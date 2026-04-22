Gustavo Zerbino llega al Kempes con la charla «Más allá de los límites»

El próximo miércoles 29 de abril a las 18 horas, el Estadio Mario Alberto Kempes será escenario de una jornada inspiradora con la presencia de Gustavo Zerbino, quien brindará una charla abierta al público.
Reconocido por ser uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes, Zerbino compartirá su experiencia de vida en un encuentro que invita a reflexionar sobre el trabajo en equipo, la resiliencia y la fortaleza mental en situaciones extremas.
La actividad se desarrolla en conjunto con la Fundación Jean Maggi, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, la Agencia Córdoba Deportes y la Unión Cordobesa de Rugby, en una acción conjunta que promueve el deporte como herramienta de inclusión y transformación social.
En ese sentido, la iniciativa se enmarca en una agenda de acciones que buscan generar espacios de encuentro, aprendizaje e inspiración, poniendo en valor el deporte y sus valores como motor de cambio.
La charla de Zerbino se presenta como una oportunidad única para el público cordobés de escuchar en primera persona una historia de superación que trascendió fronteras, en un espacio que promueve valores como la solidaridad, el esfuerzo y la capacidad de salir adelante ante la adversidad.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado en el siguiente link https://www.eventbrite.com.ar/e/mas-alla-de-los-limites-el-movimiento-que-transforma-tickets-1987684589113
La Fundación Jean Maggi y su gran aporte a la comunidad
A lo largo de su trayectoria, la Fundación ha entregado más de 2.400 bicicletas adaptadas en todo el país, brindando oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Estos dispositivos son producidos en “SuperAdaptados La Fábrica”, un espacio gestionado por jóvenes con discapacidad que representa un modelo único de inclusión laboral y desarrollo.
“Cuando liberamos a alguien que está prisionero en su cuerpo poniéndolo en movimiento, despertamos un potencial de soñar en grande”, es uno de los lemas de la Fundación, reflejando el impacto que estas acciones tienen en la vida cotidiana de quienes forman parte del programa.
De esta manera, Córdoba continúa generando propuestas que trascienden lo deportivo, consolidándose como un espacio de encuentro para iniciativas que inspiran, incluyen y dejan huella.
Reconocido por ser uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes, Zerbino compartirá su experiencia de vida en un encuentro que invita a reflexionar sobre el trabajo en equipo, la resiliencia y la fortaleza mental en situaciones extremas.
La actividad se desarrolla en conjunto con la Fundación Jean Maggi, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, la Agencia Córdoba Deportes y la Unión Cordobesa de Rugby, en una acción conjunta que promueve el deporte como herramienta de inclusión y transformación social.
En ese sentido, la iniciativa se enmarca en una agenda de acciones que buscan generar espacios de encuentro, aprendizaje e inspiración, poniendo en valor el deporte y sus valores como motor de cambio.
La charla de Zerbino se presenta como una oportunidad única para el público cordobés de escuchar en primera persona una historia de superación que trascendió fronteras, en un espacio que promueve valores como la solidaridad, el esfuerzo y la capacidad de salir adelante ante la adversidad.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado en el siguiente link https://www.eventbrite.com.ar/e/mas-alla-de-los-limites-el-movimiento-que-transforma-tickets-1987684589113
La Fundación Jean Maggi y su gran aporte a la comunidad
A lo largo de su trayectoria, la Fundación ha entregado más de 2.400 bicicletas adaptadas en todo el país, brindando oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Estos dispositivos son producidos en “SuperAdaptados La Fábrica”, un espacio gestionado por jóvenes con discapacidad que representa un modelo único de inclusión laboral y desarrollo.
“Cuando liberamos a alguien que está prisionero en su cuerpo poniéndolo en movimiento, despertamos un potencial de soñar en grande”, es uno de los lemas de la Fundación, reflejando el impacto que estas acciones tienen en la vida cotidiana de quienes forman parte del programa.
De esta manera, Córdoba continúa generando propuestas que trascienden lo deportivo, consolidándose como un espacio de encuentro para iniciativas que inspiran, incluyen y dejan huella.
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