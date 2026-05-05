Córdoba: FPA incautó más de 5000 dosis de cocaína, un arma de fuego y cartuchos. Dos detenidos

En una investigación llevada a cabo durante dos meses, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos (un punto de venta), detuvieron a dos personas que ejercían el narcomenudeo y secuestraron una importante cantidad de estupefacientes en la ciudad de Córdoba.
El operativo, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, fue llevado a cabo sobre una vivienda de dos plantas ubicada sobre calle Zaar s/n (entre Pedro Zanni y Fuerza Aérea Argentina) de barrio Villa La Tela.
En el domicilio, con extensa labor de los canes e investigadores de la Fuerza, se logró la incautación de 5.760 dosis de cocaína (distribuidas en ladrillos y envoltorios) y 30 de marihuana, dinero ($1.127.560), cuatro balanzas digitales, un arma de fuego, 44 cartuchos, dos cargadores y un chaleco antibalas.
Para destacar, en la vivienda allanada comercializaban las drogas las 24 horas del día. Uno de los detenidos era menor de edad.
Para terminar, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenaron la remisión de todo lo secuestrado y el traslado de ambos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
El operativo, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, fue llevado a cabo sobre una vivienda de dos plantas ubicada sobre calle Zaar s/n (entre Pedro Zanni y Fuerza Aérea Argentina) de barrio Villa La Tela.
En el domicilio, con extensa labor de los canes e investigadores de la Fuerza, se logró la incautación de 5.760 dosis de cocaína (distribuidas en ladrillos y envoltorios) y 30 de marihuana, dinero ($1.127.560), cuatro balanzas digitales, un arma de fuego, 44 cartuchos, dos cargadores y un chaleco antibalas.
Para destacar, en la vivienda allanada comercializaban las drogas las 24 horas del día. Uno de los detenidos era menor de edad.
Para terminar, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenaron la remisión de todo lo secuestrado y el traslado de ambos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
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