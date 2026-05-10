Incendio de tractor en Ruta Provincial 16 Km 117

Ayer a las 09:00 hs, personal policial tomó intervención en Ruta Provincial 16, Km 117, por un incendio registrado en un tractor con monotolva y casilla.
Las circunstancias del inicio del fuego son materia de investigación.* El conductor, de 38 años, resultó ileso y no presentó quemaduras ni lesiones.
Trabajó en el sitio Bomberos Voluntarios de San José de la Dormida, quienes lograron extinguir el foco ígneo. El siniestro ocasionó daños parciales en la maquinaria.
Las circunstancias del inicio del fuego son materia de investigación.* El conductor, de 38 años, resultó ileso y no presentó quemaduras ni lesiones.
Trabajó en el sitio Bomberos Voluntarios de San José de la Dormida, quienes lograron extinguir el foco ígneo. El siniestro ocasionó daños parciales en la maquinaria.
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