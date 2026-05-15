Más escuelas técnicas se incorporan al Plan Dual y fortalecen la formación en entornos reales de trabajo

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba sumó una nueva experiencia al Plan de Formación Dual para la Educación Técnica con la incorporación del IPET N° 129 “Héroes de Malvinas” y la empresa Aguas Cordobesas, fortaleciendo el vínculo entre las escuelas técnicas y los entornos reales de trabajo.
La propuesta estará destinada a estudiantes de 7.º año de la especialidad Maestro Mayor de Obra, quienes comenzarán a desarrollar parte de su trayectoria formativa en ámbitos vinculados al sector productivo y de servicios, integrando conocimientos técnicos con experiencias concretas de aprendizaje profesional.
Participaron de la jornada el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez; la subinspectora general, Claudia Gregorat; la directora del IPET N° 129, Prof. Claudia Arias; y el gerente general de Aguas Cordobesas, Héctor Randanne.
También acompañaron el encuentro representantes de la Fundación Córdoba Mejora -Natalia Buttigliengo, Andrea Schettini y Rocío Costa Tevez- junto a directivos, docentes, familias y estudiantes de la comunidad educativa.
El ministro Ferreyra destacó: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una educación técnica vinculada al desarrollo productivo y a las oportunidades concretas para nuestros jóvenes. El Plan de Formación Dual permite que las y los estudiantes aprendan en entornos reales de trabajo, integrando saberes, experiencias y capacidades fundamentales para el mundo laboral actual. Estas articulaciones entre escuelas y empresas reflejan una Córdoba que apuesta al conocimiento, la innovación y la formación con sentido de futuro”.
En referencia a este nuevo paso institucional, la directora del IPET N° 129, Claudia Arias, expresó: “Agradecemos la impronta que tiene este Plan Dual y el acompañamiento permanente del equipo técnico de la Dirección General en todo el proceso. Nuestra escuela entiende la formación desde el trabajo colaborativo, por eso esta oportunidad no sería posible sin el compromiso diario del equipo docente que sostiene cada trayectoria estudiantil”.
Además de enriquecer su trayectoria educativa, esta experiencia les permitirá a las y los estudiantes validar las prácticas profesionalizantes requeridas por la especialidad, mediante un proceso de formación y seguimiento articulado entre la escuela y los referentes de la empresa.
Una política que sigue creciendo en toda la provincia
Con la incorporación del IPET N° 129, ya son cuatro las escuelas técnicas de Córdoba Capital que comenzaron sus prácticas formativas en empresas, sumándose a las experiencias desarrolladas por el IPET N° 70 junto a JCL S.A., el IPET 430 con Prodismo S.R.L. y el IPEMyT N° 310 en articulación con Porta Hermanos S.A.
También comenzaron sus prácticas cinco instituciones educativas del departamento San Justo —IPEA N° 222, IPEA N° 403, IPET N° 50, PROA San Francisco e IPETyM N° 89— junto a 25 empresas de la región, ampliando el alcance territorial de la propuesta.
De este modo, el Plan de Formación Dual alcanza actualmente a 250 estudiantes que ya se encuentran desarrollando experiencias formativas en entornos reales de trabajo.
La participación de Aguas Cordobesas en esta iniciativa reafirma también el compromiso del sector empresarial con la formación de las nuevas generaciones, promoviendo experiencias que favorecen la inserción laboral, el desarrollo de capacidades y la construcción de proyectos de vida vinculados al trabajo y la producción.
En ese marco, el gerente general de la empresa, Héctor Randanne, dio la bienvenida a las y los estudiantes que comenzarán esta experiencia, destacando que Aguas Cordobesas es una organización que apuesta al talento joven y participa activamente en proyectos vinculados a la formación y el desarrollo de capacidades para el futuro.
Finalmente, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, comentó: “En cada encuentro vemos el entusiasmo y el compromiso de quienes forman parte de este proceso, y eso nos demuestra que estamos construyendo algo muy importante para la educación cordobesa. Este proyecto no surgió de manera improvisada, sino que es el resultado de mucho trabajo, de experiencias acumuladas y de una decisión clara de consolidar una educación técnica con bases sólidas. Córdoba hoy es referencia en educación porque se anima a seguir innovando y creciendo”.
