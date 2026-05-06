CBA Me Capacita: ya están abiertas las inscripciones a los cursos virtuales

En el marco de la política pública de Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, desde este lunes 4 al 29 de mayo se abren las inscripciones para 25 cursos virtuales de CBA Me Capacita, destinados a ciudadanos y ciudadanas que deseen comenzar o continuar diversas trayectorias formativas.
La propuesta, que se desarrolla por sexto año consecutivo en articulación con Campus Córdoba, cuenta con un cupo previsto de 7.000 personas y ofrece capacitaciones en áreas altamente demandadas:
● Teletrabajo
● Introducción a Word
● Introducción a Excel
● Introducción a las instalaciones sanitarias y de gas
● Herramientas informáticas aplicadas a instalaciones eléctricas
● Salud y Seguridad en ámbitos laborales
● Introducción a la Gestión de Ventas Mayoristas
● Introducción a la Producción y Gestión de Emprendimientos Culturales
● Excel Nivel 1
● Introducción a la Programación, Domótica y Robótica
● Introducción al Testing de Software
● Introducción al Manejo de Drones
● Introducción a la Logística
● Introducción al MKT Digital y Comercio Electrónico
● Introducción a Ventas y Negociación
● Habilidades y Competencias Socio Laborales
● Introducción al Turismo
● Introducción a la Economía Verde
● Introducción a las Energías Renovables
● Introducción a la Soldadura Básica
● Introducción a la Programación de CNC
● Introducción a Torno Convencional
● Habilidades Digitales – Interactúe en Línea de Manera Segura y Responsable
● Habilidades Digitales – Crear Contenido Digital
● Habilidades Digitales – Colabore y Gestione el Contenido Digitalmente
La oferta virtual comenzará de manera gradual a través de Campus Córdoba y está destinada a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudios ni condición laboral, que podrán capacitarse desde cualquier lugar con acceso a internet.
Cabe destacar que, en lo que va del año, más de 9.300 beneficiarios del Programa Primer Paso y Empleo+26 se encuentran realizando capacitaciones bajo esta modalidad. A su vez, más de 2.300 personas participan de los cursos virtuales del programa Fortalecer Oficios:
• Herramientas para la Comercialización Popular
• Manejo de redes sociales para la Economía Social
• Introducción a la Gestión de Emprendimientos de la Economía Social
• Introducción al Ecodiseño de Prendas
• Fotografía para Emprendimientos de la Economía Social
• Manipulación Segura de Alimentos para Productores de la Economía Social
Asimismo, en abril empezó la formación virtual para trabajadores/as del Sector Comercial y de Servicios, una iniciativa que busca brindar herramientas formativas actualizadas que permitan modernizar la actividad y alcanzar mayores niveles de competitividad y profesionalización, en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ministerio de Educación, federaciones, cámaras empresariales y sindicatos del sector.
Finalmente, cabe destacar que más de 435 capacitadores y capacitadoras que se desempeñan en la enseñanza de los cursos de oficios en toda la provincia están accediendo a las trayectorias virtuales de Formación y Actualización:
• Introducción a la Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional
• La Práctica de la Enseñanza en la FP, ¿Cómo planificar un curso de Formación Profesional?
Se extienden las inscripciones a los cursos presenciales
En paralelo, se extiende el plazo de inscripción a los cursos presenciales de CBA Me Capacita, como respuesta a la alta demanda de formación profesional.
Quienes deseen formarse en propuestas gratuitas y certificadas podrán postularse hasta agotar cupos, eligiendo entre una amplia oferta de rubros como informática y programación, turismo, construcción, energía, actividades artísticas, agropecuario, industria gráfica y multimedial, hotelería y gastronomía, metalmecánica, estética profesional, textil e indumentaria, calzado, entre otros.
Hasta el momento, más de 20.500 cordobeses y cordobesas ya se inscribieron en estas capacitaciones.
Los cursos están destinados a personas desde los 16 años, sin importar su nivel educativo ni situación laboral, que residan en la provincia de Córdoba y cuenten con CiDi nivel 1.
