Córdoba: FPA detuvo a padre e hijo por venta de drogas en barrio José Ignacio Díaz

En el marco de una investigación desarrollada durante aproximadamente un mes y dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, desbarataron un punto de venta y detuvieron a dos hombres mayores de edad en la ciudad de Córdoba.
El procedimiento fue llevado a cabo sobre calle Chirino Posadas al 5200 de barrio José Ignacio Díaz 5° Sección. Según la investigación, ambos comercializaban estupefacientes desde el domicilio. Durante el operativo se secuestraron varias dosis de cocaína, sustancia de corte, dinero ($104.000) y diversos elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que los aprehendidos eran padre e hijo, contaban con antecedentes por comercialización de estupefacientes y habían estado previamente privados de la libertad.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los aprehendidos fueron trasladados a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El procedimiento fue llevado a cabo sobre calle Chirino Posadas al 5200 de barrio José Ignacio Díaz 5° Sección. Según la investigación, ambos comercializaban estupefacientes desde el domicilio. Durante el operativo se secuestraron varias dosis de cocaína, sustancia de corte, dinero ($104.000) y diversos elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que los aprehendidos eran padre e hijo, contaban con antecedentes por comercialización de estupefacientes y habían estado previamente privados de la libertad.
Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los aprehendidos fueron trasladados a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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