La Provincia acompañó una nueva edición de la Carrera de Mozos y Camareras en Córdoba

El Gobierno de Córdoba acompañó una nueva edición de la tradicional Carrera de Mozos y Camareras, una propuesta que combinó destreza, velocidad y profesionalismo, y que convocó a trabajadores del sector gastronómico en el Parque del Bicentenario.
La iniciativa, organizada por UTHGRA Córdoba, reunió a participantes que completaron un recorrido con bandejas en mano, poniendo a prueba su equilibrio y precisión en un entorno abierto al público.
La jornada contó con distintas categorías y premios, consolidándose como un evento que no solo reconoció el oficio, sino que también fortaleció la identidad del sector y su vínculo con la comunidad.
Nelson Calvimonte, trabajador gastronómico y participante de la competencia, destacó el valor de formar parte de una propuesta que pone en primer plano al sector y remarcó que “fue una jornada muy linda y de mucho disfrute”.
Con 59 años y una vida entera ligada a este rubro, Nelson explicó que lleva “la gastronomía en el alma” y que participar de este tipo de encuentros resulta muy especial, no solo por la competencia en sí, sino también por la posibilidad de reencontrarse con colegas de muchos años y compartir con nuevas generaciones de trabajadores del sector.
Durante la actividad, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, valoró el compromiso del sector gastronómico y el acompañamiento permanente de sus trabajadores.
“Cada trabajador gastronómico representa una historia de esfuerzo y vocación de servicio. En Córdoba sostenemos una convicción: el crecimiento tiene sentido cuando incluye a la gente, cuando hay oportunidades y cuando fortalecemos a un sector que genera empleo y movimiento económico en toda la provincia”, sostuvo.
Por su parte, el secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, destacó el acompañamiento institucional y el crecimiento del sector: “Este presente es fruto del trabajo y del compromiso con los trabajadores. Vamos a seguir generando mejores espacios y oportunidades para toda la familia gastronómica”.
En tanto, el dirigente nacional Luis Barrionuevo subrayó la importancia de sostener políticas que prioricen el empleo y el bienestar: “El trabajo es el eje central de la vida social y no hay desarrollo posible sin empleo. Por eso es fundamental acompañar y fortalecer al sector y a los trabajadores, porque son quienes sostienen la actividad económica y el bienestar de las familias”.
La iniciativa, organizada por UTHGRA Córdoba, reunió a participantes que completaron un recorrido con bandejas en mano, poniendo a prueba su equilibrio y precisión en un entorno abierto al público.
La jornada contó con distintas categorías y premios, consolidándose como un evento que no solo reconoció el oficio, sino que también fortaleció la identidad del sector y su vínculo con la comunidad.
Nelson Calvimonte, trabajador gastronómico y participante de la competencia, destacó el valor de formar parte de una propuesta que pone en primer plano al sector y remarcó que “fue una jornada muy linda y de mucho disfrute”.
Con 59 años y una vida entera ligada a este rubro, Nelson explicó que lleva “la gastronomía en el alma” y que participar de este tipo de encuentros resulta muy especial, no solo por la competencia en sí, sino también por la posibilidad de reencontrarse con colegas de muchos años y compartir con nuevas generaciones de trabajadores del sector.
Durante la actividad, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, valoró el compromiso del sector gastronómico y el acompañamiento permanente de sus trabajadores.
“Cada trabajador gastronómico representa una historia de esfuerzo y vocación de servicio. En Córdoba sostenemos una convicción: el crecimiento tiene sentido cuando incluye a la gente, cuando hay oportunidades y cuando fortalecemos a un sector que genera empleo y movimiento económico en toda la provincia”, sostuvo.
Por su parte, el secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, destacó el acompañamiento institucional y el crecimiento del sector: “Este presente es fruto del trabajo y del compromiso con los trabajadores. Vamos a seguir generando mejores espacios y oportunidades para toda la familia gastronómica”.
En tanto, el dirigente nacional Luis Barrionuevo subrayó la importancia de sostener políticas que prioricen el empleo y el bienestar: “El trabajo es el eje central de la vida social y no hay desarrollo posible sin empleo. Por eso es fundamental acompañar y fortalecer al sector y a los trabajadores, porque son quienes sostienen la actividad económica y el bienestar de las familias”.
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