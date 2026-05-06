En Córdoba secuestraron más de 56 millones de pesos y en La Rioja armas de fuego

A raíz de controles de ruta, los gendarmes dependientes del Escuadrón 65 “Córdoba” detectaron cajas que contenían fajos de billetes en efectivo en infracción al Artículo 303 del Código Penal Argentino por presunto Lavado de activos.
Por su parte, efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” incautaron dos armas y 16 municiones en infracción a la Ley 20.429.
Hoy, personal de la Sección de Seguridad Vial “Sinsacate” inspeccionó un camión procedente de Santiago del Estero que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba. En el sector del semirremolque los funcionarios observaron la presencia de cuatro cajas de cartón y dos bolsas de lona color verde, que fueron sometidas al scanner de la Unidad.
Los uniformados corroboraron que en el interior había billetes en efectivo. El Magistrado en turno dispuso el labrado de las actuaciones y el secuestro de la totalidad del dinero: 56.588.284 pesos, y demás elementos de interés para la causa.
Por otra parte, en la provincia de La Rioja, integrantes del Grupo “Talamuyuna" y de la Sección “Chepes” de Gendarmería Nacional Argentina, efectuaban controles sobre las Rutas Nacionales N° 38 y 79, cuando hallaron en un arma y 16 municiones calibre 22 que eran transportadas ocultas en el interior de un rodado.
De igual manera, al interceptar otro automóvil que circulaba por la Ruta Nacional N° 38, constataron el traslado de un arma de fuego debajo del asiento del conductor. El ciudadano involucrado no contaba con la documentación que avale su legal tenencia, ante lo cual se decomisó el arma en infracción.
Intervinieron el Juzgado de Instrucción de Chamical y el Juzgado de Instrucción de La Rioja Nro 3 correspondientemente.
Por su parte, efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” incautaron dos armas y 16 municiones en infracción a la Ley 20.429.
Hoy, personal de la Sección de Seguridad Vial “Sinsacate” inspeccionó un camión procedente de Santiago del Estero que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba. En el sector del semirremolque los funcionarios observaron la presencia de cuatro cajas de cartón y dos bolsas de lona color verde, que fueron sometidas al scanner de la Unidad.
Los uniformados corroboraron que en el interior había billetes en efectivo. El Magistrado en turno dispuso el labrado de las actuaciones y el secuestro de la totalidad del dinero: 56.588.284 pesos, y demás elementos de interés para la causa.
Por otra parte, en la provincia de La Rioja, integrantes del Grupo “Talamuyuna" y de la Sección “Chepes” de Gendarmería Nacional Argentina, efectuaban controles sobre las Rutas Nacionales N° 38 y 79, cuando hallaron en un arma y 16 municiones calibre 22 que eran transportadas ocultas en el interior de un rodado.
De igual manera, al interceptar otro automóvil que circulaba por la Ruta Nacional N° 38, constataron el traslado de un arma de fuego debajo del asiento del conductor. El ciudadano involucrado no contaba con la documentación que avale su legal tenencia, ante lo cual se decomisó el arma en infracción.
Intervinieron el Juzgado de Instrucción de Chamical y el Juzgado de Instrucción de La Rioja Nro 3 correspondientemente.
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