Cultura en Córdoba: una semana de música, exposiciones y teatro infantil

La semana del 4 al 10 de mayo se presenta con propuestas que abarcan la música coral, las artes visuales y el teatro infantil. La programación invita a públicos de todas las edades a recorrer distintos espacios culturales, con actividades que ponen en valor la producción artística local y regional, y fortalecen el acceso a la cultura en distintos puntos del territorio provincial.
El jueves 7, a las 20, el Teatro del Libertador San Martín será escenario del espectáculo “Coros de ópera a través de la historia”, una presentación del Coro Polifónico de Córdoba, bajo la dirección de Natalia Vartanian, con la colaboración de la musicógrafa Margarita Pollini. La velada contará, además, con acompañamiento instrumental de Lucía Luque, Ivana María D’Amelio, Claire Marie Fahy, Hermann Schreiner, Julio Menéndez y Andrea Mellia.
El viernes 8, a las 20, la ciudad de Río Cuarto inaugura tres nuevas exposiciones en la Casa de la Cultura. Se destacan “Como siempre y sin tarjeta”, de Alejandro Niz y Ariel Martínez Archina; “Resistencia. La fuerza de la protesta”, de la fotógrafa Belén Greco, que documenta movilizaciones sociales desde una mirada sensible y comprometida; y la obra “Ruperta Rosales. Escribe”, de Santy Rodríguez. Las muestras podrán visitarse hasta el 2 de junio, todos los días de 9 a 21.
Finalmente, el sábado 9, a las 17, vuelve el ciclo Infantiles Provinciales en el Centro Cultural Córdoba, con la presentación de “Des-encontradas”, de La dudosa compañía. Esta propuesta de clown y circo, proveniente de Los Hornillos, Valle de Traslasierra, invita a las infancias y a toda la familia a disfrutar de una historia que combina humor, música, acrobacias y teatro. La entrada es gratuita, hasta agotar capacidad, en el marco de un ciclo que busca visibilizar y promover el trabajo de artistas independientes del interior provincial.
A continuación, los destacados de la semana. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.
Lunes 4 de mayo
A las 18:30. Cine: “Corazones Jóvenes” (de Anthony Schatteman, Bélgica, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Elías, de 14 años, se siente atraído por su nuevo vecino, Alexander, de su misma edad. Pronto se da cuenta de que, por primera vez, está verdaderamente enamorado. Las interacciones con sus amigos y familiares generan más preguntas que respuestas. Confundido por sus crecientes sentimientos, Elías intenta resolver su caos interior para demostrar que merece el corazón de Alexander. Repite martes 5, a las 20:30 y miércoles 6, a las 18:30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Rubber (El neumático asesino)” (de Quentin Dupieux, Francia, 2010)
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
En Mayo la Biblioteca presenta el mundo de Quentin Dupieux, lleno de surrealismo, sátira, comedia de terror, comedia absurda, gore y cine dentro del cine. Sinopsis: Cuando Robert, un neumático inanimado, descubre sus destructivos poderes telepáticos, pronto pone su punto de mira en una ciudad, y en particular, en una misteriosa mujer que se convierte en su obsesión. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Cine de cabecera: Foco Nanni Moretti. “Aprile” (de Nanni Moretti, Italia, 1998)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Moretti es uno de los cineastas más vitales del cine contemporáneo: inconformista, mordaz, inquisitivo e iconoclasta. A esos adjetivos cabe sumar, además, divertido. Los lunes de abril, en Cine de Cabecera, veremos sólo una parte de su filmografía: Habemus Papam, Caro diario, Mia madre y Palombella Rossa. Sinopsis: Nanni Moretti cuenta, en primera persona, sus experiencias personales como si fueran la crónica de un diario. En formato pseudodocumental repasa sus filias y fobias más íntimas, basándose en el cine, la política, el trabajo y la familia como ejes argumentales. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Cine: “Argentina sangra. Por las barrancas del Río Paraná” (de Andrés Cedrón, Argentina, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Documental que analiza la apropiación de los recursos del Río Paraná por parte de las empresas cerealeras en la zona de Gran Rosario. Repite martes 5, a las 18:30, y miércoles 6, a las 20.30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
Martes 5 de mayo
A las 17. Charla abierta de la presentación del taller América transformando a Europa.
Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí
Intelectuales, Cultura y Política. S. XVI al XVII a cargo de la Lic. Inés Achával Becú. Entrada gratuita con inscripción https://forms.gle/nErZBexkHnoRmonm7 Para más información escribir a talleresproartecordoba@gmail.com o bien, al número 351-652 0234
A las 18. Cine en el Palacio: El curioso caso de Benjamin Button (de David Fincher, Estados Unidos, 2008)
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Todos los martes de mayo inicia un nuevo ciclo en Cine en el Palacio “Una serie sobre el tiempo. El cuerpo”. El tiempo no pasa en el vacío: pasa sobre los cuerpos, en los cuerpos, a través de ellos. Los marca, los transforma, los desgasta o los renueva. Pocas disciplinas han podido registrar esa transformación con la precisión y la emoción del cine. La imagen en movimiento tiene la capacidad única de capturar la transición, de hacer visible lo que ocurre en el intervalo entre un antes y un después. Sinopsis: Un hombre nace anciano y rejuvenece con los años. Una fábula extraordinaria sobre el amor y el tiempo que corre en sentido contrario, protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. Ganadora de tres premios Oscar, entre ellos mejor dirección artística y efectos visuales. Ingreso libre y gratuito. Por orden de llegada, capacidad 90 personas.
A las 19. Ciclo: “Palabras de Poeta”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Dirigido por Hernán Jaeggi y Carlos Garro Aguilar. En esta ocasión contaremos con la presencia de los poetas Andrea Sosa, Roxana Carrizo, José Luis Serrano(el creador de Doña Jovita, en su rol de poeta) y Antonio Moro. Coordinarán el evento: Aldo Parfeniuk y Ramiro Iraola. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Cine por la Diversidad: La muerte le sienta bien (de Robert Zemeckis, Estados Unidos, 1992)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Cuatro películas emblemáticas de una década que supo combinar humor, ironía y sensibilidad. Bruno Lanfranco nos propone un recorrido amable y al mismo tiempo agudo en torno a una época. Sinopsis: La actriz Madeline Ashton (Meryl Streep) le «roba» el prometido, el cirujano plástico Ernest Menville (Bruce Willis), a su amiga Helen (Goldie Hawn) y se casa con él. Siete años después, Madeline solo vive por y para su físico, Helen tiene sobrepeso y depresión, y Ernest es un borracho y maquilla cadáveres. Pasan otros siete años, Helen ha escrito un libro y, para sorpresa y horror de Madeline, está delgada y guapa por lo que la actriz teme que intente robarle a Ernest, así que acude a una moderna bruja (Isabella Rossellini) que le proporciona un elixir que le hace recuperar la juventud pero que tiene otros efectos. Entrada libre y gratuita.
