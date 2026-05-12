En Salsacate, la Provincia abrió otro anexo de la escuela de suboficiales

El gobernador Martín Llaryora visitó este sábado el municipio de Salsacate, en el departamento Pocho, donde presidió la puesta en marcha del anexo de la Escuela de Suboficiales Manuel Belgrano, que en una primera cohorte formará a 30 aspirantes.
Se trata de uno de los 23 anexos para la formación de personal policial que se abrirán en el interior provincial.
La medida busca que los efectivos desarrollen su carrera bajo un principio de arraigo regional.
“Es un día histórico para la Policía de Córdoba por la federalización de los centros de formación y, por supuesto, un día histórico para Salsacate, como lo fue ayer para San Carlos Minas y para Villa de Soto”, dijo Llaryora.
“Desde el primer día, me propuse ejercer este servicio público para apuntalar la federalización y un plan de igualdad territorial (PIT). Hoy estos proyectos son parte de la realidad”, agregó.
Con la incorporación de los nuevos anexos, la Escuela de Suboficiales alcanzará una capacidad formativa de 1.700 aspirantes por cohorte.
Los alumnos cursarán sus estudios con una beca otorgada por la Provincia, decisión que busca incentivar la capacitación y la igualdad de oportunidades.
“A los jóvenes les digo: valoren esta oportunidad. Estudiar cerca de casa, de la familia y de los afectos transforma a las comunidades. Ustedes son centrales para nuestra vida social; sin seguridad, es imposible ejercer los demás derechos”, concluyó el gobernador.
Para la intendenta Figueroa se trata de “un día muy importante para la localidad, el nuevo anexo representa más presencia del Estado, un compromiso concreto con la educación y más oportunidades para los jóvenes de la región”.
“Hasta hace un tiempo atrás, para acceder a esta formación había que trasladarse a otra ciudad, lo que implicaba gastos para las familias y desarraigo para los jóvenes”, añadió.
Los nuevos anexos funcionan además en las localidades de Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María, San Carlos Minas, Río Primero, San Francisco, Valle Hermoso, Villa de Soto, Villa Dolores, Alta Gracia, Bell Ville, Canals, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Villa Huidobro, Villa María, Malagueño y Villa Allende.
El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el director general de la Policía, comisario Iván Rey; autoridades provinciales y locales.
Nuevo espacio de encuentro
Durante la jornada, Llaryora también dejó habilitado un nuevo polideportivo social que fortalecerá la infraestructura deportiva, recreativa y comunitaria de Salsacate.
La obra demandó una inversión provincial de 600 millones de pesos y forma parte del programa de Centros Deportivos, Recreativos y Sociales que impulsa el Gobierno de Córdoba en distintos puntos de la provincia.
Llaryora se mostró satisfecho con la puesta en marcha del polideportivo, que era un compromiso que había asumido con los vecinos de Salsacate. “Son obras costosas que los municipios no pueden afrontar con recursos propios”, apuntó.
El espacio cuenta con un playón deportivo semicubierto de aproximadamente 600 metros cuadrados con estructura metálica, canchas de fútbol y básquet, además de columnas desmontables y red de vóley para la práctica de múltiples disciplinas.
El gobernador anunció el envío de un mamógrafo móvil al municipio y comprometió un aporte de 5 millones de pesos para apoyar la actividad de instituciones locales y 30 millones de pesos para los bomberos voluntarios.
Por último, hizo un llamado a seguir trabajando juntos, superando dificultades y apostando al progreso y al crecimiento de la comunidad.
Figueroa señaló que el espacio “es un gran logro para la comunidad y se aprovecha mucho por los vecinos. Acá funciona el taller de voley, patín, entrenan los clubes y hay mucha gente que viene a compartir un momento”.
Estos espacios buscan fortalecer el tejido urbano y social, promoviendo la convivencia ciudadana a través del deporte, la recreación y la recuperación de espacios públicos para el uso comunitario.
Decisiones que reducen brechas territoriales
Llaryora subrayó que el PIT impulsa inversiones millonarias en infraestructura estratégica, lo que representa un acto de reparación histórica para la región.
En este sentido, mencionó la pavimentación de la ruta 28 que une Tanti y Taninga, un viejo anhelo de la zona. ”Esta ruta transformará la región, trayendo turistas, acercando inversiones y facilitando el acceso”, dijo y valoró la reciente habilitación de la rotonda en Taninga como parte de este proyecto vial.
También destacó la construcción de tres sedes de la UPC en el norte y el noroeste provincial, así como la repavimentación de la ruta 15.
“Estas obras se hacen para darle a todo el noroeste cordobés y al sur provincial condiciones de igualdad de oportunidades”, puntualizó.
Talaini
Previamente, el mandatario visitó Talaini, localidad de 110 habitantes situada a 20 kilómetros al norte de Salsacate, donde inauguró tres Viviendas Semilla y realizó importantes anuncios de aportes del Gobierno Provincial por más de 200 millones de pesos para la concreción de obras de infraestructura.
Llaryora anticipó que el Estado provincial enviará a esa comuna del departamento Minas 80 millones de pesos para ejecutar la obra de perforación para el suministro de agua, 50 millones para la adquisición de una camioneta, 60 millones para obras de cordón cuneta y adoquinado, 20 millones para la compra de juegos integradores destinados a la plaza central y otros 5 millones para cada institución local que desarrolla tareas en pos del bienestar de la comunidad.
