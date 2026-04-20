Violación de domicilio, daño, y robo en grado de tentativa

A las 07:00 hs, en la localidad de Sebastián Elcano, personal policial tomó conocimiento de que momentos antes tres sujetos habrían ingresado a una vivienda, dándose a la fuga con bebidas alcohólicas.
De manera inmediata se implementó operativo cerrojo, no logrando dar con los autores.
No obstante, se procedió al secuestro de elementos relacionados al hecho, los cuales se encontraban en el patio del domicilio:
Dos botellas de gin
Una botella de vodka sabor mango
Tres cascos protectores
Una motocicleta 110 cc, marca Gilera Smash en la cual se conducian los causantes.
Se continúa trabajando conforme a directivas del magistrado interviniente.
De manera inmediata se implementó operativo cerrojo, no logrando dar con los autores.
No obstante, se procedió al secuestro de elementos relacionados al hecho, los cuales se encontraban en el patio del domicilio:
Dos botellas de gin
Una botella de vodka sabor mango
Tres cascos protectores
Una motocicleta 110 cc, marca Gilera Smash en la cual se conducian los causantes.
Se continúa trabajando conforme a directivas del magistrado interviniente.
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