Miércoles 6 de mayo
A las 14:30. Taller de danza contemporánea: desde las cadenas miofasciales
Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55
En este taller, a cargo de Ana Garat, se trabajará la organización corporal a partir de la activación de las cadenas miofasciales del neurodesarrollo. A través de empujes distales, biomecánica tenségrica y contracción sinérgica excéntrico-concéntrica, se buscará dinamizar secuencias de danza contemporánea, favoreciendo un movimiento ágil, en descompresión articular y orientado a la salud. Ana Garat es coreógrafa, intérprete y docente de danza contemporánea con formación internacional y trayectoria en compañías como Nucleodanza. Es referente en docencia y eutonía, con reconocimiento por su labor en Argentina y el exterior. Inscripciones: 3874636693 (Exequiel Ramos). Continúa el jueves 7 y el viernes 8 en los mismos horarios.
A las 16. Preguntario: Gravedad de Javier Bellomo Coria
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Un lugar para recibir la duda y el desconcierto una conversación horizontal sin necesidad de respuestas correctas. El artista que expone actualmente, Javier Bellomo Coria, dará paso al primer “Preguntario”, un proyecto de la muestra en donde tus preguntas son fundamentales, traerlas, todas. Ingreso libre y gratuito.
A las 16:45. Taller de composición de movimiento.
Espacio Cultural Museo de lasa Mujeres – Rivera Indarte 55
Durante este taller, a cargo de Ana Garat, se utilizará la improvisación como herramienta para el desarrollo del movimiento y como punto de partida en el proceso de composición coreográfica. En una primera etapa, se trabajará a partir de consignas vinculadas al modelo estructural de Rudolf von Laban. En una segunda etapa, se abordarán herramientas conceptuales inspiradas en las prácticas de coreógrafos como Trisha Brown y Merce Cunningham. Ana Garat es coreógrafa, intérprete y docente de danza contemporánea con formación internacional y trayectoria en compañías como Nucleodanza.Es referente en docencia y eutonía, con reconocimiento por su labor en Argentina y el exterior. Inscripciones: 3874636693. Continúa el jueves 7 y el viernes 8 en los mismos horarios.
A las 18. Obra PULSO de Agustina Rodríguez
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
La activación propone transformar el recorrido del muro en una experiencia corporal sensitiva y temporal, donde la percepción deja de ser pasiva y se vuelve dinámica. A través del desplazamiento, el ritmo y una mínima intervención sonora, se invita al público a registrar cómo la mirada se modifica en el tránsito. Proponer la obra como un campo que se activa en relación con cada cuerpo. Activar la muestra desde una experiencia sensible y no discursiva.Actividad abierta al público. Entrada libre y gratuita
A las 20:30. Temporada Real: Ale Orlando presenta “La Mesías (El unipersonal de María José)”
Teatro Real -Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
“La Mesías” (El unipersonal de María José) es una sátira mística en VI capítulos y I epílogo. Capítulo I: “Las vacas son sagradas” Capítulo II: “Encuentro con El Mesías” Capítulo III: “El secreto está en la sutileza” Capítulo IV: “Un espía encubierto de la CIA” Capítulo V: “Encuentro cercano del tercer tipo” Capítulo VI: “Un karma hindú” Epílogo: “Criatura angelicales”. Para reír y emocionar. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
Jueves 7 de mayo
A las 18. Ciclo de cine: Destellos de otros mundos posibles
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Proyección de películas y cortos documentales, de ficción y animación. En diálogo con la exposición Memorias Futuras, este ciclo de cine propone recuperar una experiencia histórica colectiva que la dictadura intentó quebrar: la de las luchas obreras, populares y juveniles, las formas de autoorganización y los colectivos artísticos, intelectuales y culturales que construyeron nuevas imágenes de futuro. A través del cine, se busca irrumpir ese pasado en el presente como un “relámpago”, al decir de Walter Benjamín. En esta oportunidad se proyectará el documental “Ellos fueron, ellos son. Su golpe, nuestra lucha” de Silbando Bembas (2024). Entrada libre y gratuita
A las 18. FOCO Aristarain: “La parte del León” (de Adolfo Aristarain, Argentina, 1978)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A fines de abril falleció Adolfo Aristarain, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine argentino. Como suele decirse respecto de los grandes: se fue el autor, pero quedan las películas (en este caso inoxidables, de un clasicismo criollo y riguroso). Durante mayo, y en conjunto con Cinefilia Paradiso, vamos a proyectar cinco de sus películas: La parte del León, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, La discoteca del amor y Martín (Hache). Sinopsis: Historia de un hombre común y corriente que, por casualidad, toma posesión del dinero que fue robado de un banco, creyendo que así podrá solucionar todos sus problemas. Repite viernes 08, a las 20.30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500. Jueves 2×1 en entradas.
A las 20. Cine Club del CCC: “Una canta, la otra no” (de Agnès Varda, Francia, 1977)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
En esta ocasión se presenta el ciclo organizado por la Alianza Francesa: Mayo Francés, en el marco de La noche de las ideas. Sinopsis: Presenta las vidas de dos mujeres en la Francia de los años 60 y 70, con el movimiento feminista en el que participó Agnès Varda como telón de fondo. Pauline ‘Pomme’ y Suzanne se conocen cuando Pomme ayuda a Suzanne a abortar después de un tercer embarazo que no puede costear. Perderán el contacto, pero se volverán a encontrar diez años después. Pomme es una cantante de vida bohemia y Suzanne, una trabajadora comunitaria de un centro de planificación familiar. A pesar de sus diferencias, seguirán siendo amigas, compartiendo varios conflictos y afirmando sus identidades femeninas. Actúan Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Ali Raffi. Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad)
A las 20. Coros de ópera a través de la historia
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
Coro Polifónico de Córdoba, dirección de Natalia Vartanian, colaboración de la musicógrafa Margarita Pollini. Acompañamiento instrumental de Lucía Luque, Ivana Maria D’Amelio, Claire Marie Fahy, Hermann Schreiner, Julio Menéndez y Andrea Mellia. Entrada general, 5.000 pesos.
A las 20:30. Jueves de Comedia: “Hacer (de) Memoria”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
“Así como la historia es lo que pasó, la memoria es lo que nos pasó. Estamos hechos de todo lo que nos pasó. Lo que se sembró adentro nuestro y luego cosechamos para nutrir nuestro pensar, nuestro sentir… Lo que no se cosecha se pudre sin más explicación. Y así nos desnutrimos de lucha, de esperanza y de amor. La memoria es la piel que nos permite ser quienes éramos cuando nos desnudamos. O cuando nos desnudan”. (Roberto Cantos)
La memoria implica acción. La memoria se ejercita. Se construye. Se hace. Hoy hacemos desde nuestras palabras. Desde las imágenes de Carlos Alonso, que son dolorosamente nuestras. Desde nuestros cuerpos. Duración: 55 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Jueves 14, 21 y 28 a las 20:30hs
A las 20:30. FOCO Aristarain: “Tiempo de revancha” (de Adolfo Aristarain, Argentina, 1981)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A fines de abril falleció Adolfo Aristarain, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine argentino. Como suele decirse respecto de los grandes: se fue el autor, pero quedan las películas (en este caso inoxidables, de un clasicismo criollo y riguroso). Durante mayo, y en conjunto con Cinefilia Paradiso, vamos a proyectar cinco de sus películas: La parte del León, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, La discoteca del amor y Martín (Hache). Sinopsis: El ex-sindicalista Pedro Bengoa, previa «limpieza» de su pasado, consigue trabajo en las minas de la empresa Tulsaco, donde se reencuentra con un antiguo compañero quien, pasado algún tiempo, le propone un plan: simular un accidente y hacerse pasar por mudo para cobrar una indemnización. Pero algo inesperado sucede. Repite sábado 09, a las 18. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500. Jueves 2×1 en entradas.
A las 21. Folclore Real: “Pachecos”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
Pachecos inicia una nueva etapa artística incorporando jóvenes músicos que aportan aire fresco y nuevas búsquedas sonoras. Esta renovada formación propone un sonido que dialoga con el origen del folklore, sus raíces y su esencia, dando lugar a un show vivo, festivo y cercano. La propuesta invita al carnaval, al encuentro y al baile, generando una experiencia compartida con el público. En el corazón de Pachecos hay un valor que permanece inalterable: la familia. La música es herencia e identidad. Desde el histórico quincho del Gringo Pacheco, y hacia donde el camino los lleve, la banda se consolida como un punto de encuentro, unión y celebración. Pachecos crece, se transforma y se proyecta, manteniendo intacto su espíritu: reunirse, compartir y celebrar la música, honrando los valores imborrables del folklore argentino. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
Viernes 8 de mayo
A las 10:30. Presentación Plataforma PROYECTA Córdoba
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, a través de su Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, presenta oficialmente PROYECTA, la plataforma digital integrada de gestión de obra pública desarrollada por la Provincia de Córdoba. El acto tiene carácter institucional y está dirigido a funcionarios, organismos del sector público provincial e invitados especiales vinculados a la gestión de infraestructura pública. Entrada libre y gratuita
A las 17:30. FOCO Aristarain: “Martín (Hache)” (de Adolfo Aristarain, Argentina/España, 1997)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Martín Echenique (Federico Luppi) es un director de cine argentino que lleva más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en la nostalgia. Su hijo, al que todos llaman Hache (Juan Diego Botto), tiene 19 años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja; callejea y toca su guitarra eléctrica. Después de cinco años sin verse, vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando Hache sufre una sobredosis. La ex mujer de Martín propone que el chico viva con su padre. En Madrid les esperan dos personas: Alicia (Cecilia Roth), la amante de Martín, una mujer más joven que él y harta de estar con un hombre que es incapaz de asumir ningún compromiso; y Dante (Eusebio Poncela), un actor que es el mejor y casi único amigo de Martín, y cuyo mayor placer es vivir en la cuerda floja. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite el lujo de sentir. El que ama está expuesto al dolor, y eso le da pánico. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500. Jueves 2×1 en entradas.
A las 18. Proyección de “Yo no es otro” (Documental, 2021)
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Charla con su realizador: Santiago Sein. Sinopsis: Remo Bianchedi vive recluido en la montaña. Su casa se convierte en un último refugio, una extensión de su obra y la nave que lo traslada en el tramo final de su viaje. El trayecto es sólo una excusa para buscar su propia identidad a través del arte. Presenta Carlos Spinelli Director de Cultura de Municipalidad de la Cumbre. Entrada libre y gratuita. Capacidad para 90 personas, por orden de llegada.
A las 18. Conferencia Performática. Danza e improvisación
Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55
Invitación al cierre del taller de composición de movimiento con Ana Garat. La duración es de 30 minutos. Inscripciones: 3874636693 (Exequiel Ramos)
A las 20. Sobre un mar de canciones
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
Con el tenor Nacho Guzmán. Recital lírico acompañado por Pablo Rocchietti (piano) y Alejandra Tortosa (soprano). Entrada general, 22.000 pesos.
A las 20. Martín Dellavedova Quintet + Adrián Baigorria presentan “Miles Davis – Centenario”
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Martín Dellavedova Quintet + Adrián Baigorria en narraciones. El quinteto del compositor y saxofonista cordobés Martín Dellavedova recorre la música del genial trompetista Miles Davis, en el mes aniversario de su nacimiento. Grupo: Martín Dellavedova (saxo), Cristian Andrada (contrabajo), Luis Barzola (batería), Lucas Acuña (trompeta) y Eduardo Elia (piano). Relatos a cargo del periodista especializado Adrián Baigorria con textos audiovisuales. Entrada general $15.000 venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC
A las 20. Inauguración de 3 nuevas exposiciones
Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto
Por un lado se exhibe “Como siempre y sin tarjeta” de Alejandro Niz y Ariel Martínez Archina. Esta muestra es una declaración de principios y una toma de posición frente al arte actual por parte de los expositores. En un ecosistema saturado de conceptos efímeros y mediaciones digitales, Niz y Archina regresan a la pintura como quien vuelve a un refugio conocido. “Como siempre”, porque la pintura nunca se fue: ha resistido modas y crisis de materialidad. “Y sin tarjeta”, porque la obra se presenta sin protocolos ni credenciales impostadas, apelando a la potencia del oficio y a la honestidad del original hecho a mano. El hilo conductor de la muestra se articula a través del color, la imagen y el obrar, desde estilos diferenciados pero coetáneos. Estas poéticas no solo conviven en su materialidad, sino que condensan la sensibilidad de una generación que transitó entre las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI. Por otro lado, “Resistencia. La fuerza de la protesta”. Bajo la mirada de Belén Greco se propone una muestra fotográfica que busca capturar la esencia y la emoción de las manifestaciones sociales, destacando la determinación y la fuerza de las personas que luchan por sus derechos y libertades. En palabras de la autora: “Una documentación fotográfica de las movilizaciones de un Río Cuarto en resistencia”. La búsqueda artística se encuentra también en el soporte y en la forma de presentar las imágenes, con la intención de traer lo de la calle al museo: no solo la lucha, sino también el espacio exterior hacia el interior. En tanto en Sala del Tesoro, se presenta Ruperta Rosales. Escribe: Santy Rodríguez. Las mismas podrán visitarse hasta el 2 de junio, de lunes a lunes, de 9:00 a 21:00 horas. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Luna. Radioencantamientos”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Una oyente transita la experiencia de sentir y vivir la radio en su máxima plenitud representando a todos esos oyentes que se ven inmersos por elección, en un universo imaginario que genera imágenes sonoras maravillosas en donde los que emiten y los que receptan protagonizan una conexión interactuada de ida y vuelta, posibilitando dar lugar a la manifestación de la nostalgia y la melancolía con toques de humor en un fluir pleno de magia espontánea. Las canciones con sus historias, los datos referenciales, la presencia de los músicos en vivo y el “speaker” y “la oyente” conforman un marco policromático de todo lo que puede ocurrir en un estudio de radio y todo lo que puede o podría ocurrir del otro lado de la radio. Duración: 85 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $20.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Viernes 15 y 29 a las 20:30hs
Sábado 9 de mayo
A las 10. SET SUR CÓRDOBA – Programa itinerante de especialización audiovisual para realizadores del sur provincial
Del Campillo
