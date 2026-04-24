Ruta Provincial 6: Con dos frentes de obra, avanza el plan de rehabilitación integral

Con dos frentes de obra simultáneos, el Gobierno de Córdoba avanza con la rehabilitación integral de la Ruta Provincial 6. Se trata de los segmentos Ticino – Pasco y Pasco – La Laguna, departamento General San Martín.
Las RP6 es una arteria provincial con significativa importancia porque atraviesa 17 localidades y la zona productiva central del territorio provincial. Por ello, tiene un numeroso caudal de tránsito de vehículos livianos y de gran porte, y resulta necesario garantizar las buenas condiciones de transitabilidad para brindar mayor seguridad vial y mejor conectividad.
Dadas estas características, la intervención contempla una estructura semirrígida, fresado de la carpeta, reciclado de la capa granular existente con incorporación de cemento, la posterior ejecución de una base granular cementada y la reposición de la carpeta asfáltica con la correspondiente señalización vertical y horizontal.
Los frentes de obra en marcha son:
• Ticino – Pasco (11.5 km) y la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la zona urbana de Ticino. Los trabajos registran un 90% de avance.
• Pasco – La Laguna (13 km) y la construcción con hormigón de la intersección entre las rutas provinciales 6 y 4 más la zona urbana de Pasco. Las tareas contabilizan un 25% de avance.
Además, se encuentra terminada la repavimentación del tramo que une las localidades de Río Tercero y Tancacha, en el departamento Tercero Arriba; la travesía urbana de la localidad de Inriville, y entre Ordoñez y el cruce con la Ruta Provincial 3.
La obra es dirigida por la Dirección de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Las RP6 es una arteria provincial con significativa importancia porque atraviesa 17 localidades y la zona productiva central del territorio provincial. Por ello, tiene un numeroso caudal de tránsito de vehículos livianos y de gran porte, y resulta necesario garantizar las buenas condiciones de transitabilidad para brindar mayor seguridad vial y mejor conectividad.
Dadas estas características, la intervención contempla una estructura semirrígida, fresado de la carpeta, reciclado de la capa granular existente con incorporación de cemento, la posterior ejecución de una base granular cementada y la reposición de la carpeta asfáltica con la correspondiente señalización vertical y horizontal.
Los frentes de obra en marcha son:
• Ticino – Pasco (11.5 km) y la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la zona urbana de Ticino. Los trabajos registran un 90% de avance.
• Pasco – La Laguna (13 km) y la construcción con hormigón de la intersección entre las rutas provinciales 6 y 4 más la zona urbana de Pasco. Las tareas contabilizan un 25% de avance.
Además, se encuentra terminada la repavimentación del tramo que une las localidades de Río Tercero y Tancacha, en el departamento Tercero Arriba; la travesía urbana de la localidad de Inriville, y entre Ordoñez y el cruce con la Ruta Provincial 3.
La obra es dirigida por la Dirección de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
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