sábado, 18 de abril de 2026

Río Cuarto: se investiga el fallecimiento de un joven de 26 años

La Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno de Río Cuarto, a cargo de Luciano Rodriguez, que investiga el fallecimiento de Enzo Manuel Quinteros, de 26 años, informa que el dictámen preliminar de autopsia señala que el cuerpo del fallecido no presenta signos exteriores de violencia y que la causa eficiente de su muerte fue “paro cardio respiratorio debido a shock cardiogénico debido a edema agudo de pulmón”.
La fiscalía incorporó las actuaciones policiales de rigor, sin perjuicio de lo cual esta instrucción se encuentra a la espera de informes químicos requeridos y se están tomando testimonios vinculados a la investigación que sigue su curso.
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