El programa tendrá una duración de 4 meses, con un total de 14 encuentros intensivos y una carga horaria de 84 horas. La modalidad será presencial e itinerante, recorriendo distintas localidades del sur provincial: Del Campillo, Jovita, Villa Valeria, entre otras. Cada módulo de especialización por área y rol de trabajo específico del cine y el audiovisual (dirección, producción, actuación, arte, fotografía, sonido) será dictado por un profesional destacado y se desarrollará en jornadas de 6 horas los días sábados y 6 horas los domingos, en articulación con los capacitadores. El programa contará con un cupo limitado de entre 20/30 participantes, seleccionados en base a su experiencia en proyectos audiovisuales con una inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvPNwWiqo3K27VY6cWa4FY9oJy1XSY6Y0pkIhOqDLkzEtB1g/viewform
A las 17. Ciclo de Infantiles Provinciales: «Des- encontradas» (de La dudosa compañía)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Vuelve el ciclo Infantiles Provinciales, que como su nombre lo indica está dirigido al público infantil, con el objetivo de promover diversas producciones artísticas teatrales y/o musicales de artistas independientes del interior de la provincia de Córdoba; a quienes a veces se les dificulta girar por fuera de sus localidades de origen. El ciclo se desarrollará nuevamente los segundos sábados de cada mes a las 17hs. La primera fecha presenta una propuesta de clown y circo proveniente de Los Hornillos, valle de Traslasierras. En esta historia, Filigrana y Telma necesitan encontrarse, recién en ese momento podrán realizar el gran show que tanto soñaron. Pero a veces encontrarse no es tan simple. Ellas van a transitar las dificultades para poder lograrlo, cumplir sus sueños y entender que cuando nos juntamos, nos ayudamos, cuando nos encontramos suceden las cosas más hermosas. Una obra de payasas donde se mezcla la música, las acrobacias, el teatro y el humor. Público destinatario: Toda la familia. Duración: 45 minutos. Entrada gratuita (Hasta agotar capacidad)
A las 19. Ciclo Crescendo presenta: “Romanzas”, un recorrido por el Lied alemán
Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto
Un concierto que propone un viaje íntimo y expresivo a través del Lied alemán del siglo XIX. El programa incluye obras de Johannes Brahms, Felix Mendelssohn y Robert Schumann, tres de los más destacados compositores del romanticismo, cuyas canciones exploran con profundidad la naturaleza humana, sus vínculos, el amor y sus pasiones. A través de la fusión entre voz, piano y violoncello, el repertorio invita al público a sumergirse en un universo poético y emocional de gran riqueza. El concierto contará con la participación de Lautaro Mule (tenor), Sebastián Welner (violoncello) y Julio Menéndez (piano), quienes ofrecerán una interpretación sensible y cuidada de este repertorio clásico. Una propuesta imperdible para los amantes de la música de cámara y el repertorio vocal romántico. Espectáculo con aporte voluntario.
A las 20. Orquesta Sinfónica de Córdoba junto a Jong Jae Kim
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
La Orquesta Sinfónica de Córdoba se presenta junto a Jong Jae Kim como director invitado, Lena Kim, violín, y Fabricio Rovasio, piano. Música sinfónica americana, ciclo ProArte Córdoba. Localidades: platea, 35.000, cazuela, 25.000, tertulia, 20.000, y paraíso, 15.000 pesos.
A las 20. Teatro Independiente en el Real: Estreno de “SPINOZA, la herejía sin fin”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66
En 1656 la comunidad sefardita de Ámsterdam expulsó a Baruch Spinoza por cuestionar la autoridad de las Escrituras y proponer una perspectiva de Dios identificado con la naturaleza. La violencia de esa maldición colectiva contra sus ideas y su persona conmovió al judaísmo y produjo, desde entonces, intensos debates teológicos y políticos hasta nuestros días. La aniquilación de personas y la persecución de ideas no se explica como un simple acto de intolerancia, sino que expresa algo más profundo: la inestabilidad que la libertad de pensamiento ocasiona en las identidades colectivas. ¿A quién sacrificamos hoy para evitar confrontar nuestras contradicciones como sociedad?. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas Plateas $22.000, 1° Nivel $19.000, 2° y 3° Nivel $16.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Viernes 15 y Sábado 16 a las 20hs
A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Temblor de Luna”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Temblor de Luna es una composición escénica construida como un collage poético y sensorial a partir de textos de Federico García Lorca. Fragmentos de su obra —poemas, escenas teatrales y escritos— se entrelazan en un universo donde la palabra se vuelve atmósfera. En el corazón de esta propuesta late la luna como símbolo insistente: presencia que ilumina y a la vez anuncia lo inevitable, ligada a la muerte, al deseo y al misterio. En ese entramado, el amor aparece como motor vital, pulsión que empuja a los cuerpos entre la pasión y la esperanza, pero también hacia el peligro, la traición y la desesperanza. A modo de antigua tertulia, la escena se abre como un espacio íntimo y lúdico donde resuenan las voces del poeta y sus mujeres. Allí, lo sensible y lo onírico se funden en un temblor constante: una vibración que atraviesa la palabra, el tiempo y la emoción. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: mayores de 13 años. Entradas: $20.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Sábado 16 y 30 a las 20:30hs
A las 20:30. FOCO Aristarain: “Últimos días de la víctima” (de Adolfo Aristarain, Argentina, 1982)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A Mendizábal, un asesino a sueldo, sus anónimos clientes le ordenan un nuevo asesinato. Pero en la persecución, precisa y obsesiva, descubrirá que solo forma parte de un juego que no le pertenece, de una cadena al servicio de intereses mayores. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
Domingo 10 de mayo
A las 11. Tejiendo infancias
Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66
Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.
A las 17. Domingos Infantiles: Comedia Infanto Juvenil presenta “Cenicienta Desencadenada”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
La historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. Duración: 50 minutos. Edad recomendada: mayores de 6 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone domingos 17 y 31 a las 17
A las 19. Música en el Real: Cuarteto de cuerdas Magnolia y Fernando Morales presentan “Atahualpa Yupanqui – Música Inmortal”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66
Es una propuesta centrada en sus composiciones e interpretaciones en el mes aniversario de su partida. El espectáculo intercala en un primer momento la guitarra solista a cargo de Fernando Morales y Magnolia con versiones para cuarteto de cuerdas. Luego pasa a un segundo momento donde se forma el quinteto, con arreglos basados en las interpretaciones originales de Don Ata. El espectáculo se completa con algunas imágenes y audios que nos ambientan en el clima del homenaje. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas 15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20. De cánones y raíces. Concierto en el marco del Día del Himno Nacional.
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
Orquesta Académica del Teatro del Libertador, dirección de Hadrian Avila Arzuza, con participación del Seminario de Canto del Teatro del Libertador. Himno Nacional Argentino, de Blas Parera y Vicente López y Planes, Obertura Egmont, de Ludwig van Beethoven, Danza eslava N. 4, de Antonin Dvořák, Danza Húngara N. 2, de Johannes Brahms, El colibrí, de Noelia Escalzo, y Bullanguera, de Sonia Possetti. Entrada general, 5.000 pesos.
