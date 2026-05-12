Más de 100 jóvenes cordobeses se sumaron a la limpieza del río Suquía

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, junto a la Fundación Somos Río y la Agencia Córdoba Joven, organizó una nueva edición de Re-Accionar, una jornada de limpieza del Río Suquía que convoca a jóvenes de toda la provincia de Córdoba
La iniciativa surge a partir de “Re-Conversar”, una serie de encuentros que se proponen como espacios de diálogo, intercambio e inspiración, y que buscan transformar la reflexión en acciones concretas.
La jornada contó con la participación de más de 100 estudiantes de los colegios IPEM 268 Deán Funes y IPET 249 Nicolás Copernico junto con sus docentes y directivos. Logrando recolectar más de 2 toneladas de residuos del cauce y sus alrededores, fortaleciendo las acciones de recuperación ambiental y fomentando el compromiso ciudadano.
La actividad tuvo como objetivo promover la participación ciudadana y fortalecer el vínculo de las juventudes con el territorio, a través de la recuperación y preservación de uno de los principales cursos de agua de la ciudad.
Durante la jornada, se realizaron tareas de limpieza y separación de residuos, sumándose a la iniciativa impulsada por Martín Jones, cofundador de Somos Río, una organización social y ambiental que nació para recuperar el río Suquía.
De esta manera, la propuesta plantea un recorrido que comienza con la participación en las jornadas Re-Conversar, donde los jóvenes reflexionan e intercambian miradas sobre las problemáticas ambientales actuales, y continúa con Re-Accionar, una instancia que los invita a involucrarse activamente en el cuidado del entorno.
Cada nueva edición de Re-Accionar demuestra que el compromiso ambiental crece cuando se generan espacios donde los jóvenes pueden involucrarse, aprender y actuar sobre el territorio. De esta manera, la iniciativa transforma la reflexión en acción y fortalece el vínculo de la comunidad con el ambiente.
La iniciativa surge a partir de “Re-Conversar”, una serie de encuentros que se proponen como espacios de diálogo, intercambio e inspiración, y que buscan transformar la reflexión en acciones concretas.
La jornada contó con la participación de más de 100 estudiantes de los colegios IPEM 268 Deán Funes y IPET 249 Nicolás Copernico junto con sus docentes y directivos. Logrando recolectar más de 2 toneladas de residuos del cauce y sus alrededores, fortaleciendo las acciones de recuperación ambiental y fomentando el compromiso ciudadano.
La actividad tuvo como objetivo promover la participación ciudadana y fortalecer el vínculo de las juventudes con el territorio, a través de la recuperación y preservación de uno de los principales cursos de agua de la ciudad.
Durante la jornada, se realizaron tareas de limpieza y separación de residuos, sumándose a la iniciativa impulsada por Martín Jones, cofundador de Somos Río, una organización social y ambiental que nació para recuperar el río Suquía.
De esta manera, la propuesta plantea un recorrido que comienza con la participación en las jornadas Re-Conversar, donde los jóvenes reflexionan e intercambian miradas sobre las problemáticas ambientales actuales, y continúa con Re-Accionar, una instancia que los invita a involucrarse activamente en el cuidado del entorno.
Cada nueva edición de Re-Accionar demuestra que el compromiso ambiental crece cuando se generan espacios donde los jóvenes pueden involucrarse, aprender y actuar sobre el territorio. De esta manera, la iniciativa transforma la reflexión en acción y fortalece el vínculo de la comunidad con el ambiente.
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