El Plan de Formación Dual sigue ampliando su alcance en la provincia, consolidando una propuesta que acompaña a las y los estudiantes en la construcción de trayectorias formativas con más oportunidades, experiencias y proyección de futuro.
La propuesta estará destinada a estudiantes de 7.º año de la especialidad Maestro Mayor de Obra, quienes comenzarán a desarrollar parte de su trayectoria formativa en ámbitos vinculados al sector productivo y de servicios, integrando conocimientos técnicos con experiencias concretas de aprendizaje profesional.
Participaron de la jornada el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez; la subinspectora general, Claudia Gregorat; la directora del IPET N° 129, Prof. Claudia Arias; y el gerente general de Aguas Cordobesas, Héctor Randanne.
También acompañaron el encuentro representantes de la Fundación Córdoba Mejora -Natalia Buttigliengo, Andrea Schettini y Rocío Costa Tevez- junto a directivos, docentes, familias y estudiantes de la comunidad educativa.
El ministro Ferreyra destacó: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una educación técnica vinculada al desarrollo productivo y a las oportunidades concretas para nuestros jóvenes. El Plan de Formación Dual permite que las y los estudiantes aprendan en entornos reales de trabajo, integrando saberes, experiencias y capacidades fundamentales para el mundo laboral actual. Estas articulaciones entre escuelas y empresas reflejan una Córdoba que apuesta al conocimiento, la innovación y la formación con sentido de futuro”.
En referencia a este nuevo paso institucional, la directora del IPET N° 129, Claudia Arias, expresó: “Agradecemos la impronta que tiene este Plan Dual y el acompañamiento permanente del equipo técnico de la Dirección General en todo el proceso. Nuestra escuela entiende la formación desde el trabajo colaborativo, por eso esta oportunidad no sería posible sin el compromiso diario del equipo docente que sostiene cada trayectoria estudiantil”.
Además de enriquecer su trayectoria educativa, esta experiencia les permitirá a las y los estudiantes validar las prácticas profesionalizantes requeridas por la especialidad, mediante un proceso de formación y seguimiento articulado entre la escuela y los referentes de la empresa.
Una política que sigue creciendo en toda la provincia
Con la incorporación del IPET N° 129, ya son cuatro las escuelas técnicas de Córdoba Capital que comenzaron sus prácticas formativas en empresas, sumándose a las experiencias desarrolladas por el IPET N° 70 junto a JCL S.A., el IPET 430 con Prodismo S.R.L. y el IPEMyT N° 310 en articulación con Porta Hermanos S.A.
También comenzaron sus prácticas cinco instituciones educativas del departamento San Justo —IPEA N° 222, IPEA N° 403, IPET N° 50, PROA San Francisco e IPETyM N° 89— junto a 25 empresas de la región, ampliando el alcance territorial de la propuesta.
De este modo, el Plan de Formación Dual alcanza actualmente a 250 estudiantes que ya se encuentran desarrollando experiencias formativas en entornos reales de trabajo.
La participación de Aguas Cordobesas en esta iniciativa reafirma también el compromiso del sector empresarial con la formación de las nuevas generaciones, promoviendo experiencias que favorecen la inserción laboral, el desarrollo de capacidades y la construcción de proyectos de vida vinculados al trabajo y la producción.
En ese marco, el gerente general de la empresa, Héctor Randanne, dio la bienvenida a las y los estudiantes que comenzarán esta experiencia, destacando que Aguas Cordobesas es una organización que apuesta al talento joven y participa activamente en proyectos vinculados a la formación y el desarrollo de capacidades para el futuro.
Finalmente, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, comentó: “En cada encuentro vemos el entusiasmo y el compromiso de quienes forman parte de este proceso, y eso nos demuestra que estamos construyendo algo muy importante para la educación cordobesa. Este proyecto no surgió de manera improvisada, sino que es el resultado de mucho trabajo, de experiencias acumuladas y de una decisión clara de consolidar una educación técnica con bases sólidas. Córdoba hoy es referencia en educación porque se anima a seguir innovando y creciendo”.
El Plan de Formación Dual sigue ampliando su alcance en la provincia, consolidando una propuesta que acompaña a las y los estudiantes en la construcción de trayectorias formativas con más oportunidades, experiencias y proyección de futuro.
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