El jueves 7, a las 20, el Teatro del Libertador San Martín será escenario del espectáculo “Coros de ópera a través de la historia”, una presentación del Coro Polifónico de Córdoba, bajo la dirección de Natalia Vartanian, con la colaboración de la musicógrafa Margarita Pollini. La velada contará, además, con acompañamiento instrumental de Lucía Luque, Ivana María D’Amelio, Claire Marie Fahy, Hermann Schreiner, Julio Menéndez y Andrea Mellia.
El viernes 8, a las 20, la ciudad de Río Cuarto inaugura tres nuevas exposiciones en la Casa de la Cultura. Se destacan “Como siempre y sin tarjeta”, de Alejandro Niz y Ariel Martínez Archina; “Resistencia. La fuerza de la protesta”, de la fotógrafa Belén Greco, que documenta movilizaciones sociales desde una mirada sensible y comprometida; y la obra “Ruperta Rosales. Escribe”, de Santy Rodríguez. Las muestras podrán visitarse hasta el 2 de junio, todos los días de 9 a 21.
Finalmente, el sábado 9, a las 17, vuelve el ciclo Infantiles Provinciales en el Centro Cultural Córdoba, con la presentación de “Des-encontradas”, de La dudosa compañía. Esta propuesta de clown y circo, proveniente de Los Hornillos, Valle de Traslasierra, invita a las infancias y a toda la familia a disfrutar de una historia que combina humor, música, acrobacias y teatro. La entrada es gratuita, hasta agotar capacidad, en el marco de un ciclo que busca visibilizar y promover el trabajo de artistas independientes del interior provincial.
A continuación, los destacados de la semana. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.
Lunes 4 de mayo
A las 18:30. Cine: “Corazones Jóvenes” (de Anthony Schatteman, Bélgica, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Elías, de 14 años, se siente atraído por su nuevo vecino, Alexander, de su misma edad. Pronto se da cuenta de que, por primera vez, está verdaderamente enamorado. Las interacciones con sus amigos y familiares generan más preguntas que respuestas. Confundido por sus crecientes sentimientos, Elías intenta resolver su caos interior para demostrar que merece el corazón de Alexander. Repite martes 5, a las 20:30 y miércoles 6, a las 18:30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Rubber (El neumático asesino)” (de Quentin Dupieux, Francia, 2010)
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
En Mayo la Biblioteca presenta el mundo de Quentin Dupieux, lleno de surrealismo, sátira, comedia de terror, comedia absurda, gore y cine dentro del cine. Sinopsis: Cuando Robert, un neumático inanimado, descubre sus destructivos poderes telepáticos, pronto pone su punto de mira en una ciudad, y en particular, en una misteriosa mujer que se convierte en su obsesión. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Cine de cabecera: Foco Nanni Moretti. “Aprile” (de Nanni Moretti, Italia, 1998)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Moretti es uno de los cineastas más vitales del cine contemporáneo: inconformista, mordaz, inquisitivo e iconoclasta. A esos adjetivos cabe sumar, además, divertido. Los lunes de abril, en Cine de Cabecera, veremos sólo una parte de su filmografía: Habemus Papam, Caro diario, Mia madre y Palombella Rossa. Sinopsis: Nanni Moretti cuenta, en primera persona, sus experiencias personales como si fueran la crónica de un diario. En formato pseudodocumental repasa sus filias y fobias más íntimas, basándose en el cine, la política, el trabajo y la familia como ejes argumentales. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Cine: “Argentina sangra. Por las barrancas del Río Paraná” (de Andrés Cedrón, Argentina, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Documental que analiza la apropiación de los recursos del Río Paraná por parte de las empresas cerealeras en la zona de Gran Rosario. Repite martes 5, a las 18:30, y miércoles 6, a las 20.30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
Martes 5 de mayo
A las 17. Charla abierta de la presentación del taller América transformando a Europa.
Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí
Intelectuales, Cultura y Política. S. XVI al XVII a cargo de la Lic. Inés Achával Becú. Entrada gratuita con inscripción https://forms.gle/nErZBexkHnoRmonm7 Para más información escribir a talleresproartecordoba@gmail.com o bien, al número 351-652 0234
A las 18. Cine en el Palacio: El curioso caso de Benjamin Button (de David Fincher, Estados Unidos, 2008)
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Todos los martes de mayo inicia un nuevo ciclo en Cine en el Palacio “Una serie sobre el tiempo. El cuerpo”. El tiempo no pasa en el vacío: pasa sobre los cuerpos, en los cuerpos, a través de ellos. Los marca, los transforma, los desgasta o los renueva. Pocas disciplinas han podido registrar esa transformación con la precisión y la emoción del cine. La imagen en movimiento tiene la capacidad única de capturar la transición, de hacer visible lo que ocurre en el intervalo entre un antes y un después. Sinopsis: Un hombre nace anciano y rejuvenece con los años. Una fábula extraordinaria sobre el amor y el tiempo que corre en sentido contrario, protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. Ganadora de tres premios Oscar, entre ellos mejor dirección artística y efectos visuales. Ingreso libre y gratuito. Por orden de llegada, capacidad 90 personas.
A las 19. Ciclo: “Palabras de Poeta”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Dirigido por Hernán Jaeggi y Carlos Garro Aguilar. En esta ocasión contaremos con la presencia de los poetas Andrea Sosa, Roxana Carrizo, José Luis Serrano(el creador de Doña Jovita, en su rol de poeta) y Antonio Moro. Coordinarán el evento: Aldo Parfeniuk y Ramiro Iraola. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Cine por la Diversidad: La muerte le sienta bien (de Robert Zemeckis, Estados Unidos, 1992)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Cuatro películas emblemáticas de una década que supo combinar humor, ironía y sensibilidad. Bruno Lanfranco nos propone un recorrido amable y al mismo tiempo agudo en torno a una época. Sinopsis: La actriz Madeline Ashton (Meryl Streep) le «roba» el prometido, el cirujano plástico Ernest Menville (Bruce Willis), a su amiga Helen (Goldie Hawn) y se casa con él. Siete años después, Madeline solo vive por y para su físico, Helen tiene sobrepeso y depresión, y Ernest es un borracho y maquilla cadáveres. Pasan otros siete años, Helen ha escrito un libro y, para sorpresa y horror de Madeline, está delgada y guapa por lo que la actriz teme que intente robarle a Ernest, así que acude a una moderna bruja (Isabella Rossellini) que le proporciona un elixir que le hace recuperar la juventud pero que tiene otros efectos. Entrada libre y gratuita.
