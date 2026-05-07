Educación impulsa Rondas de Diálogo con Familias en toda la provincia

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, pondrá en marcha durante los meses de marzo, abril y mayo las Rondas de Diálogo con Familias 2026, una iniciativa destinada a fortalecer el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes de todos los niveles del sistema educativo provincial.
Bajo el título “¿Cómo acompañarnos para acompañar?”, los encuentros buscan generar espacios de intercambio y reflexión sobre el rol de las familias en los procesos educativos, promoviendo el diálogo y la construcción de estrategias compartidas entre escuela, estudiantes y comunidad.
La propuesta es coordinada por los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE), dependientes de la Subdirección de Promoción y Protección de Trayectorias de la Dirección General de Bienestar Educativo.
A través de estos equipos se desarrollarán más de 250 talleres en todo el territorio provincial, donde se abordarán temáticas vinculadas al bienestar y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Entre los ejes de trabajo se destacan el bienestar digital, el impacto del uso de pantallas en los aprendizajes, la prevención del grooming, la violencia en entornos digitales y la creciente preocupación por las apuestas online en jóvenes, entre otros aspectos vinculados al cuidado de las trayectorias educativas.
Las Rondas tendrán un despliegue territorial amplio, alcanzando barrios de la ciudad de Córdoba y numerosas localidades de distintos departamentos de la provincia, entre ellos San Justo, Río Segundo, Tercero Arriba, General San Martín, Río Cuarto, Juárez Celman, Punilla, Santa María, Calamuchita, Río Primero, Colón, Unión, Marcos Juárez, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, San Alberto, Ischilín, Cruz del Eje, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Totoral, Minas y Pocho..
Sobre la importancia de esta iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “En Córdoba entendemos que educar es una tarea compartida. Por eso promovemos estos espacios de diálogo con las familias, porque cuando escuela y comunidad trabajan juntas se fortalecen las trayectorias educativas y el cuidado de nuestros estudiantes”.
Farreyra agregó que la “iniciativa forma parte del camino de transformación educativa que impulsa el gobernador Martín Llaryora, donde el acompañamiento y la participación de las familias son fundamentales para garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje”.
Según Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior: “la vinculación escuela-familia es necesaria y las familias son aliadas estratégicas para garantizar los aprendizajes y cuidados”.
Maine resaltó la importancia de unir esfuerzos entre todos los actores involucrados en la educación, para asegurar tanto ambientes de aprendizaje presenciales como virtuales que sean seguros y saludables.
Las experiencias recogidas en rondas realizadas durante 2025 evidencian el valor de estos espacios para las familias participantes, quienes destacaron la posibilidad de compartir inquietudes, intercambiar experiencias y construir propuestas conjuntas para el bienestar de sus hijos e hijas.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación continúa avanzando en uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial, orientado a promover y dinamizar espacios de participación, reconociendo a las familias como actores fundamentales en el acompañamiento de las trayectorias escolares y en la construcción de entornos educativos más seguros y saludables.
Bajo el título “¿Cómo acompañarnos para acompañar?”, los encuentros buscan generar espacios de intercambio y reflexión sobre el rol de las familias en los procesos educativos, promoviendo el diálogo y la construcción de estrategias compartidas entre escuela, estudiantes y comunidad.
La propuesta es coordinada por los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE), dependientes de la Subdirección de Promoción y Protección de Trayectorias de la Dirección General de Bienestar Educativo.
A través de estos equipos se desarrollarán más de 250 talleres en todo el territorio provincial, donde se abordarán temáticas vinculadas al bienestar y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Entre los ejes de trabajo se destacan el bienestar digital, el impacto del uso de pantallas en los aprendizajes, la prevención del grooming, la violencia en entornos digitales y la creciente preocupación por las apuestas online en jóvenes, entre otros aspectos vinculados al cuidado de las trayectorias educativas.
Las Rondas tendrán un despliegue territorial amplio, alcanzando barrios de la ciudad de Córdoba y numerosas localidades de distintos departamentos de la provincia, entre ellos San Justo, Río Segundo, Tercero Arriba, General San Martín, Río Cuarto, Juárez Celman, Punilla, Santa María, Calamuchita, Río Primero, Colón, Unión, Marcos Juárez, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, San Alberto, Ischilín, Cruz del Eje, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Totoral, Minas y Pocho..
Sobre la importancia de esta iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “En Córdoba entendemos que educar es una tarea compartida. Por eso promovemos estos espacios de diálogo con las familias, porque cuando escuela y comunidad trabajan juntas se fortalecen las trayectorias educativas y el cuidado de nuestros estudiantes”.
Farreyra agregó que la “iniciativa forma parte del camino de transformación educativa que impulsa el gobernador Martín Llaryora, donde el acompañamiento y la participación de las familias son fundamentales para garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje”.
Según Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior: “la vinculación escuela-familia es necesaria y las familias son aliadas estratégicas para garantizar los aprendizajes y cuidados”.
Maine resaltó la importancia de unir esfuerzos entre todos los actores involucrados en la educación, para asegurar tanto ambientes de aprendizaje presenciales como virtuales que sean seguros y saludables.
Las experiencias recogidas en rondas realizadas durante 2025 evidencian el valor de estos espacios para las familias participantes, quienes destacaron la posibilidad de compartir inquietudes, intercambiar experiencias y construir propuestas conjuntas para el bienestar de sus hijos e hijas.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación continúa avanzando en uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial, orientado a promover y dinamizar espacios de participación, reconociendo a las familias como actores fundamentales en el acompañamiento de las trayectorias escolares y en la construcción de entornos educativos más seguros y saludables.
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