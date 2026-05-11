lunes, 11 de mayo de 2026

Controles antinarcóticos: FPA secuestró drogas en Villa Carlos Paz y Morteros. Dos detenidos

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo patrullajes y controles antinarcóticos en Morteros y Villa Carlos Paz. Dos sujetos quedaron aprehendidos.
En intersección de la calle Dorrego y el Bv. Presidente Perón de la ciudad de Morteros, se controló a un motociclista de 21 años y se logró el secuestró de varias dosis de marihuana, el rodado y dinero en efectivo. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el ciudadano quedó detenido.
Durante los controles sobre la plaza Las Colinas de Villa Carlos Paz, efectivos de la Fuerza aprehendieron a un sujeto de 35 años y la incautación de varias dosis de cocaína y marihuana.
Para finalizar, por directivas de las Fiscalías, se trasladaron a los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.


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