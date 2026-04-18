Ya son ocho los adolescentes imputados por amenazas en escuelas de Córdoba

La Fiscalía Penal Juvenil del 4 turno de Córdoba elevó a ocho el número de adolescentes imputados por el delito de «amenaza agravada por anonimato» en el marco de la investigación que se realiza en torno a los mensajes con amenazas a escuelas. Se trabaja sobre más de 100 hechos en la ciudad de Córdoba. Además hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario