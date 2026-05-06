Río Cuarto contará con 12 nuevas salas de 3 años

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, lleva adelante la construcción de doce salas de 3 años que se levantan en instituciones educativas de la ciudad de Río Cuarto, con una inversión de 1.400 millones de pesos.
El objetivo es fortalecer la educación inicial, garantizando el acceso temprano a la escolaridad y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia, una política pública que reafirma el compromiso del Estado provincial con la equidad territorial y el derecho a una educación pública de calidad.
Cada sala contará con espacios pedagógicos adecuados, sanitarios y áreas complementarias, permitiendo ampliar la capacidad edilicia existente y dar respuesta a la demanda educativa local.
Los establecimientos educativos donde se construyen las nuevas salas están ubicados en distintos puntos de la capital alterna. Se trata de:
• Jardín de Infantes Clodomira Vera: Cuenta con un avance de obra del 85%.
• Jardín de Infantes Maestro Indio Felipe Rosas: Cuenta con un avance de obra del 65%.
• Jardín de Infantes Modelo: Cuenta con un avance de obra del 60%.
• Jardín de Infantes Hebe San Martín Duprat: Cuenta con un 60% de avance.
• Jardín de Infantes Provincia de Santa Cruz: 50%.
• Jardín de Infantes Doctor Adolfo Alsina: Cuenta con un avance del 30%.
Además, están por iniciar los trabajos en los jardines de infantes Damas Mendocinas, Eduardo Racedo, Juan Bautista Alberdi, Leopoldo Lugones, Mercedes San Martín de Balcarce y General Sócrates Anaya, los trabajos están por iniciar.
En este sentido, el director general del Centro Cívico, Julián Oberti, destacó el avance de los trabajos. “Buscamos fomentar la escolaridad temprana, dentro del marco del fortalecimiento educativo que está llevando a cabo la Provincia. Gracias a la decisión del gobernador Martín Llaryora se están construyendo nuevas salas con todas las comodidades que requieren para su funcionamiento”, indicó.
El objetivo es fortalecer la educación inicial, garantizando el acceso temprano a la escolaridad y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia, una política pública que reafirma el compromiso del Estado provincial con la equidad territorial y el derecho a una educación pública de calidad.
Cada sala contará con espacios pedagógicos adecuados, sanitarios y áreas complementarias, permitiendo ampliar la capacidad edilicia existente y dar respuesta a la demanda educativa local.
Los establecimientos educativos donde se construyen las nuevas salas están ubicados en distintos puntos de la capital alterna. Se trata de:
• Jardín de Infantes Clodomira Vera: Cuenta con un avance de obra del 85%.
• Jardín de Infantes Maestro Indio Felipe Rosas: Cuenta con un avance de obra del 65%.
• Jardín de Infantes Modelo: Cuenta con un avance de obra del 60%.
• Jardín de Infantes Hebe San Martín Duprat: Cuenta con un 60% de avance.
• Jardín de Infantes Provincia de Santa Cruz: 50%.
• Jardín de Infantes Doctor Adolfo Alsina: Cuenta con un avance del 30%.
Además, están por iniciar los trabajos en los jardines de infantes Damas Mendocinas, Eduardo Racedo, Juan Bautista Alberdi, Leopoldo Lugones, Mercedes San Martín de Balcarce y General Sócrates Anaya, los trabajos están por iniciar.
En este sentido, el director general del Centro Cívico, Julián Oberti, destacó el avance de los trabajos. “Buscamos fomentar la escolaridad temprana, dentro del marco del fortalecimiento educativo que está llevando a cabo la Provincia. Gracias a la decisión del gobernador Martín Llaryora se están construyendo nuevas salas con todas las comodidades que requieren para su funcionamiento”, indicó.
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