domingo, 19 de abril de 2026

Cosquín: un profesor de educación física detenido por abuso sexual

La Fiscalía del segundo turno de Cosquín detuvo a un profesor de educación física y lo imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador contra una niña de 5 años de edad. La medida se adoptó tras un allanamiento en el marco de la investigación que se originó en una denuncia formulada por la madre de la víctima. La fiscalía continúa con las medidas necesarias para el esclarecimiento del caso y rige secreto de sumario.


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