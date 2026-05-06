miércoles, 6 de mayo de 2026

CBA Me Capacita: ya están abiertas las inscripciones a los cursos virtuales

En el marco de la política pública de Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, desde este lunes 4 al 29 de mayo se abren las inscripciones para 25 cursos virtuales de CBA Me Capacita, destinados a ciudadanos y ciudadanas que deseen comenzar o continuar diversas trayectorias formativas.
La propuesta, que se desarrolla por sexto año consecutivo en articulación con Campus Córdoba, cuenta con un cupo previsto de 7.000 personas y ofrece capacitaciones en áreas altamente demandadas:
● Teletrabajo
● Introducción a Word
● Introducción a Excel
● Introducción a las instalaciones sanitarias y de gas
● Herramientas informáticas aplicadas a instalaciones eléctricas
● Salud y Seguridad en ámbitos laborales
● Introducción a la Gestión de Ventas Mayoristas
● Introducción a la Producción y Gestión de Emprendimientos Culturales
● Excel Nivel 1
● Introducción a la Programación, Domótica y Robótica
● Introducción al Testing de Software
● Introducción al Manejo de Drones
● Introducción a la Logística
● Introducción al MKT Digital y Comercio Electrónico
● Introducción a Ventas y Negociación
● Habilidades y Competencias Socio Laborales
● Introducción al Turismo
● Introducción a la Economía Verde
● Introducción a las Energías Renovables
● Introducción a la Soldadura Básica
● Introducción a la Programación de CNC
● Introducción a Torno Convencional
● Habilidades Digitales – Interactúe en Línea de Manera Segura y Responsable
● Habilidades Digitales – Crear Contenido Digital
● Habilidades Digitales – Colabore y Gestione el Contenido Digitalmente
La oferta virtual comenzará de manera gradual a través de Campus Córdoba y está destinada a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudios ni condición laboral, que podrán capacitarse desde cualquier lugar con acceso a internet.
Cabe destacar que, en lo que va del año, más de 9.300 beneficiarios del Programa Primer Paso y Empleo+26 se encuentran realizando capacitaciones bajo esta modalidad. A su vez, más de 2.300 personas participan de los cursos virtuales del programa Fortalecer Oficios:
Herramientas para la Comercialización Popular
Manejo de redes sociales para la Economía Social
Introducción a la Gestión de Emprendimientos de la Economía Social
Introducción al Ecodiseño de Prendas
Fotografía para Emprendimientos de la Economía Social
Manipulación Segura de Alimentos para Productores de la Economía Social
Asimismo, en abril empezó la formación virtual para trabajadores/as del Sector Comercial y de Servicios, una iniciativa que busca brindar herramientas formativas actualizadas que permitan modernizar la actividad y alcanzar mayores niveles de competitividad y profesionalización, en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ministerio de Educación, federaciones, cámaras empresariales y sindicatos del sector.
Finalmente, cabe destacar que más de 435 capacitadores y capacitadoras que se desempeñan en la enseñanza de los cursos de oficios en toda la provincia están accediendo a las trayectorias virtuales de Formación y Actualización:
Introducción a la Práctica de la Enseñanza en la Formación Profesional
La Práctica de la Enseñanza en la FP, ¿Cómo planificar un curso de Formación Profesional?
Se extienden las inscripciones a los cursos presenciales
En paralelo, se extiende el plazo de inscripción a los cursos presenciales de CBA Me Capacita, como respuesta a la alta demanda de formación profesional.
Quienes deseen formarse en propuestas gratuitas y certificadas podrán postularse hasta agotar cupos, eligiendo entre una amplia oferta de rubros como informática y programación, turismo, construcción, energía, actividades artísticas, agropecuario, industria gráfica y multimedial, hotelería y gastronomía, metalmecánica, estética profesional, textil e indumentaria, calzado, entre otros.
Hasta el momento, más de 20.500 cordobeses y cordobesas ya se inscribieron en estas capacitaciones.
Los cursos están destinados a personas desde los 16 años, sin importar su nivel educativo ni situación laboral, que residan en la provincia de Córdoba y cuenten con CiDi nivel 1.
La certificación se emite en conjunto con el Ministerio de Educación de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Las inscripciones se realizan de manera online a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), disponible en el sitio web: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/



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