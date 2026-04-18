FPA detuvo a un sujeto en la vía pública y secuestró drogas en Colonia Caroya

Luego de diversas llamadas el Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080) y más de ocho meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a un narcomenudista en la ciudad de Colonia Caroya.
El operativo comenzó en la vía pública, más precisamente sobre la calle Don Bosco al 3400. Personal de la FPA logró detener a un sujeto que realizaba delivery de drogas (oriundo de Santiago del Estero) y tras un palpado preventivo, se secuestraron varias dosis de cocaína, $ 731.250 y un vehículo Volkswagen Amarok.
Posteriormente se llevaron a cabo dos allanamientos en las calles 45 y 68, que culminaron con la incautación de 126 dosis de marihuana, 47 cartuchos, $ 1.780.000, u$s 900, dos automóviles y elementos de interés para la causa.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Jesús María dispuso el traslado del detenido y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo comenzó en la vía pública, más precisamente sobre la calle Don Bosco al 3400. Personal de la FPA logró detener a un sujeto que realizaba delivery de drogas (oriundo de Santiago del Estero) y tras un palpado preventivo, se secuestraron varias dosis de cocaína, $ 731.250 y un vehículo Volkswagen Amarok.
Posteriormente se llevaron a cabo dos allanamientos en las calles 45 y 68, que culminaron con la incautación de 126 dosis de marihuana, 47 cartuchos, $ 1.780.000, u$s 900, dos automóviles y elementos de interés para la causa.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Jesús María dispuso el traslado del detenido y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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