una estructura profesional.
Con una importante convocatoria prevista tanto en Río Cuarto como en Córdoba Capital, la jornada del 22 de mayo será una nueva oportunidad para disfrutar del presente y proyectar el futuro del boxeo cordobés.
En Río Cuarto, desde las 21 horas, el gimnasio cubierto del Centro 11 será escenario de una nueva fecha del programa impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, con una destacada cartelera que combinará combates profesionales y amateurs de alto nivel.
En simultáneo, Córdoba Capital también será sede de una velada del programa, que se desarrollará en el Club Alas Argentinas, ampliando así el alcance territorial de una iniciativa que continúa creciendo y fortaleciendo el desarrollo del boxeo cordobés.
En la capital alterna, la cartelera contará con la participación de destacados púgiles como Nicolás Rosales, “La Chila” Ramírez, Pablo Perona y Santiago Bustos, entre otros protagonistas que garantizan espectáculo, competitividad y emoción sobre el ring.
“Futuros Campeones Cordobeses” sigue recorriendo distintos puntos de la provincia con el objetivo de generar oportunidades para jóvenes talentos, fortalecer el trabajo de clubes y gimnasios locales y acercar al público eventos deportivos de jerarquía.
La propuesta se ha consolidado como un espacio clave para el crecimiento del semillero boxístico cordobés, permitiendo visibilizar a jóvenes promesas y acompañar su desarrollo competitivo dentro de una estructura profesional.
Con una importante convocatoria prevista tanto en Río Cuarto como en Córdoba Capital, la jornada del 22 de mayo será una nueva oportunidad para disfrutar del presente y proyectar el futuro del boxeo cordobés.
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