La certificación se emite en conjunto con el Ministerio de Educación de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Las inscripciones se realizan de manera online a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), disponible en el sitio web: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/
La propuesta, que se desarrolla por sexto año consecutivo en articulación con Campus Córdoba, cuenta con un cupo previsto de 7.000 personas y ofrece capacitaciones en áreas altamente demandadas:
● Teletrabajo
● Introducción a Word
● Introducción a Excel
● Introducción a las instalaciones sanitarias y de gas
● Herramientas informáticas aplicadas a instalaciones eléctricas
● Salud y Seguridad en ámbitos laborales
● Introducción a la Gestión de Ventas Mayoristas
● Introducción a la Producción y Gestión de Emprendimientos Culturales
● Excel Nivel 1
● Introducción a la Programación, Domótica y Robótica
● Introducción al Testing de Software
● Introducción al Manejo de Drones
● Introducción a la Logística
● Introducción al MKT Digital y Comercio Electrónico
● Introducción a Ventas y Negociación
● Habilidades y Competencias Socio Laborales
● Introducción al Turismo
● Introducción a la Economía Verde
● Introducción a las Energías Renovables
● Introducción a la Soldadura Básica
● Introducción a la Programación de CNC
● Introducción a Torno Convencional
● Habilidades Digitales – Interactúe en Línea de Manera Segura y Responsable
● Habilidades Digitales – Crear Contenido Digital
● Habilidades Digitales – Colabore y Gestione el Contenido Digitalmente
La oferta virtual comenzará de manera gradual a través de Campus Córdoba y está destinada a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudios ni condición laboral, que podrán capacitarse desde cualquier lugar con acceso a internet.
Cabe destacar que, en lo que va del año, más de 9.300 beneficiarios del Programa Primer Paso y Empleo+26 se encuentran realizando capacitaciones bajo esta modalidad. A su vez, más de 2.300 personas participan de los cursos virtuales del programa Fortalecer Oficios:
• Herramientas para la Comercialización Popular
• Manejo de redes sociales para la Economía Social
• Introducción a la Gestión de Emprendimientos de la Economía Social
• Introducción al Ecodiseño de Prendas
• Fotografía para Emprendimientos de la Economía Social
• Manipulación Segura de Alimentos para Productores de la Economía Social
Asimismo, en abril empezó la formación virtual para trabajadores/as del Sector Comercial y de Servicios, una iniciativa que busca brindar herramientas formativas actualizadas que permitan modernizar la actividad y alcanzar mayores niveles de competitividad y profesionalización, en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ministerio de Educación, federaciones, cámaras empresariales y sindicatos del sector.
Finalmente, cabe destacar que más de 435 capacitadores y capacitadoras que se desempeñan en la enseñanza de los cursos de oficios en toda la provincia están accediendo a las trayectorias virtuales de Formación y Actualización:
• Introducción a la Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional
• La Práctica de la Enseñanza en la FP, ¿Cómo planificar un curso de Formación Profesional?
Se extienden las inscripciones a los cursos presenciales
En paralelo, se extiende el plazo de inscripción a los cursos presenciales de CBA Me Capacita, como respuesta a la alta demanda de formación profesional.
Quienes deseen formarse en propuestas gratuitas y certificadas podrán postularse hasta agotar cupos, eligiendo entre una amplia oferta de rubros como informática y programación, turismo, construcción, energía, actividades artísticas, agropecuario, industria gráfica y multimedial, hotelería y gastronomía, metalmecánica, estética profesional, textil e indumentaria, calzado, entre otros.
Hasta el momento, más de 20.500 cordobeses y cordobesas ya se inscribieron en estas capacitaciones.
Los cursos están destinados a personas desde los 16 años, sin importar su nivel educativo ni situación laboral, que residan en la provincia de Córdoba y cuenten con CiDi nivel 1.
La certificación se emite en conjunto con el Ministerio de Educación de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Las inscripciones se realizan de manera online a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), disponible en el sitio web: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
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