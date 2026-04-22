Cultura: Nueva agenda semanal con propuestas para todos los gustos

La Agencia Córdoba Cultura invita a disfrutar de una nueva semana colmada de propuestas artísticas que recorren distintos lenguajes y espacios, del 20 al 26 de abril. Música en vivo, exposiciones y experiencias vinculadas a la fotografía forman parte de una agenda pensada para públicos diversos, con actividades que combinan calidad, formación y encuentro.
El jueves 23, a las 21, el Teatro Real abre sus puertas para recibir Rock Real, con la participación del grupo Amy’s Monkeys, un cuidado tributo a Amy Winehouse que se presentará en la Sala Carlos Giménez.
Con una puesta que destaca por su fidelidad musical y estética, el espectáculo propone un recorrido sensible por la obra de la artista británica. La interpretación de su vocalista, Kary Stefanich, aporta intensidad y autenticidad a un show que fusiona soul, jazz, ska y R&B en una experiencia elegante y conmovedora.
El viernes 24, a las 17, comienza la Expo Luthería Córdoba 2026 en la Capilla del Paseo del Buen Pastor, que se extenderá hasta el domingo 26. En su tercera edición, reunirá a más de 30 luthiers de distintos puntos del país y contará con invitados internacionales.
La muestra invita a descubrir instrumentos de autor, participar de charlas, capacitaciones y disfrutar de presentaciones musicales, consolidándose como una destacada vidriera del talento y la innovación en la construcción de instrumentos.
El domingo 26, a las 10, el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi se suma a la celebración del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica con la proyección de materiales audiovisuales que exploran esta técnica. Entre ellos, se destaca “El mundo sin lente”, del fotógrafo cordobés Pablo Grinspan, junto a una selección de imágenes de la convocatoria realizada en 2025, que reúne miradas de artistas de distintas partes del mundo.
A continuación, algunas de las actividades destacadas. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.
Lunes 20 de abril
A las 18. Teatro Itinerante: La Parda (de Títeres La Pareja)
Salón Comunal – Calle Sarmiento s/n )- La Pampa, Dpto. Totoral
Teatro de títeres de mesa / Público Adulto / 60 min
Inspirada en María Remedios del Valle, quien combatió en el Ejército del Norte bajo el mando de Belgrano. El General la honró como La Madre de la Patria, pero terminó sus días pidiendo limosna en Buenos Aires. La obra juega con su figura y los fantasmas de su mundo interior. Entrada gratuita
A las 18. Cine: “El agente secreto” (de Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Thriller político ambientado en el Brasil de 1977. La trama sigue a Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento y se refugia en Recife durante el Carnaval, descubriendo que es vigilado por las fuerzas de la dictadura militar. Nominada al Oscar a Mejor película internacional. Repite martes 21, a las 20:30, y miércoles 22, a las 18. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
A las 18:30. Cine en Biblioteca Córdoba: “Lady Vengeance” (de Park Chan-wook, Corea del Sur, 2005)
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
En Abril abordamos el cine de Park Chan-Wook y su mezcla de violencia estilizada, belleza visual, exploración psicológica y giros narrativos inesperados. Lee Geum-ja es una mujer que pasa 13 años en prisión por un secuestro y asesinato infantil que no cometió. Al salir, busca vengarse del verdadero asesino, el Sr. Baek, con ayuda de aliados hechos en la cárcel. Entrada libre y gratuita.
A las 19. MutArte llega a Santa Rosa de Calamuchita
Centro de Fomento, Santa Rosa de Calamuchita
La muestra itinerante “MutArte”, de la artista Paola Arias propone una experiencia que integra arte, reciclaje y participación comunitaria, a través de esculturas realizadas con materiales reciclados, el registro del proceso creativo y espacios interactivos para el público. En esta oportunidad, se desarrollará una actividad de extensión junto a la Escuela Luis María Drago de Villa Incor, donde el martes 21 de abril estudiantes de nivel primario participarán en la creación de la obra colectiva “Corazón Latente”, promoviendo la conciencia ambiental y la expresión creativa desde edades tempranas. MutArte continúa su recorrido por la provincia acercando el arte y la sustentabilidad a distintas comunidades, fortaleciendo el vínculo entre cultura, educación y territorio. Entrada gratuita.
