Especialistas de Brasil mostraron su interés en el modelo cordobés de valuación inmobiliaria

Un equipo de investigación de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) visitó IDECOR —Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba— para conocer la metodología cordobesa de valuación masiva de inmuebles, desarrollada por el Centro de Estudios Territoriales (CET) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la UNC, en conjunto con la IDE y el Catastro provincial.
La UFSC, junto con la Receita Federal de Brasil —organismo equivalente a la autoridad tributaria nacional en Argentina—, tiene a su cargo el diseño e implementación de la nueva metodología de valuación masiva inmobiliaria en ese país.
Everton Da Silva, coordinador del proyecto de valuación masiva de inmuebles en Brasil, explicó su motivación para conocer la experiencia cordobesa: “Vinimos con un equipo de especialistas brasileños involucrados en la valuación masiva de inmuebles urbanos para conocer la experiencia de Córdoba, identificar innovaciones y analizar tanto los desafíos como los resultados obtenidos a lo largo del tiempo”.
El referente en gestión territorial y director del Grupo de Observación y Transformación Territorial (GOTT) de la UFSC señaló que el desafío es estimar en 2026 los valores inmobiliarios en las 26 capitales estaduales y en Brasilia —que concentran más de 50 millones de habitantes—, y escalar la metodología al conjunto de los 5.570 municipios brasileños en una segunda etapa.
Durante su visita, la delegación de Brasil participó de encuentros con equipos locales para conocer en detalle los procedimientos, estructuras de datos, métodos de valuación y rutinas operativas utilizadas en la tasación de bienes inmuebles en la provincia de Córdoba.
Intercambio técnico con la experiencia de Córdoba
Durante tres días se realizaron sesiones de trabajo en las que los equipos del CET e IDECOR presentaron los procesos involucrados en la valuación anual, incluyendo el relevamiento y análisis de información de mercado, el diseño de variables, el modelado y el cálculo de valores finales.
“Nos visitaron para conocer cómo iniciamos, entre 2017 y 2018, los procesos de valuación y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo, con el objetivo de tomar esas experiencias para fortalecer sus propios procesos”, comentó Hernán Morales, coordinador de IDECOR.
Además, la delegación brasileña participó de una jornada en la que especialistas del equipo local mostraron en tiempo real sus herramientas de trabajo, cartografía y bases de datos aplicadas a distintas tareas.
Morales también destacó el intercambio como una oportunidad de aprendizaje para Córdoba: “Se generó un espacio de intercambio que nos permite incorporar nuevas ideas y seguir mejorando e innovando en los procesos que desarrollamos junto a la Dirección de Catastro”.
Los especialistas brasileños se reunieron además con autoridades de la Dirección Provincial de Catastro para conocer la estructura institucional del organismo, la integración entre el catastro territorial y la valuación inmobiliaria, los procedimientos de actualización catastral y los sistemas utilizados para la gestión territorial.
“Presentamos el modelo catastral argentino y luego profundizamos en el caso de Córdoba: tanto en el ámbito urbano como rural, el origen de la parcela catastral, el funcionamiento del sistema y la gestión de los datos”, señaló el director general de Catastro provincial, Gustavo García.
Una metodología consolidada
En 2017, un equipo de investigación del CET de la UNC e IDECOR desarrolló una metodología innovadora que actualmente se utiliza de forma anual para determinar las valuaciones de más de dos millones de inmuebles urbanos y rurales en toda la provincia de Córdoba.
Para ello, se aplican modelos de valuación masiva automatizada (VMA) y mapas digitales que permiten la predicción de valores mediante algoritmos de aprendizaje automático.
Estas estimaciones permiten calcular valores en pesos y dólares por metro cuadrado para cerca de 1,7 millones de parcelas urbanas, así como valores de mercado para inmuebles rurales, expresados en pesos y dólares por hectárea, con un nivel de detalle de hasta 25 hectáreas.
La UFSC, junto con la Receita Federal de Brasil —organismo equivalente a la autoridad tributaria nacional en Argentina—, tiene a su cargo el diseño e implementación de la nueva metodología de valuación masiva inmobiliaria en ese país.
Everton Da Silva, coordinador del proyecto de valuación masiva de inmuebles en Brasil, explicó su motivación para conocer la experiencia cordobesa: “Vinimos con un equipo de especialistas brasileños involucrados en la valuación masiva de inmuebles urbanos para conocer la experiencia de Córdoba, identificar innovaciones y analizar tanto los desafíos como los resultados obtenidos a lo largo del tiempo”.
El referente en gestión territorial y director del Grupo de Observación y Transformación Territorial (GOTT) de la UFSC señaló que el desafío es estimar en 2026 los valores inmobiliarios en las 26 capitales estaduales y en Brasilia —que concentran más de 50 millones de habitantes—, y escalar la metodología al conjunto de los 5.570 municipios brasileños en una segunda etapa.
Durante su visita, la delegación de Brasil participó de encuentros con equipos locales para conocer en detalle los procedimientos, estructuras de datos, métodos de valuación y rutinas operativas utilizadas en la tasación de bienes inmuebles en la provincia de Córdoba.
Intercambio técnico con la experiencia de Córdoba
Durante tres días se realizaron sesiones de trabajo en las que los equipos del CET e IDECOR presentaron los procesos involucrados en la valuación anual, incluyendo el relevamiento y análisis de información de mercado, el diseño de variables, el modelado y el cálculo de valores finales.
“Nos visitaron para conocer cómo iniciamos, entre 2017 y 2018, los procesos de valuación y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo, con el objetivo de tomar esas experiencias para fortalecer sus propios procesos”, comentó Hernán Morales, coordinador de IDECOR.
Además, la delegación brasileña participó de una jornada en la que especialistas del equipo local mostraron en tiempo real sus herramientas de trabajo, cartografía y bases de datos aplicadas a distintas tareas.
Morales también destacó el intercambio como una oportunidad de aprendizaje para Córdoba: “Se generó un espacio de intercambio que nos permite incorporar nuevas ideas y seguir mejorando e innovando en los procesos que desarrollamos junto a la Dirección de Catastro”.
Los especialistas brasileños se reunieron además con autoridades de la Dirección Provincial de Catastro para conocer la estructura institucional del organismo, la integración entre el catastro territorial y la valuación inmobiliaria, los procedimientos de actualización catastral y los sistemas utilizados para la gestión territorial.
“Presentamos el modelo catastral argentino y luego profundizamos en el caso de Córdoba: tanto en el ámbito urbano como rural, el origen de la parcela catastral, el funcionamiento del sistema y la gestión de los datos”, señaló el director general de Catastro provincial, Gustavo García.
Una metodología consolidada
En 2017, un equipo de investigación del CET de la UNC e IDECOR desarrolló una metodología innovadora que actualmente se utiliza de forma anual para determinar las valuaciones de más de dos millones de inmuebles urbanos y rurales en toda la provincia de Córdoba.
Para ello, se aplican modelos de valuación masiva automatizada (VMA) y mapas digitales que permiten la predicción de valores mediante algoritmos de aprendizaje automático.
Estas estimaciones permiten calcular valores en pesos y dólares por metro cuadrado para cerca de 1,7 millones de parcelas urbanas, así como valores de mercado para inmuebles rurales, expresados en pesos y dólares por hectárea, con un nivel de detalle de hasta 25 hectáreas.
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