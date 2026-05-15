Córdoba Emprendedora ofrece becas para cursos virtuales

Córdoba Emprendedora pone en marcha dos nuevos cursos virtuales. Se trata de Herramientas para formalizar tu emprendimiento y Taller financiero para emprendedores.
Ambas propuestas tienen como propósito trabajar sobre temas claves a la hora de impulsar la profesionalización y el crecimiento de los negocios.
Las clases se dictarán en mayo. Quienes tengan interés pueden ver más información y postularse ingresando en el link (https://linktr.ee/cba.emprendedora).
Herramientas para formalizar tu emprendimiento
Este curso se enfocará en cuestiones legales de marca, ventajas y desventajas de las diferentes formas de sociedades, aspectos previsionales e impositivos, fuentes de financiamiento y administración.
Destinatarios: emprendedores mayores de 18 años, residentes en la provincia de Córdoba, con secundario completo, que cuenten con un emprendimiento en marcha o en fase idea, tanto de productos como de servicios.
Son dos encuentros virtuales. Las inscripciones cierran el 17 de mayo.
Taller financiero para emprendedores: el valor está en el precio
Este curso permitirá revisar a fondo el entorno para entender dónde está parado cada negocio lo que evite tomar decisiones equivocadas. Además, se verán aspectos vinculados a la rentabilidad y la competitividad en el mercado.
Destinatarios: emprendedores mayores de 18 años, residentes en la provincia de Córdoba, con secundario completo, que cuenten con un emprendimiento en marcha o en fase idea, tanto de productos como de servicios. Se recomienda haber realizado el Taller Nivel 1.
Son dos encuentros virtuales, dictados junto al equipo del Banco de Córdoba. Las inscripciones cierran el 22 de mayo.
Capacitación constante
Córdoba Emprendedora es un programa impulsado por la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, con el apoyo de la Fundación Banco de Córdoba, que busca sacar con éxito proyectos articulando ejes integrales.
Uno de ellos es la formación a través de la cual miles de emprendedoras y emprendedores se han especializado en temáticas como oratoria, finanzas, marketing, fotografía, y más.
Ambas propuestas tienen como propósito trabajar sobre temas claves a la hora de impulsar la profesionalización y el crecimiento de los negocios.
Las clases se dictarán en mayo. Quienes tengan interés pueden ver más información y postularse ingresando en el link (https://linktr.ee/cba.emprendedora).
Herramientas para formalizar tu emprendimiento
Este curso se enfocará en cuestiones legales de marca, ventajas y desventajas de las diferentes formas de sociedades, aspectos previsionales e impositivos, fuentes de financiamiento y administración.
Destinatarios: emprendedores mayores de 18 años, residentes en la provincia de Córdoba, con secundario completo, que cuenten con un emprendimiento en marcha o en fase idea, tanto de productos como de servicios.
Son dos encuentros virtuales. Las inscripciones cierran el 17 de mayo.
Taller financiero para emprendedores: el valor está en el precio
Este curso permitirá revisar a fondo el entorno para entender dónde está parado cada negocio lo que evite tomar decisiones equivocadas. Además, se verán aspectos vinculados a la rentabilidad y la competitividad en el mercado.
Destinatarios: emprendedores mayores de 18 años, residentes en la provincia de Córdoba, con secundario completo, que cuenten con un emprendimiento en marcha o en fase idea, tanto de productos como de servicios. Se recomienda haber realizado el Taller Nivel 1.
Son dos encuentros virtuales, dictados junto al equipo del Banco de Córdoba. Las inscripciones cierran el 22 de mayo.
Capacitación constante
Córdoba Emprendedora es un programa impulsado por la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, con el apoyo de la Fundación Banco de Córdoba, que busca sacar con éxito proyectos articulando ejes integrales.
Uno de ellos es la formación a través de la cual miles de emprendedoras y emprendedores se han especializado en temáticas como oratoria, finanzas, marketing, fotografía, y más.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
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