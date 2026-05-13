Llaryora anunció infraestructura habitacional, educativa y productiva en Las Varas, Sacanta y Villa San Esteban

Como parte de su recorrida por el departamento San Justo, el gobernador Martín Llaryora visitó este martes las localidades de Las Varas, Sacanta y Villa San Esteban para anunciar obras de infraestructura y aportes en materia educativa y sanitaria.
Además, entregó créditos y financiamiento para cooperativas locales consideradas clave para el crecimiento y desarrollo de estas comunidades del noreste provincial.
Llaryora destacó que “más allá de los partidos políticos, siempre es fundamental el trabajo conjunto con municipios y comunas, que hoy nos permite concretar obras y proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos del departamento San Justo”.
El mandatario dialogó junto a autoridades y vecinos de cada localidad y ratificó la decisión del Gobierno de Córdoba de avanzar con obras de infraestructura pese a un contexto nacional de extrema dificultad.
“Nosotros no vamos a bajar los brazos, sabemos que cada uno de los intendentes hace lo mejor en este contexto pero tiene que tener en claro que no están solos, tienen a un gobernador que piensa en cada uno de los cordobeses”, enfatizó.
La visita del gobernador continuará este martes por El Arañado, Alicia y El Fortín.
La Varas: pavimento, viviendas, ambulancia e infraestructura escolar
En la localidad el gobernador fue recibido por el intendente Fabian Macías y vecinos donde anunció el envío de 40 millones de pesos para la compra de una ambulancia.
Además, dispuso un crédito para la construcción de 4 viviendas y entregó un financiamiento de $30.000.000 a la cooperativa local de electricidad en el marco del Programa de Fortalecimiento a Cooperativas.
Por otra parte entregó 20 computadoras al IPEA n°403 a través del programa Tecno Presente.
En materia educativa informó que se está construyendo una sala de 3 y anunció el envío de 30 millones de pesos para la obra del SUM de la Escuela Mariano Moreno que generará trabajo local.
Asimismo, dispuso un aporte provincial de 150 millones de pesos para ejecutar obras de pavimentación en distintas calles de la localidad.
Por último, enviará 5 millones de pesos a cada una de las instituciones locales.
A su turno, el intendente valoró la importancia de la visita del gobernador como símbolo de acompañamiento y compromiso con el desarrollo del interior provincial. “Estas obras, programas y servicios le mejoran la calidad de vida a toda la comunidad”, manifestó.
Sacanta construirá viviendas, veredas, cordón cuneta y más infraestructura básica
En Sacanta, localidad de 3.362 habitantes, Llaryora anunció un crédito para la construcción de 5 viviendas.
Además, entregó computadoras para la escuela primaria, secundaria y adultos del CENMA Aimé Paine y para la Escuela Primaria Ituzaingo.
En materia de infraestructura, dispuso un aporte provincial de 80 millones de pesos para ejecutar la obra de veredas de la plaza Manuel Belgrano y mejoras del sistema lumínico.
Asimismo, entregó siete millones de pesos para hacer obras de cordón cuneta. 15 millones de pesos para mejoras edilicias en el club y 30 millones para la remodelación del Museo Regional.
Por último, anunció el envío de cinco millones de pesos a cada uno de las instituciones locales y 30 millones para bomberos.
El gobernador, junto al intendente José Luis Mecchia, destacó que estos aportes generarán mano de obra local fundamental para mover la economía de la región.
“Es indispensable contar con un Gobierno provincial presente que recorra cada pueblo y comuna de Córdoba, escuchando y atendiendo las necesidades de cada intendente. Quiero agradecer especialmente el aporte económico destinado a completar una obra tan necesaria para nuestros vecinos”, sostuvo Mecchia.
Villa San Esteban mejorará su plaza, construirá viviendas, cordón cuneta y adoquinado
En Villa San Esteban, localidad de 85 habitantes, el gobernador estuvo acompañado por la intendenta Verena Feratto, a quien felicitó por el trabajo en esa localidad.
Durante la visita comprometió aportes de la Provincia por 100 millones de pesos para ejecutar obras de cordón cuneta y adoquines.
