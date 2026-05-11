FPA detuvo a un integrante de una organización narco desbaratada en Río Cuarto

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron la detención de un hombre mayor de edad, que integraba una organización narco desbaratada en la ciudad de Río Cuarto .
El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, más precisamente sobre la Av. Costanera al 700 de barrio Oncativo. En el lugar, se realizó la aprehensión del narcomenudista y la incautación de elementos de interés para la causa.
Este dispositivo se encuentra relacionado a un operativo efectuado por la Fuerza, el pasado 14 de abril del corriente año. En aquella ocasión, se logró la detención de doce narcomenudistas y la incautación de más de 10.000 dosis de drogas. (vease https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa-desbarato-una-organizacion-narco-y-secuestro-mas-de-10000-dosis-de-drogas-en-rio-cuarto-12-detenidos/)
Para terminar, autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Río Cuarto, ordenaron el traslado del aprehendido a sede judicial.
El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, más precisamente sobre la Av. Costanera al 700 de barrio Oncativo. En el lugar, se realizó la aprehensión del narcomenudista y la incautación de elementos de interés para la causa.
Este dispositivo se encuentra relacionado a un operativo efectuado por la Fuerza, el pasado 14 de abril del corriente año. En aquella ocasión, se logró la detención de doce narcomenudistas y la incautación de más de 10.000 dosis de drogas. (vease https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa-desbarato-una-organizacion-narco-y-secuestro-mas-de-10000-dosis-de-drogas-en-rio-cuarto-12-detenidos/)
Para terminar, autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Río Cuarto, ordenaron el traslado del aprehendido a sede judicial.
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