Miércoles 6 de mayo
A las 14:30. Taller de danza contemporánea: desde las cadenas miofasciales
Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55
En este taller, a cargo de Ana Garat, se trabajará la organización corporal a partir de la activación de las cadenas miofasciales del neurodesarrollo. A través de empujes distales, biomecánica tenségrica y contracción sinérgica excéntrico-concéntrica, se buscará dinamizar secuencias de danza contemporánea, favoreciendo un movimiento ágil, en descompresión articular y orientado a la salud. Ana Garat es coreógrafa, intérprete y docente de danza contemporánea con formación internacional y trayectoria en compañías como Nucleodanza. Es referente en docencia y eutonía, con reconocimiento por su labor en Argentina y el exterior. Inscripciones: 3874636693 (Exequiel Ramos). Continúa el jueves 7 y el viernes 8 en los mismos horarios.
A las 16. Preguntario: Gravedad de Javier Bellomo Coria
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Un lugar para recibir la duda y el desconcierto una conversación horizontal sin necesidad de respuestas correctas. El artista que expone actualmente, Javier Bellomo Coria, dará paso al primer “Preguntario”, un proyecto de la muestra en donde tus preguntas son fundamentales, traerlas, todas. Ingreso libre y gratuito.
A las 16:45. Taller de composición de movimiento.
Espacio Cultural Museo de lasa Mujeres – Rivera Indarte 55
Durante este taller, a cargo de Ana Garat, se utilizará la improvisación como herramienta para el desarrollo del movimiento y como punto de partida en el proceso de composición coreográfica. En una primera etapa, se trabajará a partir de consignas vinculadas al modelo estructural de Rudolf von Laban. En una segunda etapa, se abordarán herramientas conceptuales inspiradas en las prácticas de coreógrafos como Trisha Brown y Merce Cunningham. Ana Garat es coreógrafa, intérprete y docente de danza contemporánea con formación internacional y trayectoria en compañías como Nucleodanza.Es referente en docencia y eutonía, con reconocimiento por su labor en Argentina y el exterior. Inscripciones: 3874636693. Continúa el jueves 7 y el viernes 8 en los mismos horarios.
A las 18. Obra PULSO de Agustina Rodríguez
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
La activación propone transformar el recorrido del muro en una experiencia corporal sensitiva y temporal, donde la percepción deja de ser pasiva y se vuelve dinámica. A través del desplazamiento, el ritmo y una mínima intervención sonora, se invita al público a registrar cómo la mirada se modifica en el tránsito. Proponer la obra como un campo que se activa en relación con cada cuerpo. Activar la muestra desde una experiencia sensible y no discursiva.Actividad abierta al público. Entrada libre y gratuita
A las 20:30. Temporada Real: Ale Orlando presenta “La Mesías (El unipersonal de María José)”
Teatro Real -Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
“La Mesías” (El unipersonal de María José) es una sátira mística en VI capítulos y I epílogo. Capítulo I: “Las vacas son sagradas” Capítulo II: “Encuentro con El Mesías” Capítulo III: “El secreto está en la sutileza” Capítulo IV: “Un espía encubierto de la CIA” Capítulo V: “Encuentro cercano del tercer tipo” Capítulo VI: “Un karma hindú” Epílogo: “Criatura angelicales”. Para reír y emocionar. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
Jueves 7 de mayo
A las 18. Ciclo de cine: Destellos de otros mundos posibles
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Proyección de películas y cortos documentales, de ficción y animación. En diálogo con la exposición Memorias Futuras, este ciclo de cine propone recuperar una experiencia histórica colectiva que la dictadura intentó quebrar: la de las luchas obreras, populares y juveniles, las formas de autoorganización y los colectivos artísticos, intelectuales y culturales que construyeron nuevas imágenes de futuro. A través del cine, se busca irrumpir ese pasado en el presente como un “relámpago”, al decir de Walter Benjamín. En esta oportunidad se proyectará el documental “Ellos fueron, ellos son. Su golpe, nuestra lucha” de Silbando Bembas (2024). Entrada libre y gratuita
A las 18. FOCO Aristarain: “La parte del León” (de Adolfo Aristarain, Argentina, 1978)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A fines de abril falleció Adolfo Aristarain, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine argentino. Como suele decirse respecto de los grandes: se fue el autor, pero quedan las películas (en este caso inoxidables, de un clasicismo criollo y riguroso). Durante mayo, y en conjunto con Cinefilia Paradiso, vamos a proyectar cinco de sus películas: La parte del León, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, La discoteca del amor y Martín (Hache). Sinopsis: Historia de un hombre común y corriente que, por casualidad, toma posesión del dinero que fue robado de un banco, creyendo que así podrá solucionar todos sus problemas. Repite viernes 08, a las 20.30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500. Jueves 2×1 en entradas.
A las 20. Cine Club del CCC: “Una canta, la otra no” (de Agnès Varda, Francia, 1977)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
En esta ocasión se presenta el ciclo organizado por la Alianza Francesa: Mayo Francés, en el marco de La noche de las ideas. Sinopsis: Presenta las vidas de dos mujeres en la Francia de los años 60 y 70, con el movimiento feminista en el que participó Agnès Varda como telón de fondo. Pauline ‘Pomme’ y Suzanne se conocen cuando Pomme ayuda a Suzanne a abortar después de un tercer embarazo que no puede costear. Perderán el contacto, pero se volverán a encontrar diez años después. Pomme es una cantante de vida bohemia y Suzanne, una trabajadora comunitaria de un centro de planificación familiar. A pesar de sus diferencias, seguirán siendo amigas, compartiendo varios conflictos y afirmando sus identidades femeninas. Actúan Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Ali Raffi. Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad)
A las 20. Coros de ópera a través de la historia
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
Coro Polifónico de Córdoba, dirección de Natalia Vartanian, colaboración de la musicógrafa Margarita Pollini. Acompañamiento instrumental de Lucía Luque, Ivana Maria D’Amelio, Claire Marie Fahy, Hermann Schreiner, Julio Menéndez y Andrea Mellia. Entrada general, 5.000 pesos.
A las 20:30. Jueves de Comedia: “Hacer (de) Memoria”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
“Así como la historia es lo que pasó, la memoria es lo que nos pasó. Estamos hechos de todo lo que nos pasó. Lo que se sembró adentro nuestro y luego cosechamos para nutrir nuestro pensar, nuestro sentir… Lo que no se cosecha se pudre sin más explicación. Y así nos desnutrimos de lucha, de esperanza y de amor. La memoria es la piel que nos permite ser quienes éramos cuando nos desnudamos. O cuando nos desnudan”. (Roberto Cantos)
La memoria implica acción. La memoria se ejercita. Se construye. Se hace. Hoy hacemos desde nuestras palabras. Desde las imágenes de Carlos Alonso, que son dolorosamente nuestras. Desde nuestros cuerpos. Duración: 55 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Jueves 14, 21 y 28 a las 20:30hs
A las 20:30. FOCO Aristarain: “Tiempo de revancha” (de Adolfo Aristarain, Argentina, 1981)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A fines de abril falleció Adolfo Aristarain, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine argentino. Como suele decirse respecto de los grandes: se fue el autor, pero quedan las películas (en este caso inoxidables, de un clasicismo criollo y riguroso). Durante mayo, y en conjunto con Cinefilia Paradiso, vamos a proyectar cinco de sus películas: La parte del León, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, La discoteca del amor y Martín (Hache). Sinopsis: El ex-sindicalista Pedro Bengoa, previa «limpieza» de su pasado, consigue trabajo en las minas de la empresa Tulsaco, donde se reencuentra con un antiguo compañero quien, pasado algún tiempo, le propone un plan: simular un accidente y hacerse pasar por mudo para cobrar una indemnización. Pero algo inesperado sucede. Repite sábado 09, a las 18. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500. Jueves 2×1 en entradas.
