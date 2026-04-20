lunes, 20 de abril de 2026

Violación de domicilio, daño, y robo en grado de tentativa

A las 07:00 hs, en la localidad de Sebastián Elcano, personal policial tomó conocimiento de que momentos antes tres sujetos habrían ingresado a una vivienda, dándose a la fuga con bebidas alcohólicas.
De manera inmediata se implementó operativo cerrojo, no logrando dar con los autores.
No obstante, se procedió al secuestro de elementos relacionados al hecho, los cuales se encontraban en el patio del domicilio:
Dos botellas de gin
Una botella de vodka sabor mango
Tres cascos protectores
Una motocicleta 110 cc, marca Gilera Smash en la cual se conducian los causantes.
Se continúa trabajando conforme a directivas del magistrado interviniente.


Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Uploaded Image
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)