Además, junto al jefe comunal Jorge Camilo Güemes, el gobernador entregó créditos del Banco de la Gente por 1.400.000 pesos.
Se trata de uno de los 23 anexos para la formación de personal policial que se abrirán en el interior provincial.
La medida busca que los efectivos desarrollen su carrera bajo un principio de arraigo regional.
“Es un día histórico para la Policía de Córdoba por la federalización de los centros de formación y, por supuesto, un día histórico para Salsacate, como lo fue ayer para San Carlos Minas y para Villa de Soto”, dijo Llaryora.
“Desde el primer día, me propuse ejercer este servicio público para apuntalar la federalización y un plan de igualdad territorial (PIT). Hoy estos proyectos son parte de la realidad”, agregó.
Con la incorporación de los nuevos anexos, la Escuela de Suboficiales alcanzará una capacidad formativa de 1.700 aspirantes por cohorte.
Los alumnos cursarán sus estudios con una beca otorgada por la Provincia, decisión que busca incentivar la capacitación y la igualdad de oportunidades.
“A los jóvenes les digo: valoren esta oportunidad. Estudiar cerca de casa, de la familia y de los afectos transforma a las comunidades. Ustedes son centrales para nuestra vida social; sin seguridad, es imposible ejercer los demás derechos”, concluyó el gobernador.
Para la intendenta Figueroa se trata de “un día muy importante para la localidad, el nuevo anexo representa más presencia del Estado, un compromiso concreto con la educación y más oportunidades para los jóvenes de la región”.
“Hasta hace un tiempo atrás, para acceder a esta formación había que trasladarse a otra ciudad, lo que implicaba gastos para las familias y desarraigo para los jóvenes”, añadió.
Los nuevos anexos funcionan además en las localidades de Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María, San Carlos Minas, Río Primero, San Francisco, Valle Hermoso, Villa de Soto, Villa Dolores, Alta Gracia, Bell Ville, Canals, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Villa Huidobro, Villa María, Malagueño y Villa Allende.
El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el director general de la Policía, comisario Iván Rey; autoridades provinciales y locales.
Nuevo espacio de encuentro
Durante la jornada, Llaryora también dejó habilitado un nuevo polideportivo social que fortalecerá la infraestructura deportiva, recreativa y comunitaria de Salsacate.
La obra demandó una inversión provincial de 600 millones de pesos y forma parte del programa de Centros Deportivos, Recreativos y Sociales que impulsa el Gobierno de Córdoba en distintos puntos de la provincia.
Llaryora se mostró satisfecho con la puesta en marcha del polideportivo, que era un compromiso que había asumido con los vecinos de Salsacate. “Son obras costosas que los municipios no pueden afrontar con recursos propios”, apuntó.
El espacio cuenta con un playón deportivo semicubierto de aproximadamente 600 metros cuadrados con estructura metálica, canchas de fútbol y básquet, además de columnas desmontables y red de vóley para la práctica de múltiples disciplinas.
El gobernador anunció el envío de un mamógrafo móvil al municipio y comprometió un aporte de 5 millones de pesos para apoyar la actividad de instituciones locales y 30 millones de pesos para los bomberos voluntarios.
Por último, hizo un llamado a seguir trabajando juntos, superando dificultades y apostando al progreso y al crecimiento de la comunidad.
Figueroa señaló que el espacio “es un gran logro para la comunidad y se aprovecha mucho por los vecinos. Acá funciona el taller de voley, patín, entrenan los clubes y hay mucha gente que viene a compartir un momento”.
Estos espacios buscan fortalecer el tejido urbano y social, promoviendo la convivencia ciudadana a través del deporte, la recreación y la recuperación de espacios públicos para el uso comunitario.
Decisiones que reducen brechas territoriales
Llaryora subrayó que el PIT impulsa inversiones millonarias en infraestructura estratégica, lo que representa un acto de reparación histórica para la región.
En este sentido, mencionó la pavimentación de la ruta 28 que une Tanti y Taninga, un viejo anhelo de la zona. ”Esta ruta transformará la región, trayendo turistas, acercando inversiones y facilitando el acceso”, dijo y valoró la reciente habilitación de la rotonda en Taninga como parte de este proyecto vial.
También destacó la construcción de tres sedes de la UPC en el norte y el noroeste provincial, así como la repavimentación de la ruta 15.
“Estas obras se hacen para darle a todo el noroeste cordobés y al sur provincial condiciones de igualdad de oportunidades”, puntualizó.
Talaini
Previamente, el mandatario visitó Talaini, localidad de 110 habitantes situada a 20 kilómetros al norte de Salsacate, donde inauguró tres Viviendas Semilla y realizó importantes anuncios de aportes del Gobierno Provincial por más de 200 millones de pesos para la concreción de obras de infraestructura.
Llaryora anticipó que el Estado provincial enviará a esa comuna del departamento Minas 80 millones de pesos para ejecutar la obra de perforación para el suministro de agua, 50 millones para la adquisición de una camioneta, 60 millones para obras de cordón cuneta y adoquinado, 20 millones para la compra de juegos integradores destinados a la plaza central y otros 5 millones para cada institución local que desarrolla tareas en pos del bienestar de la comunidad.
Además, junto al jefe comunal Jorge Camilo Güemes, el gobernador entregó créditos del Banco de la Gente por 1.400.000 pesos.
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