A las 20:30. Cine de cabecera: Foco Nanni Moretti. “Mia Madre” (de Nanni Moretti, Italia, 2015)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Moretti es uno de los cineastas más vitales del cine contemporáneo: inconformista, mordaz, inquisitivo e iconoclasta. A esos adjetivos cabe sumar, además, divertido. Los lunes de abril, en Cine de Cabecera, veremos solo una parte de su filmografía: Habemus Papam, Caro diario, Mia madre y Palombella Rossa. Sinopsis: Margherita (Margherita Buy), una directora de cine políticamente comprometida, está a punto de separarse de Vittorio, un actor con el que tiene una hija adolescente. Su hermano (Nanni Moretti) decide dejar el trabajo para dedicarse a cuidar a su madre, gravemente enferma en el hospital. La enfermedad de la ‘mamma’ y el proceso de asimilación de su inevitable pérdida altera completamente la vida cotidiana y emocional de sus hijos. Entrada libre y gratuita.
A las 21. Cine: “La Virgen de la Tosquera” (de Laura Casabé, Argentina, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Natalia, Mariela y Josefina son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, más mayor y más mundana, que cautiva a Diego. Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra. Repite martes 21, a las 18:30 y miércoles 22, a las 21. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
Martes 21 de abril
A las 17. Cine: “Caso 137” (de Dóminik Moll, Francia, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
Stéphanie, agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número. Repite a las 21; miércoles 22 a las 19; jueves 23 a las 17; viernes 24 a las 17; sábado 25 a las 19 y domingo 26 a las 19. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.
A las 18. Cine en el Palacio: “Kurt Vonnegut: Atrapado en el tiempo” (de Robert B. Weide, Don Argott, Estados Unidos, 2021)
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Con el ciclo “Una serie sobre el tiempo I”, una propuesta dedicada a explorar las formas en que el tiempo atraviesa la memoria, los afectos y la identidad. A lo largo de cuatro encuentros, el ciclo pondrá en diálogo películas que interrogan el recuerdo desde distintos ángulos: aquello que permanece, lo que se transforma, lo que olvidamos, lo que inventamos para poder seguir viviendo. Sinopsis: Casi ocho años después de su muerte, Kurt Vonnegut sigue siendo una de las figuras literarias más populares de los siglos XX y XXI. Lectores de todas las generaciones y de todas partes del mundo continúan siendo fascinados por su cómica -y cósmica- perspicacia, patente en best-sellers como ‘Cuna de gato’, ‘Matadero 5’, ‘El desayuno de los campeones’, ‘Madre noche’, ‘Dios le bendiga, Mr. Rosewater’ y muchos otros. Sorprendentemente, todas las obras de Vonnegut se siguen publicando y su popularidad no muestra signos de menguar. Sin embargo hasta la fecha no había un documental definitivo sobre su extraordinaria vida y obra. Ingreso libre y gratuito. Por orden de llegada, capacidad 90 personas.
A las 19. Cine: “Gioia mia” (de Margherita Spampinato,Italia, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
Un niño, inquieto e impertinente, y su anciana tía, devota y gruñona, se ven obligados a pasar un verano juntos. En el antiguo edificio siciliano donde ella creció, que en vez de wifi tiene fantasmas, sus respectivos mundos chocan: celeridad y lentitud, hiperconectividad y espiritualidad. Repite miércoles 22 a las 17 hs. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.
