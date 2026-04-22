Ambiente impulsa el ordenamiento territorial en el sur de la provincia

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía del Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial Participativo – Visión 2040 en la localidad de Los Cisnes, en el marco de una iniciativa que tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para el manejo integral del territorio.
El ordenamiento territorial constituye una herramienta clave para que los municipios y comunas puedan traducir las políticas ambientales provinciales en acciones concretas y adaptadas a su realidad, involucrando a los distintos actores en una agenda común y compartida.
En regiones estratégicas como el sur y el sureste de la provincia de Córdoba, que están marcadas por una fuerte dinámica agropecuaria y una mayor presión sobre los recursos naturales, la planificación del territorio se vuelve una estrategia fundamental.
En este contexto, el ordenamiento territorial permite prevenir conflictos por el uso del suelo, reducir riesgos de contaminación vinculados a fitosanitarios y agroquímicos, garantizar servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, impulsar un desarrollo más equilibrado y sostenible.
En este marco, el trabajo que comienza en Los Cisnes funcionará como experiencia piloto, con la intención de replicar el modelo en otras localidades de la región.
La implementación del plan se formalizó a partir de la firma de un convenio entre la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; el intendente de Los Cisnes, Aldo Truant; la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera; el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Rosendo Liboa.
El trabajo permitirá, además, avanzar en el diseño de un parque eco-agrario que fortalezca el perfil productivo sostenible de la localidad, y planificar un programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) e impulsar una prueba piloto bajo la consigna “Los Cisnes Residuos Cero”.
El proceso estará a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial, coordinada por Pablo Riveros, y se desarrollará a través de una serie de encuentros participativos en los que se trabajará con herramientas de zonificación, orientadas a organizar el uso del suelo y planificar el crecimiento de manera equilibrada.
En esta línea, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía continúa trabajando de manera articulada con los gobiernos locales, impulsando una agenda ambiental que promueve la participación y una gestión territorial pensada desde y para cada comunidad.
Cuidando la biodiversidad: nuevo Pulmón Verde en Los Cisnes
En el marco de la visita de la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, a la localidad de Los Cisnes, se firmó un convenio a través del cual la Comunidad Regional Juárez Celman formaliza la cesión y transferencia de un terreno a la Municipalidad para su conservación y puesta en valor como “Pulmón Verde” de la ciudad.
El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Comunidad Regional Juárez Celman, Ariel Moreyra; la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; y el intendente de Los Cisnes, Aldo Truant.
El predio cuenta con una extensión de 50 hectáreas y se encuentra ubicado en cercanías de la localidad de Los Cisnes, contiguo al río Río Cuarto (Chocancharava).
El Programa Pulmones Verdes tiene como finalidad la conservación, restauración, creación y fortalecimiento de espacios naturales o seminaturales urbanos, promoviendo la protección de la diversidad biológica y de los ecosistemas autóctonos.
En este sentido, la iniciativa busca consolidar áreas estratégicas que permitan preservar el patrimonio natural y generar entornos saludables para las comunidades.
El ordenamiento territorial constituye una herramienta clave para que los municipios y comunas puedan traducir las políticas ambientales provinciales en acciones concretas y adaptadas a su realidad, involucrando a los distintos actores en una agenda común y compartida.
En regiones estratégicas como el sur y el sureste de la provincia de Córdoba, que están marcadas por una fuerte dinámica agropecuaria y una mayor presión sobre los recursos naturales, la planificación del territorio se vuelve una estrategia fundamental.
En este contexto, el ordenamiento territorial permite prevenir conflictos por el uso del suelo, reducir riesgos de contaminación vinculados a fitosanitarios y agroquímicos, garantizar servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, impulsar un desarrollo más equilibrado y sostenible.
En este marco, el trabajo que comienza en Los Cisnes funcionará como experiencia piloto, con la intención de replicar el modelo en otras localidades de la región.
La implementación del plan se formalizó a partir de la firma de un convenio entre la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; el intendente de Los Cisnes, Aldo Truant; la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera; el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Rosendo Liboa.
El trabajo permitirá, además, avanzar en el diseño de un parque eco-agrario que fortalezca el perfil productivo sostenible de la localidad, y planificar un programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) e impulsar una prueba piloto bajo la consigna “Los Cisnes Residuos Cero”.
El proceso estará a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial, coordinada por Pablo Riveros, y se desarrollará a través de una serie de encuentros participativos en los que se trabajará con herramientas de zonificación, orientadas a organizar el uso del suelo y planificar el crecimiento de manera equilibrada.
En esta línea, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía continúa trabajando de manera articulada con los gobiernos locales, impulsando una agenda ambiental que promueve la participación y una gestión territorial pensada desde y para cada comunidad.
Cuidando la biodiversidad: nuevo Pulmón Verde en Los Cisnes
En el marco de la visita de la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, a la localidad de Los Cisnes, se firmó un convenio a través del cual la Comunidad Regional Juárez Celman formaliza la cesión y transferencia de un terreno a la Municipalidad para su conservación y puesta en valor como “Pulmón Verde” de la ciudad.
El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Comunidad Regional Juárez Celman, Ariel Moreyra; la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; y el intendente de Los Cisnes, Aldo Truant.
El predio cuenta con una extensión de 50 hectáreas y se encuentra ubicado en cercanías de la localidad de Los Cisnes, contiguo al río Río Cuarto (Chocancharava).
El Programa Pulmones Verdes tiene como finalidad la conservación, restauración, creación y fortalecimiento de espacios naturales o seminaturales urbanos, promoviendo la protección de la diversidad biológica y de los ecosistemas autóctonos.
En este sentido, la iniciativa busca consolidar áreas estratégicas que permitan preservar el patrimonio natural y generar entornos saludables para las comunidades.
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