APROSS suma un nuevo prestador en el Valle de Punilla

Los afiliados de APROSS ya pueden acceder a una nueva alternativa de atención en Villa Carlos Paz, con turnos ágiles, atención de lunes a viernes y una ubicación céntrica. La incorporación suma especialidades médicas clave y servicios de diagnóstico que fortalecen la atención ambulatoria en el Valle de Punilla.
Ubicado en San Martín 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Nacqua brindará atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, con un enfoque integral que incluye múltiples especialidades médicas. Entre las prestaciones disponibles se encuentran medicina general, dermatología, cardiología, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, ginecología y obstetricia, nutrición, pediatría, traumatología, urología, oftalmología y otorrinolaringología.
Los afiliados y afiliadas de APROSS ya pueden acceder a estos servicios solicitando turnos al 3541 336843, incorporando así una nueva alternativa de atención cercana, accesible y de calidad.
El presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, destacó que “la incorporación de nuevos prestadores en el interior provincial forma parte del trabajo que venimos impulsando para estar cada vez más cerca de nuestros afiliados, garantizando acceso a servicios de salud de calidad en cada región. Seguimos fortaleciendo la red para dar respuestas concretas a las necesidades de la gente”.
Con esta incorporación, APROSS continúa fortaleciendo su red de prestadores, con el objetivo de garantizar mayor acceso a la salud y mejores servicios para sus afiliados en toda la provincia.
Ubicado en San Martín 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Nacqua brindará atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, con un enfoque integral que incluye múltiples especialidades médicas. Entre las prestaciones disponibles se encuentran medicina general, dermatología, cardiología, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, ginecología y obstetricia, nutrición, pediatría, traumatología, urología, oftalmología y otorrinolaringología.
Los afiliados y afiliadas de APROSS ya pueden acceder a estos servicios solicitando turnos al 3541 336843, incorporando así una nueva alternativa de atención cercana, accesible y de calidad.
El presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, destacó que “la incorporación de nuevos prestadores en el interior provincial forma parte del trabajo que venimos impulsando para estar cada vez más cerca de nuestros afiliados, garantizando acceso a servicios de salud de calidad en cada región. Seguimos fortaleciendo la red para dar respuestas concretas a las necesidades de la gente”.
Con esta incorporación, APROSS continúa fortaleciendo su red de prestadores, con el objetivo de garantizar mayor acceso a la salud y mejores servicios para sus afiliados en toda la provincia.
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