Secuestraron bienes culturales en la provincia de Córdoba

Se trata de 15 piezas de imaginería de arte sacro, cuya datación probable se estima hacia fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX.
Además de dos objetos de mayor significación histórico-patrimonial, correspondiente a campanas de podrían adscribirse a producciones vinculadas a ámbitos o talleres asociados a instituciones educativas del año 1890.
Ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” efectuaron un allanamiento en la ciudad cordobesa de Saldán. Este accionar se relaciona a un procedimiento realizado a fines de febrero del presente año, donde se incautó una gran cantidad de piezas de valor histórico, por presunta infracción a la Ley 25.743, la cual establece la Protección y Preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Por disposición e intervención del Juzgado Federal Nro 2 de Córdoba y Fiscalía Federal Nro 1, se procedió al secuestro y resguardo de 17 piezas de arte sacro y ornamentación las cuales fueron trasladadas quedando a cargo de personal de la Agencia Córdoba Cultura y a disposición de la Justicia.
Colaboraron en este accionar integrantes de pericias de la Fuerza correspondiente a la Sección Reforzada “Río Ceballos” y efectivos del Escuadrón 65 “Córdoba”.
Además de dos objetos de mayor significación histórico-patrimonial, correspondiente a campanas de podrían adscribirse a producciones vinculadas a ámbitos o talleres asociados a instituciones educativas del año 1890.
Ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” efectuaron un allanamiento en la ciudad cordobesa de Saldán. Este accionar se relaciona a un procedimiento realizado a fines de febrero del presente año, donde se incautó una gran cantidad de piezas de valor histórico, por presunta infracción a la Ley 25.743, la cual establece la Protección y Preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Por disposición e intervención del Juzgado Federal Nro 2 de Córdoba y Fiscalía Federal Nro 1, se procedió al secuestro y resguardo de 17 piezas de arte sacro y ornamentación las cuales fueron trasladadas quedando a cargo de personal de la Agencia Córdoba Cultura y a disposición de la Justicia.
Colaboraron en este accionar integrantes de pericias de la Fuerza correspondiente a la Sección Reforzada “Río Ceballos” y efectivos del Escuadrón 65 “Córdoba”.
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