domingo, 10 de mayo de 2026

Incendio de tractor en Ruta Provincial 16 Km 117

Ayer a las 09:00 hs, personal policial tomó intervención en Ruta Provincial 16, Km 117, por un incendio registrado en un tractor con monotolva y casilla.
Las circunstancias del inicio del fuego son materia de investigación.* El conductor, de 38 años, resultó ileso y no presentó quemaduras ni lesiones.
Trabajó en el sitio Bomberos Voluntarios de San José de la Dormida, quienes lograron extinguir el foco ígneo. El siniestro ocasionó daños parciales en la maquinaria.

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