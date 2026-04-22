Seguridad Rural: Nuevo destacamento en Potrero – Las Palmas y patrulla 0km

En la localidad de Las Palmas, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de inauguración de este nuevo destacamento en el departamento Pocho que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de la zona, ampliando la presencia territorial de las fuerzas de seguridad y aumentando la capacidad de respuesta ante situaciones de peligro para los vecinos.
Además, entregó una patrulla totalmente equipada, destinada a la Policía Rural, la cual permitirá reforzar las tareas de prevención y control en el territorio, así como operativos en zonas rurales.
Busso destacó la inauguración de esta nueva base operativa y dijo: “En estos años logramos consolidar una fuerza específica para el sector productivo, con más de 140 móviles, más de 110 destacamentos y una política sostenida de inversión. Esto es posible por la decisión del gobernador de destinar recursos del campo nuevamente al campo, y por el trabajo articulado con las entidades para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros productores”.
Estas acciones forman parte del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), una herramienta clave para consolidar la articulación entre el Estado y el sector productivo que impulsa inversiones estratégicas destinadas al desarrollo integral del entorno rural, haciendo hincapié en la mejora de la infraestructura vial, el fortalecimiento de la seguridad y la conservación de los caminos rurales.
De esta forma, el Gobierno de la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con el interior productivo, garantizando la seguridad de los productores en su territorio.
Estuvieron presentes el legislador del departamento de Pocho, Jorge Heredia; el presidente comunal de Las Palmas, Diego Tejeda; el director de Patrulla Rural, Comisario General, Jorge Fúnes; el secretario de Coordinación y Desarrollo Productivo, Germán Font, entre otras autoridades.
Además, entregó una patrulla totalmente equipada, destinada a la Policía Rural, la cual permitirá reforzar las tareas de prevención y control en el territorio, así como operativos en zonas rurales.
Busso destacó la inauguración de esta nueva base operativa y dijo: “En estos años logramos consolidar una fuerza específica para el sector productivo, con más de 140 móviles, más de 110 destacamentos y una política sostenida de inversión. Esto es posible por la decisión del gobernador de destinar recursos del campo nuevamente al campo, y por el trabajo articulado con las entidades para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros productores”.
Estas acciones forman parte del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), una herramienta clave para consolidar la articulación entre el Estado y el sector productivo que impulsa inversiones estratégicas destinadas al desarrollo integral del entorno rural, haciendo hincapié en la mejora de la infraestructura vial, el fortalecimiento de la seguridad y la conservación de los caminos rurales.
De esta forma, el Gobierno de la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con el interior productivo, garantizando la seguridad de los productores en su territorio.
Estuvieron presentes el legislador del departamento de Pocho, Jorge Heredia; el presidente comunal de Las Palmas, Diego Tejeda; el director de Patrulla Rural, Comisario General, Jorge Fúnes; el secretario de Coordinación y Desarrollo Productivo, Germán Font, entre otras autoridades.
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