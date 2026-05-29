Educación y el Ente Metropolitano Córdoba impulsarán pasantías y prácticas educativas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Ente Metropolitano Córdoba firmaron un Convenio General de Pasantías y Prácticas Educativas destinado a generar nuevas oportunidades de formación para estudiantes del último año de instituciones educativas provinciales.
El acuerdo establece un marco de cooperación para que alumnos desarrollen prácticas vinculadas a su orientación educativa y participen de experiencias formativas en ámbitos reales de trabajo, bajo la supervisión de las instituciones educativas y del organismo metropolitano.
A su vez este avance en el trabajo compartido entre el Ministerio de Educación y el Ente Metropolitano habilita a municipios como la ciudad de Córdoba, una de las 27 ciudades que integran el Ente Metropolitano, a suscribir convenios con empresas para poder desarrollar pasantías en dichas empresas.
Entre sus principales objetivos se destacan la profundización de conocimientos y habilidades adquiridas en la trayectoria escolar, el acercamiento de los estudiantes al ámbito laboral y el fortalecimiento de capacidades vinculadas al trabajo en equipo, la responsabilidad y la inserción futura en estudios superiores o el mundo del trabajo.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Siguiendo el camino que impulsa el gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una educación conectada con la realidad, el desarrollo regional y las oportunidades concretas para nuestros estudiantes. Estas prácticas permiten que los jóvenes aprendan en contextos reales, integrando conocimientos, capacidades y experiencias que enriquecen sus trayectorias educativas y laborales”.
Por su parte, el presidente del Ente Metropolitano Córdoba, Rodrigo Fernández, señaló: “La construcción metropolitana también implica generar oportunidades de formación y crecimiento para los jóvenes. Este convenio nos permite acercar a estudiantes y docentes a experiencias vinculadas con la gestión pública, el trabajo colaborativo y los desafíos que enfrentan nuestras ciudades”.
El convenio prevé que cada centro educativo pueda celebrar acuerdos específicos para implementar pasantías y prácticas educativas según las características de sus propuestas pedagógicas. Además, contempla la participación de docentes tutores e instructores designados por el Ente, quienes estarán a cargo del acompañamiento, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas.
El régimen prevé prácticas de hasta 20 horas semanales, compatibles con los horarios escolares. Asimismo, al finalizar cada experiencia, los estudiantes recibirán una certificación conjunta emitida por el Ministerio de Educación y Ente Metropolitano Córdoba, donde constarán la carga horaria y las competencias adquiridas durante el proceso formativo.
De la firma de convenio participaron también el Secretario de educación, Luis Franchi, la Subsecretaria de Coordinación educativa, Andrea Fessia y la subsecretaria de Desarrollo Metropolitano de Córdoba, Mónica Zalazar.
El acuerdo establece un marco de cooperación para que alumnos desarrollen prácticas vinculadas a su orientación educativa y participen de experiencias formativas en ámbitos reales de trabajo, bajo la supervisión de las instituciones educativas y del organismo metropolitano.
A su vez este avance en el trabajo compartido entre el Ministerio de Educación y el Ente Metropolitano habilita a municipios como la ciudad de Córdoba, una de las 27 ciudades que integran el Ente Metropolitano, a suscribir convenios con empresas para poder desarrollar pasantías en dichas empresas.
Entre sus principales objetivos se destacan la profundización de conocimientos y habilidades adquiridas en la trayectoria escolar, el acercamiento de los estudiantes al ámbito laboral y el fortalecimiento de capacidades vinculadas al trabajo en equipo, la responsabilidad y la inserción futura en estudios superiores o el mundo del trabajo.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Siguiendo el camino que impulsa el gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una educación conectada con la realidad, el desarrollo regional y las oportunidades concretas para nuestros estudiantes. Estas prácticas permiten que los jóvenes aprendan en contextos reales, integrando conocimientos, capacidades y experiencias que enriquecen sus trayectorias educativas y laborales”.
Por su parte, el presidente del Ente Metropolitano Córdoba, Rodrigo Fernández, señaló: “La construcción metropolitana también implica generar oportunidades de formación y crecimiento para los jóvenes. Este convenio nos permite acercar a estudiantes y docentes a experiencias vinculadas con la gestión pública, el trabajo colaborativo y los desafíos que enfrentan nuestras ciudades”.
El convenio prevé que cada centro educativo pueda celebrar acuerdos específicos para implementar pasantías y prácticas educativas según las características de sus propuestas pedagógicas. Además, contempla la participación de docentes tutores e instructores designados por el Ente, quienes estarán a cargo del acompañamiento, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas.
El régimen prevé prácticas de hasta 20 horas semanales, compatibles con los horarios escolares. Asimismo, al finalizar cada experiencia, los estudiantes recibirán una certificación conjunta emitida por el Ministerio de Educación y Ente Metropolitano Córdoba, donde constarán la carga horaria y las competencias adquiridas durante el proceso formativo.
De la firma de convenio participaron también el Secretario de educación, Luis Franchi, la Subsecretaria de Coordinación educativa, Andrea Fessia y la subsecretaria de Desarrollo Metropolitano de Córdoba, Mónica Zalazar.
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