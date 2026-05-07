Marcos Juárez: FPA secuestró cocaína, tussi y marihuana. Dos detenidos

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lograron realizar tres allanamientos, detener a dos narcomenudistas mayores de edad y secuestrar estupefacientes en la ciudad de Marcos Juárez.
Sobre Avenida Circunvalación Acceso Este, el Equipo de Acciones Tácticas controlo a un vehículo con dos sujetos de 28 y 34 años a bordo. Luego de las requisas correspondientes, se incautaron 249 dosis de cocaína y cuatro de marihuana, tussi y el vehículo.
A continuación, se libró la orden de tres allanamientos en simultáneo (dos en Marcos Juárez y el restante en General Roca). En los espacios allanados, con destacada labor de los investigadores de la Fuerza, se secuestraron 722 dosis de marihuana y diferentes elementos aparentemente relacionados con la actividad ilegal.
Vale destacar que los investigados realizaban delivery de drogas en distintos barrios de las ciudades mencionadas. Además, uno de los mismos era un referente narco.
Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por Comercialización de Estupefacientes.
Sobre Avenida Circunvalación Acceso Este, el Equipo de Acciones Tácticas controlo a un vehículo con dos sujetos de 28 y 34 años a bordo. Luego de las requisas correspondientes, se incautaron 249 dosis de cocaína y cuatro de marihuana, tussi y el vehículo.
A continuación, se libró la orden de tres allanamientos en simultáneo (dos en Marcos Juárez y el restante en General Roca). En los espacios allanados, con destacada labor de los investigadores de la Fuerza, se secuestraron 722 dosis de marihuana y diferentes elementos aparentemente relacionados con la actividad ilegal.
Vale destacar que los investigados realizaban delivery de drogas en distintos barrios de las ciudades mencionadas. Además, uno de los mismos era un referente narco.
Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por Comercialización de Estupefacientes.
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