A las 21. Folclore Real: “Pachecos”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
Pachecos inicia una nueva etapa artística incorporando jóvenes músicos que aportan aire fresco y nuevas búsquedas sonoras. Esta renovada formación propone un sonido que dialoga con el origen del folklore, sus raíces y su esencia, dando lugar a un show vivo, festivo y cercano. La propuesta invita al carnaval, al encuentro y al baile, generando una experiencia compartida con el público. En el corazón de Pachecos hay un valor que permanece inalterable: la familia. La música es herencia e identidad. Desde el histórico quincho del Gringo Pacheco, y hacia donde el camino los lleve, la banda se consolida como un punto de encuentro, unión y celebración. Pachecos crece, se transforma y se proyecta, manteniendo intacto su espíritu: reunirse, compartir y celebrar la música, honrando los valores imborrables del folklore argentino. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
Viernes 8 de mayo
A las 10:30. Presentación Plataforma PROYECTA Córdoba
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, a través de su Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, presenta oficialmente PROYECTA, la plataforma digital integrada de gestión de obra pública desarrollada por la Provincia de Córdoba. El acto tiene carácter institucional y está dirigido a funcionarios, organismos del sector público provincial e invitados especiales vinculados a la gestión de infraestructura pública. Entrada libre y gratuita
A las 17:30. FOCO Aristarain: “Martín (Hache)” (de Adolfo Aristarain, Argentina/España, 1997)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Martín Echenique (Federico Luppi) es un director de cine argentino que lleva más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en la nostalgia. Su hijo, al que todos llaman Hache (Juan Diego Botto), tiene 19 años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja; callejea y toca su guitarra eléctrica. Después de cinco años sin verse, vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando Hache sufre una sobredosis. La ex mujer de Martín propone que el chico viva con su padre. En Madrid les esperan dos personas: Alicia (Cecilia Roth), la amante de Martín, una mujer más joven que él y harta de estar con un hombre que es incapaz de asumir ningún compromiso; y Dante (Eusebio Poncela), un actor que es el mejor y casi único amigo de Martín, y cuyo mayor placer es vivir en la cuerda floja. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite el lujo de sentir. El que ama está expuesto al dolor, y eso le da pánico. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500. Jueves 2×1 en entradas.
A las 18. Proyección de “Yo no es otro” (Documental, 2021)
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Charla con su realizador: Santiago Sein. Sinopsis: Remo Bianchedi vive recluido en la montaña. Su casa se convierte en un último refugio, una extensión de su obra y la nave que lo traslada en el tramo final de su viaje. El trayecto es sólo una excusa para buscar su propia identidad a través del arte. Presenta Carlos Spinelli Director de Cultura de Municipalidad de la Cumbre. Entrada libre y gratuita. Capacidad para 90 personas, por orden de llegada.
A las 18. Conferencia Performática. Danza e improvisación
Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55
Invitación al cierre del taller de composición de movimiento con Ana Garat. La duración es de 30 minutos. Inscripciones: 3874636693 (Exequiel Ramos)
A las 20. Sobre un mar de canciones
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
Con el tenor Nacho Guzmán. Recital lírico acompañado por Pablo Rocchietti (piano) y Alejandra Tortosa (soprano). Entrada general, 22.000 pesos.
A las 20. Martín Dellavedova Quintet + Adrián Baigorria presentan “Miles Davis – Centenario”
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Martín Dellavedova Quintet + Adrián Baigorria en narraciones. El quinteto del compositor y saxofonista cordobés Martín Dellavedova recorre la música del genial trompetista Miles Davis, en el mes aniversario de su nacimiento. Grupo: Martín Dellavedova (saxo), Cristian Andrada (contrabajo), Luis Barzola (batería), Lucas Acuña (trompeta) y Eduardo Elia (piano). Relatos a cargo del periodista especializado Adrián Baigorria con textos audiovisuales. Entrada general $15.000 venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC
A las 20. Inauguración de 3 nuevas exposiciones
Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto
Por un lado se exhibe “Como siempre y sin tarjeta” de Alejandro Niz y Ariel Martínez Archina. Esta muestra es una declaración de principios y una toma de posición frente al arte actual por parte de los expositores. En un ecosistema saturado de conceptos efímeros y mediaciones digitales, Niz y Archina regresan a la pintura como quien vuelve a un refugio conocido. “Como siempre”, porque la pintura nunca se fue: ha resistido modas y crisis de materialidad. “Y sin tarjeta”, porque la obra se presenta sin protocolos ni credenciales impostadas, apelando a la potencia del oficio y a la honestidad del original hecho a mano. El hilo conductor de la muestra se articula a través del color, la imagen y el obrar, desde estilos diferenciados pero coetáneos. Estas poéticas no solo conviven en su materialidad, sino que condensan la sensibilidad de una generación que transitó entre las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI. Por otro lado, “Resistencia. La fuerza de la protesta”. Bajo la mirada de Belén Greco se propone una muestra fotográfica que busca capturar la esencia y la emoción de las manifestaciones sociales, destacando la determinación y la fuerza de las personas que luchan por sus derechos y libertades. En palabras de la autora: “Una documentación fotográfica de las movilizaciones de un Río Cuarto en resistencia”. La búsqueda artística se encuentra también en el soporte y en la forma de presentar las imágenes, con la intención de traer lo de la calle al museo: no solo la lucha, sino también el espacio exterior hacia el interior. En tanto en Sala del Tesoro, se presenta Ruperta Rosales. Escribe: Santy Rodríguez. Las mismas podrán visitarse hasta el 2 de junio, de lunes a lunes, de 9:00 a 21:00 horas. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Luna. Radioencantamientos”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Una oyente transita la experiencia de sentir y vivir la radio en su máxima plenitud representando a todos esos oyentes que se ven inmersos por elección, en un universo imaginario que genera imágenes sonoras maravillosas en donde los que emiten y los que receptan protagonizan una conexión interactuada de ida y vuelta, posibilitando dar lugar a la manifestación de la nostalgia y la melancolía con toques de humor en un fluir pleno de magia espontánea. Las canciones con sus historias, los datos referenciales, la presencia de los músicos en vivo y el “speaker” y “la oyente” conforman un marco policromático de todo lo que puede ocurrir en un estudio de radio y todo lo que puede o podría ocurrir del otro lado de la radio. Duración: 85 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $20.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Viernes 15 y 29 a las 20:30hs
Sábado 9 de mayo
A las 10. SET SUR CÓRDOBA – Programa itinerante de especialización audiovisual para realizadores del sur provincial
Del Campillo
