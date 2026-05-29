CEPROCOR donó más de 500 ejemplares de especies nativas a la Municipalidad de Córdoba

En el marco de las políticas ambientales que impulsa el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba, CEPROCOR, realizó la donación de más de 500 ejemplares de especies nativas a la Municipalidad de Córdoba.
Los plantines serán destinados al programa municipal “Córdoba Respira Memoria”, una iniciativa orientada a fortalecer la biodiversidad urbana, ampliar la cobertura vegetal y promover una ciudad más sostenible y resiliente frente al cambio climático.
La acción forma parte de un trabajo articulado entre la Provincia, la Municipalidad de Córdoba y organismos científicos, con el objetivo de avanzar en la plantación de 30.000 árboles nativos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976.
En esta oportunidad, CEPROCOR aportó 561 ejemplares de sen de campo (Senna corymbosa), una especie valorada por sus cualidades ornamentales y por su capacidad de favorecer la presencia de polinizadores y fauna autóctona, contribuyendo así al fortalecimiento de la biodiversidad urbana.
Conservación y reproducción de especies nativas
La donación se enmarca en las líneas estratégicas de trabajo que CEPROCOR desarrolla a través de su Unidad de Recursos Fitogenéticos, desde donde impulsa acciones vinculadas a la preservación, reproducción y propagación de especies nativas.
Los ejemplares donados son resultado del trabajo que lleva adelante esta unidad, dedicada a la conservación de los bosques nativos de Córdoba. Entre sus principales líneas de acción se encuentra la reproducción de plantines de especies autóctonas, a partir de semillas recolectadas en el monte cordobés.
Luego de su recolección, las semillas son procesadas, empaquetadas y almacenadas en el Banco de Germoplasma de Especies Nativas del CEPROCOR, con el objetivo de garantizar su conservación y futura reproducción.
Nuevos árboles para espacios verdes de la ciudad
Los ejemplares serán destinados a distintos espacios verdes de la capital provincial, entre ellos el Parque Vélez Sarsfield, Parque Chacabuco, Altos de Villa Cabrera y sectores de la Costanera.
De esta manera, la iniciativa permitirá ampliar la cobertura vegetal, mejorar la calidad ambiental de la ciudad y consolidar corredores biológicos en sectores estratégicos del entramado urbano.
Desde CEPROCOR destacaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso del organismo con la conservación de los recursos fitogenéticos, el desarrollo sostenible y la generación de soluciones ambientales innovadoras.
En ese sentido, el organismo provincial desarrolla investigaciones y proyectos vinculados a la micropropagación de especies forestales, procesos de fitorremediación y tecnologías aplicadas al cuidado ambiental.
La articulación entre ciencia, ambiente y gestión pública permite seguir consolidando políticas que posicionan a Córdoba como una provincia comprometida con la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y la construcción de ciudades más verdes, humanas y conectadas.
Los plantines serán destinados al programa municipal “Córdoba Respira Memoria”, una iniciativa orientada a fortalecer la biodiversidad urbana, ampliar la cobertura vegetal y promover una ciudad más sostenible y resiliente frente al cambio climático.
La acción forma parte de un trabajo articulado entre la Provincia, la Municipalidad de Córdoba y organismos científicos, con el objetivo de avanzar en la plantación de 30.000 árboles nativos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976.
En esta oportunidad, CEPROCOR aportó 561 ejemplares de sen de campo (Senna corymbosa), una especie valorada por sus cualidades ornamentales y por su capacidad de favorecer la presencia de polinizadores y fauna autóctona, contribuyendo así al fortalecimiento de la biodiversidad urbana.
Conservación y reproducción de especies nativas
La donación se enmarca en las líneas estratégicas de trabajo que CEPROCOR desarrolla a través de su Unidad de Recursos Fitogenéticos, desde donde impulsa acciones vinculadas a la preservación, reproducción y propagación de especies nativas.
Los ejemplares donados son resultado del trabajo que lleva adelante esta unidad, dedicada a la conservación de los bosques nativos de Córdoba. Entre sus principales líneas de acción se encuentra la reproducción de plantines de especies autóctonas, a partir de semillas recolectadas en el monte cordobés.
Luego de su recolección, las semillas son procesadas, empaquetadas y almacenadas en el Banco de Germoplasma de Especies Nativas del CEPROCOR, con el objetivo de garantizar su conservación y futura reproducción.
Nuevos árboles para espacios verdes de la ciudad
Los ejemplares serán destinados a distintos espacios verdes de la capital provincial, entre ellos el Parque Vélez Sarsfield, Parque Chacabuco, Altos de Villa Cabrera y sectores de la Costanera.
De esta manera, la iniciativa permitirá ampliar la cobertura vegetal, mejorar la calidad ambiental de la ciudad y consolidar corredores biológicos en sectores estratégicos del entramado urbano.
Desde CEPROCOR destacaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso del organismo con la conservación de los recursos fitogenéticos, el desarrollo sostenible y la generación de soluciones ambientales innovadoras.
En ese sentido, el organismo provincial desarrolla investigaciones y proyectos vinculados a la micropropagación de especies forestales, procesos de fitorremediación y tecnologías aplicadas al cuidado ambiental.
La articulación entre ciencia, ambiente y gestión pública permite seguir consolidando políticas que posicionan a Córdoba como una provincia comprometida con la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y la construcción de ciudades más verdes, humanas y conectadas.
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