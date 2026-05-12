La Provincia fortalece la formación de enfermeros con la entrega de mochilas e instrumental profesional

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, continúa desarrollando la entrega de mochilas técnicas destinadas a estudiantes de Enfermería de Nivel Superior de diferentes instituciones del territorio provincial.
La iniciativa permite que los futuros profesionales cuenten con instrumental específico para sus prácticas formativas desde el inicio de su trayectoria educativa, fortaleciendo así la calidad de la formación y acompañando el desarrollo de competencias fundamentales para el sistema de salud.
Las mochilas incluyen distintos elementos de uso profesional como estetoscopios, tensiómetros para adultos y niños, oxímetros de pulso, termómetros digitales, anteojos de seguridad, guantes de examinación, descartadores de agujas y tijeras de Lister, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de prácticas en entornos reales y simulados.
Al ser consultado sobre esta política educativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Fortalecer la formación técnica y profesional significa generar mejores oportunidades para nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, acompañar áreas estratégicas para el desarrollo de Córdoba. En este caso, invertir en la formación de enfermeros es también fortalecer el sistema de salud y garantizar prácticas educativas de calidad desde el inicio de la carrera”.
Por su parte, Diego Suárez señaló: “Estas entregas permiten que los estudiantes accedan a herramientas fundamentales para sus prácticas profesionalizantes y favorecen procesos de formación más seguros, actualizados y vinculados a las demandas reales del ámbito sanitario. La educación técnica tiene un papel central en la construcción de trayectorias con oportunidades concretas de inserción laboral”.
Las entregas ya se realizaron en Bell Ville, Santa Rosa de Río Primero y Alta Gracia, y continuarán en instituciones de Córdoba Capital, Juárez Celman, Villa María, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa Carlos Paz.
Desde la cartera educativa destacaron que esta política forma parte de un trabajo integral que también incluye el fortalecimiento de laboratorios de simulación clínica, incorporación de equipamiento tecnológico para instituciones educativas y acciones de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y a la formación docente continua.
Estas acciones se desarrollan en el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), articulando esfuerzos para fortalecer la formación de profesionales de la salud en toda la provincia.
La iniciativa permite que los futuros profesionales cuenten con instrumental específico para sus prácticas formativas desde el inicio de su trayectoria educativa, fortaleciendo así la calidad de la formación y acompañando el desarrollo de competencias fundamentales para el sistema de salud.
Las mochilas incluyen distintos elementos de uso profesional como estetoscopios, tensiómetros para adultos y niños, oxímetros de pulso, termómetros digitales, anteojos de seguridad, guantes de examinación, descartadores de agujas y tijeras de Lister, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de prácticas en entornos reales y simulados.
Al ser consultado sobre esta política educativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Fortalecer la formación técnica y profesional significa generar mejores oportunidades para nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, acompañar áreas estratégicas para el desarrollo de Córdoba. En este caso, invertir en la formación de enfermeros es también fortalecer el sistema de salud y garantizar prácticas educativas de calidad desde el inicio de la carrera”.
Por su parte, Diego Suárez señaló: “Estas entregas permiten que los estudiantes accedan a herramientas fundamentales para sus prácticas profesionalizantes y favorecen procesos de formación más seguros, actualizados y vinculados a las demandas reales del ámbito sanitario. La educación técnica tiene un papel central en la construcción de trayectorias con oportunidades concretas de inserción laboral”.
Las entregas ya se realizaron en Bell Ville, Santa Rosa de Río Primero y Alta Gracia, y continuarán en instituciones de Córdoba Capital, Juárez Celman, Villa María, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa Carlos Paz.
Desde la cartera educativa destacaron que esta política forma parte de un trabajo integral que también incluye el fortalecimiento de laboratorios de simulación clínica, incorporación de equipamiento tecnológico para instituciones educativas y acciones de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y a la formación docente continua.
Estas acciones se desarrollan en el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), articulando esfuerzos para fortalecer la formación de profesionales de la salud en toda la provincia.
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