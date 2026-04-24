Villa Carlos Paz: vendía drogas en una plaza, ofrecía delivery y fue detenida por la FPA

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a una narcomenudista mayor de edad en la ciudad de Villa Carlos Paz.
El despliegue operativo, tuvo lugar en tres viviendas ubicadas en la calle Dr. Esteban Maradona Sarmiento s/n de barrio Los Inquilinos. En los domicilios, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, semillas de cannabis sativa, dos balanzas digitales y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que la narcomenudista realizaba las ventas de estupefacientes en el domicilio, pactaba las entregas de dosis de drogas en la plaza (frente a su domicilio) y además, ofrecía la modalidad delivery a sus clientes.
La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Villa Carlos Paz supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El despliegue operativo, tuvo lugar en tres viviendas ubicadas en la calle Dr. Esteban Maradona Sarmiento s/n de barrio Los Inquilinos. En los domicilios, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, semillas de cannabis sativa, dos balanzas digitales y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que la narcomenudista realizaba las ventas de estupefacientes en el domicilio, pactaba las entregas de dosis de drogas en la plaza (frente a su domicilio) y además, ofrecía la modalidad delivery a sus clientes.
La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Villa Carlos Paz supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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