Córdoba y Catamarca: Encomienda, investigación, allanamientos y secuestro millonario de mercadería de contrabando

Teléfonos celulares, tablets, relojes inteligentes, auriculares, adaptadores, fundas y demás complementos para dispositivos móviles fueron incautados tras el registro de inmuebles ubicados en Córdoba capital y en San Fernando del Valle de Catamarca.
El avalúo estimado ascendería a 75.000.000 de pesos.
En el marco de pesquisas llevadas a cabo por integrantes del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Córdoba" de Gendarmería Nacional Argentina, se constató el ingreso de mercadería sin aval aduanero y se pudo identificar a los ciudadanos involucrados.
Este accionar se inicia a raíz de un control de rutina por parte de personal de ARCA en la terminal de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quienes mediante el uso del scanner detectaron dentro de una encomienda equipos de telefonía de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415. El paquete tenía como destino un domicilio de la ciudad de Córdoba.
Con intervención del Ministerio Publico Fiscal de Córdoba y la coordinación de integrantes de ARCA, los gendarmes efectuaron el registro de dos inmuebles ubicados en Catamarca y otro en la ciudad de Córdoba donde se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y todo elemento de interés para la presente causa.
Estos operativos contaron con el apoyo de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Catamarca”.
Intervino el Juzgado Federal Nro 2 de Córdoba y la Fiscalía Federal Nro 1 de Córdoba.
El avalúo estimado ascendería a 75.000.000 de pesos.
En el marco de pesquisas llevadas a cabo por integrantes del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Córdoba" de Gendarmería Nacional Argentina, se constató el ingreso de mercadería sin aval aduanero y se pudo identificar a los ciudadanos involucrados.
Este accionar se inicia a raíz de un control de rutina por parte de personal de ARCA en la terminal de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quienes mediante el uso del scanner detectaron dentro de una encomienda equipos de telefonía de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415. El paquete tenía como destino un domicilio de la ciudad de Córdoba.
Con intervención del Ministerio Publico Fiscal de Córdoba y la coordinación de integrantes de ARCA, los gendarmes efectuaron el registro de dos inmuebles ubicados en Catamarca y otro en la ciudad de Córdoba donde se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y todo elemento de interés para la presente causa.
Estos operativos contaron con el apoyo de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Catamarca”.
Intervino el Juzgado Federal Nro 2 de Córdoba y la Fiscalía Federal Nro 1 de Córdoba.
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