Anunció además, fondo para la compra de una unidad de traslado y un crédito para la construcción de 3 viviendas Semillas.
Por último hizo dispuso 15 millones de pesos para la remodelación de la plaza local que contemple la compra de juegos para niños con discapacidad.
Además, entregó créditos y financiamiento para cooperativas locales consideradas clave para el crecimiento y desarrollo de estas comunidades del noreste provincial.
Llaryora destacó que “más allá de los partidos políticos, siempre es fundamental el trabajo conjunto con municipios y comunas, que hoy nos permite concretar obras y proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos del departamento San Justo”.
El mandatario dialogó junto a autoridades y vecinos de cada localidad y ratificó la decisión del Gobierno de Córdoba de avanzar con obras de infraestructura pese a un contexto nacional de extrema dificultad.
“Nosotros no vamos a bajar los brazos, sabemos que cada uno de los intendentes hace lo mejor en este contexto pero tiene que tener en claro que no están solos, tienen a un gobernador que piensa en cada uno de los cordobeses”, enfatizó.
La visita del gobernador continuará este martes por El Arañado, Alicia y El Fortín.
La Varas: pavimento, viviendas, ambulancia e infraestructura escolar
En la localidad el gobernador fue recibido por el intendente Fabian Macías y vecinos donde anunció el envío de 40 millones de pesos para la compra de una ambulancia.
Además, dispuso un crédito para la construcción de 4 viviendas y entregó un financiamiento de $30.000.000 a la cooperativa local de electricidad en el marco del Programa de Fortalecimiento a Cooperativas.
Por otra parte entregó 20 computadoras al IPEA n°403 a través del programa Tecno Presente.
En materia educativa informó que se está construyendo una sala de 3 y anunció el envío de 30 millones de pesos para la obra del SUM de la Escuela Mariano Moreno que generará trabajo local.
Asimismo, dispuso un aporte provincial de 150 millones de pesos para ejecutar obras de pavimentación en distintas calles de la localidad.
Por último, enviará 5 millones de pesos a cada una de las instituciones locales.
A su turno, el intendente valoró la importancia de la visita del gobernador como símbolo de acompañamiento y compromiso con el desarrollo del interior provincial. “Estas obras, programas y servicios le mejoran la calidad de vida a toda la comunidad”, manifestó.
Sacanta construirá viviendas, veredas, cordón cuneta y más infraestructura básica
En Sacanta, localidad de 3.362 habitantes, Llaryora anunció un crédito para la construcción de 5 viviendas.
Además, entregó computadoras para la escuela primaria, secundaria y adultos del CENMA Aimé Paine y para la Escuela Primaria Ituzaingo.
En materia de infraestructura, dispuso un aporte provincial de 80 millones de pesos para ejecutar la obra de veredas de la plaza Manuel Belgrano y mejoras del sistema lumínico.
Asimismo, entregó siete millones de pesos para hacer obras de cordón cuneta. 15 millones de pesos para mejoras edilicias en el club y 30 millones para la remodelación del Museo Regional.
Por último, anunció el envío de cinco millones de pesos a cada uno de las instituciones locales y 30 millones para bomberos.
El gobernador, junto al intendente José Luis Mecchia, destacó que estos aportes generarán mano de obra local fundamental para mover la economía de la región.
“Es indispensable contar con un Gobierno provincial presente que recorra cada pueblo y comuna de Córdoba, escuchando y atendiendo las necesidades de cada intendente. Quiero agradecer especialmente el aporte económico destinado a completar una obra tan necesaria para nuestros vecinos”, sostuvo Mecchia.
Villa San Esteban mejorará su plaza, construirá viviendas, cordón cuneta y adoquinado
En Villa San Esteban, localidad de 85 habitantes, el gobernador estuvo acompañado por la intendenta Verena Feratto, a quien felicitó por el trabajo en esa localidad.
Durante la visita comprometió aportes de la Provincia por 100 millones de pesos para ejecutar obras de cordón cuneta y adoquines.
Anunció además, fondo para la compra de una unidad de traslado y un crédito para la construcción de 3 viviendas Semillas.
Por último hizo dispuso 15 millones de pesos para la remodelación de la plaza local que contemple la compra de juegos para niños con discapacidad.
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