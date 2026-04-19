Detención en el marco de violencia familiar

Personal policial de la Departamental Tulumba, se trasladó a la localidad de Juárez Celman y dio cumplimiento a una orden de detención emitida por Fiscalía, en relación a una denuncia por violencia familiar radicada el 16/04/2026 en Las Arrias.
El acusado (pareja de la damnicada) fue detenido y trasladado a la Comisaría de San José de la Dormida, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
El acusado (pareja de la damnicada) fue detenido y trasladado a la Comisaría de San José de la Dormida, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
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