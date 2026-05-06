Córdoba superó las expectativas turísticas en el fin de semana largo: Alta ocupación en todos los valles y un Río Pinto récord

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un saldo altamente positivo para el turismo en Córdoba, con niveles de ocupación elevados en los principales valles turísticos y un fuerte movimiento impulsado por eventos masivos que dinamizaron la economía regional.
De acuerdo a relevamientos municipales, los distintos corredores serranos mostraron cifras destacadas, con picos de ocupación plena en varios destinos.
En el Valle de Punilla, localidades como La Cumbre alcanzaron el 100%, Villa Giardino llegó al 98% y La Falda al 95%, consolidando a la región como uno de los epicentros del movimiento turístico.
En Traslasierra, San Javier y Yacanto también registraron un 98% de ocupación, mientras que en el norte provincial, Villa Tulumba alcanzó el 95% y Deán Funes el 70%.
En Sierras Chicas y el corredor de Colonia Caroya, la ocupación fue del 80%, en tanto que en la región de Ansenuza, Balnearia llegó al 90%.
Por su parte, en el Valle de Calamuchita, Villa Yacanto alcanzó el 79% y Villa Rumipal el 60%.
En la ciudad de Córdoba, los hoteles categorizados trabajaron con niveles de ocupación de entre el 60% y el 70%, con establecimientos que completaron su capacidad impulsados por eventos convocantes en el estadio Mario Alberto Kempes.
En tanto, Villa Carlos Paz registró reservas cercanas al 70% hacia el cierre del fin de semana.
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “los niveles de ocupación estuvieron por encima de las expectativas”, y subrayó que la combinación de clima favorable y una agenda diversa de actividades fue determinante para sostener el flujo de visitantes.
El Río Pinto, motor del fin de semana en Punilla
El principal impulso turístico del fin de semana se concentró en el Valle de Punilla con la 30ª edición del Desafío Río Pinto, que volvió a posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos.
La competencia reunió a 6.020 ciclistas con cupos agotados, en una edición récord que volvió a mostrar una postal emblemática: miles de bicicletas atravesando los paisajes serranos en un circuito de aproximadamente 85 kilómetros.
En lo deportivo, el chileciteño Agustín Durán se quedó con el primer puesto, mientras que Julieta Zurita se impuso entre las mujeres en su debut en la competencia.
Más allá de lo competitivo, el impacto fue especialmente significativo en términos turísticos: la afluencia de corredores, equipos y visitantes generó ocupación plena no solo en La Cumbre, sino también en localidades cercanas como San Marcos Sierras, Capilla del Monte y San Esteban, con un fuerte movimiento en alojamientos, gastronomía y comercios.
Impacto económico y agenda de eventos
El Desafío Río Pinto no fue el único atractivo del fin de semana.
La agenda incluyó propuestas deportivas, recreativas y culturales como la Ultra Champa y el festival “Kilómetro de Cuarteto”, que contribuyeron a sostener altos niveles de ocupación en toda la provincia.
Durante tres jornadas, el predio del aeródromo de La Cumbre funcionó como una verdadera ciudad deportiva, con más de 200 stands, espacios gastronómicos y actividades para toda la familia, ampliando el alcance del evento más allá de la competencia.
A tres décadas de su creación, el Río Pinto se consolida como un fenómeno que combina deporte, turismo y desarrollo económico, con impacto directo en las economías regionales y en la proyección de Córdoba como destino elegido a nivel nacional.
El balance general del fin de semana confirma una tendencia: la combinación de eventos de escala, diversidad de propuestas y condiciones climáticas favorables sigue posicionando a Córdoba como uno de los destinos más competitivos del país.
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