El programa tendrá una duración de 4 meses, con un total de 14 encuentros intensivos y una carga horaria de 84 horas. La modalidad será presencial e itinerante, recorriendo distintas localidades del sur provincial: Del Campillo, Jovita, Villa Valeria, entre otras. Cada módulo de especialización por área y rol de trabajo específico del cine y el audiovisual (dirección, producción, actuación, arte, fotografía, sonido) será dictado por un profesional destacado y se desarrollará en jornadas de 6 horas los días sábados y 6 horas los domingos, en articulación con los capacitadores. El programa contará con un cupo limitado de entre 20/30 participantes, seleccionados en base a su experiencia en proyectos audiovisuales con una inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvPNwWiqo3K27VY6cWa4FY9oJy1XSY6Y0pkIhOqDLkzEtB1g/viewform
A las 17. Ciclo de Infantiles Provinciales: «Des- encontradas» (de La dudosa compañía)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
Vuelve el ciclo Infantiles Provinciales, que como su nombre lo indica está dirigido al público infantil, con el objetivo de promover diversas producciones artísticas teatrales y/o musicales de artistas independientes del interior de la provincia de Córdoba; a quienes a veces se les dificulta girar por fuera de sus localidades de origen. El ciclo se desarrollará nuevamente los segundos sábados de cada mes a las 17hs. La primera fecha presenta una propuesta de clown y circo proveniente de Los Hornillos, valle de Traslasierras. En esta historia, Filigrana y Telma necesitan encontrarse, recién en ese momento podrán realizar el gran show que tanto soñaron. Pero a veces encontrarse no es tan simple. Ellas van a transitar las dificultades para poder lograrlo, cumplir sus sueños y entender que cuando nos juntamos, nos ayudamos, cuando nos encontramos suceden las cosas más hermosas. Una obra de payasas donde se mezcla la música, las acrobacias, el teatro y el humor. Público destinatario: Toda la familia. Duración: 45 minutos. Entrada gratuita (Hasta agotar capacidad)
A las 19. Ciclo Crescendo presenta: “Romanzas”, un recorrido por el Lied alemán
Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto
Un concierto que propone un viaje íntimo y expresivo a través del Lied alemán del siglo XIX. El programa incluye obras de Johannes Brahms, Felix Mendelssohn y Robert Schumann, tres de los más destacados compositores del romanticismo, cuyas canciones exploran con profundidad la naturaleza humana, sus vínculos, el amor y sus pasiones. A través de la fusión entre voz, piano y violoncello, el repertorio invita al público a sumergirse en un universo poético y emocional de gran riqueza. El concierto contará con la participación de Lautaro Mule (tenor), Sebastián Welner (violoncello) y Julio Menéndez (piano), quienes ofrecerán una interpretación sensible y cuidada de este repertorio clásico. Una propuesta imperdible para los amantes de la música de cámara y el repertorio vocal romántico. Espectáculo con aporte voluntario.
A las 20. Orquesta Sinfónica de Córdoba junto a Jong Jae Kim
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
La Orquesta Sinfónica de Córdoba se presenta junto a Jong Jae Kim como director invitado, Lena Kim, violín, y Fabricio Rovasio, piano. Música sinfónica americana, ciclo ProArte Córdoba. Localidades: platea, 35.000, cazuela, 25.000, tertulia, 20.000, y paraíso, 15.000 pesos.
A las 20. Teatro Independiente en el Real: Estreno de “SPINOZA, la herejía sin fin”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66
En 1656 la comunidad sefardita de Ámsterdam expulsó a Baruch Spinoza por cuestionar la autoridad de las Escrituras y proponer una perspectiva de Dios identificado con la naturaleza. La violencia de esa maldición colectiva contra sus ideas y su persona conmovió al judaísmo y produjo, desde entonces, intensos debates teológicos y políticos hasta nuestros días. La aniquilación de personas y la persecución de ideas no se explica como un simple acto de intolerancia, sino que expresa algo más profundo: la inestabilidad que la libertad de pensamiento ocasiona en las identidades colectivas. ¿A quién sacrificamos hoy para evitar confrontar nuestras contradicciones como sociedad?. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas Plateas $22.000, 1° Nivel $19.000, 2° y 3° Nivel $16.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Viernes 15 y Sábado 16 a las 20hs
A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Temblor de Luna”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Temblor de Luna es una composición escénica construida como un collage poético y sensorial a partir de textos de Federico García Lorca. Fragmentos de su obra —poemas, escenas teatrales y escritos— se entrelazan en un universo donde la palabra se vuelve atmósfera. En el corazón de esta propuesta late la luna como símbolo insistente: presencia que ilumina y a la vez anuncia lo inevitable, ligada a la muerte, al deseo y al misterio. En ese entramado, el amor aparece como motor vital, pulsión que empuja a los cuerpos entre la pasión y la esperanza, pero también hacia el peligro, la traición y la desesperanza. A modo de antigua tertulia, la escena se abre como un espacio íntimo y lúdico donde resuenan las voces del poeta y sus mujeres. Allí, lo sensible y lo onírico se funden en un temblor constante: una vibración que atraviesa la palabra, el tiempo y la emoción. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: mayores de 13 años. Entradas: $20.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone: Sábado 16 y 30 a las 20:30hs
A las 20:30. FOCO Aristarain: “Últimos días de la víctima” (de Adolfo Aristarain, Argentina, 1982)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A Mendizábal, un asesino a sueldo, sus anónimos clientes le ordenan un nuevo asesinato. Pero en la persecución, precisa y obsesiva, descubrirá que solo forma parte de un juego que no le pertenece, de una cadena al servicio de intereses mayores. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
Domingo 10 de mayo
A las 11. Tejiendo infancias
Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66
Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.
A las 17. Domingos Infantiles: Comedia Infanto Juvenil presenta “Cenicienta Desencadenada”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
La historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. Duración: 50 minutos. Edad recomendada: mayores de 6 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone domingos 17 y 31 a las 17
A las 19. Música en el Real: Cuarteto de cuerdas Magnolia y Fernando Morales presentan “Atahualpa Yupanqui – Música Inmortal”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66
Es una propuesta centrada en sus composiciones e interpretaciones en el mes aniversario de su partida. El espectáculo intercala en un primer momento la guitarra solista a cargo de Fernando Morales y Magnolia con versiones para cuarteto de cuerdas. Luego pasa a un segundo momento donde se forma el quinteto, con arreglos basados en las interpretaciones originales de Don Ata. El espectáculo se completa con algunas imágenes y audios que nos ambientan en el clima del homenaje. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas 15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20. De cánones y raíces. Concierto en el marco del Día del Himno Nacional.
Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365
Orquesta Académica del Teatro del Libertador, dirección de Hadrian Avila Arzuza, con participación del Seminario de Canto del Teatro del Libertador. Himno Nacional Argentino, de Blas Parera y Vicente López y Planes, Obertura Egmont, de Ludwig van Beethoven, Danza eslava N. 4, de Antonin Dvořák, Danza Húngara N. 2, de Johannes Brahms, El colibrí, de Noelia Escalzo, y Bullanguera, de Sonia Possetti. Entrada general, 5.000 pesos.
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