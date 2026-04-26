Tenía prisión domiciliaria y fue detenida por vender drogas en Adelia María

En el marco de tareas investigativas dirigidas por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Adelia María que culminó con la detención de una mujer mayor de edad por comercialización de estupefacientes.
El dispositivo se realizó en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo s/n. Durante los registros, efectivos de la Fuerza lograron el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que la detenida cumplía prisión domiciliaria en el marco de una causa previa por infracción a la Ley de Estupefacientes, beneficio que fue revocado al comprobarse la continuidad de la actividad delictiva.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Cuarto, la detenida fue trasladada a sede judicial donde quedó imputada por el delito de Comercialización de Estupefacientes, siendo posteriormente alojada en un establecimiento penitenciario.
El dispositivo se realizó en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo s/n. Durante los registros, efectivos de la Fuerza lograron el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que la detenida cumplía prisión domiciliaria en el marco de una causa previa por infracción a la Ley de Estupefacientes, beneficio que fue revocado al comprobarse la continuidad de la actividad delictiva.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Cuarto, la detenida fue trasladada a sede judicial donde quedó imputada por el delito de Comercialización de Estupefacientes, siendo posteriormente alojada en un establecimiento penitenciario.
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