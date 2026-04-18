sábado, 18 de abril de 2026

Ya son ocho los adolescentes imputados por amenazas en escuelas de Córdoba

La Fiscalía Penal Juvenil del 4 turno de Córdoba elevó a ocho el número de adolescentes imputados por el delito de «amenaza agravada por anonimato» en el marco de la investigación que se realiza en torno a los mensajes con amenazas a escuelas. Se trabaja sobre más de 100 hechos en la ciudad de Córdoba. Además hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos.


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