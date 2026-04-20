lunes, 20 de abril de 2026

Secuestraron bienes culturales en la provincia de Córdoba

Se trata de 15 piezas de imaginería de arte sacro, cuya datación probable se estima hacia fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX.
Además de dos objetos de mayor significación histórico-patrimonial, correspondiente a campanas de podrían adscribirse a producciones vinculadas a ámbitos o talleres asociados a instituciones educativas del año 1890.
Ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” efectuaron un allanamiento en la ciudad cordobesa de Saldán. Este accionar se relaciona a un procedimiento realizado a fines de febrero del presente año, donde se incautó una gran cantidad de piezas de valor histórico, por presunta infracción a la Ley 25.743, la cual establece la Protección y Preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Por disposición e intervención del Juzgado Federal Nro 2 de Córdoba y Fiscalía Federal Nro 1, se procedió al secuestro y resguardo de 17 piezas de arte sacro y ornamentación las cuales fueron trasladadas quedando a cargo de personal de la Agencia Córdoba Cultura y a disposición de la Justicia.
Colaboraron en este accionar integrantes de pericias de la Fuerza correspondiente a la Sección Reforzada “Río Ceballos” y efectivos del Escuadrón 65 “Córdoba”.



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