A las 20:30. Cine por la diversidad: “La memoria, otra historia del paraíso” (de Gustavo Marangoni, Argentina, 2014)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A 50 años del golpe cívico-militar, Cine por la Diversidad propone un ejercicio de mirada que trasciende las efemérides. La curaduría, realizada por Francisco Huisman y Diego Carriqueo (referentes del Festival Audiovisual Bariloche), se aleja de los discursos cerrados para explorar la memoria como un territorio en disputa, un ensayo constante y una herramienta de resiliencia. Sinopsis. En 1978 fue secuestrado por la dictadura de Julio Schwartz, en el pueblo de El Bolsón. La mitad del pueblo no lo supo, la otra lo olvidó (en el Paraíso determinadas cosas no pueden ocurrir). Treinta años después sus hijos recuperan la memoria, para sí mismos, para su familia y para El Bolsón. Este documental acompaña a una familia en la ruptura de ese silencio y se pregunta si el pueblo de El Bolsón no está repitiendo su historia. Entrada libre y gratuita.
Miércoles 22 de abril
A las 11. Ciclo de Charlas: Antropología Forense y Derechos Humanos
Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395
En el marco de las actividades por la memoria, llevadas a cabo durante el mes de marzo, se propone darle continuidad a las mismas con un ciclo de charlas orientadas a mostrar el trabajo de la Antropología Forense en relación a los derechos humanos, la experiencia de trabajo reciente en La Perla y la relevancia tanto nacional como internacional del Equipo Argentino de Antropología Forense. Diserta Lic. Darío Olmo, antropólogo forense, investigador y miembro fundador del EAAF. Entrada gratuita, por orden de llegada.
A las 17. Charla a pie de obra con Paulina Antacli: “Serie borgeana y otros laberintos”
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Leopoldo Lugones 411
Paulina Antacli, curadora de la muestra de Jorge Simes que se exhibe en sala 2 del museo, realizará un recorrido por la exposición donde se abordarán los procesos creativos del artista. Los disparadores de la actividad son los videos realizados por el hijo del artista, Lucas Simes, en los que el artista cordobés sintetiza su pensamiento, técnica y motivaciones con las que desarrolló su obra en los últimos 10 años. En esta exhibición Jorge Simes nos propone sumergirnos en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan en un juego de símbolos, espejos y laberintos. Paulina Antacli es cordobesa, Doctora en Artes y Licenciada en Artes Visuales. Historiadora del arte, artista, docente-investigadora y curadora. Su enfoque interdisciplinario busca generar diálogos profundos entre el “saber hacer” del artista y la fuerza expresiva de la imagen. Entrada libre y gratuita.
A las 17:30. Voces que cuentan. El sonido de nuestra identidad
Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte
En el marco del Día Mundial de la Voz, que se conmemora cada 16 de abril, el Museo del Cuarteto se suma a la campaña “Cuidamos nuestras voces”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de la salud vocal y su cuidado. La voz es una herramienta fundamental de comunicación, identidad y vínculo con los demás. En este encuentro se llevará adelante el Ciclo de entrevistas: “Mi voz, mi identidad”, relatos en primera persona moderado por la Dra. Fernanda Castro Maggi junto a artistas y cantantes invitados que exponen sus vivencias: Lorena Jiménez, Vanesa Velázquez, Jorge Toro Quevedo, Alejandro Orlando y Doña Jovita; una exposición teórica “Toda la vida con voz” brindada por la Dra. Fernanda Castro Maggi y Lic. Alicia María Maggi y el cierre artístico “Cantamos con voz” de la mano de Aitiana Conci, Julieta Frias, Lorena Jiménez, Vanesa Velázquez, Jorge Toro Quevedo. Entrada libre y gratuita
A las 18. Presentación del libro “Aguaranta”
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
De la escritora Cristina Díaz. Contará con la presentación a cargo de la Profesora Florencia Amalia Gordillo. Luego, la autora se dirigirá a sus invitados con algunas palabras y la lectura de obras publicadas en el libro. Acompaña guitarra y voz de Pía Tillard. Ingreso libre y gratuito
A las 19. Presentación del libro “La Argentina: gimnasio de alma”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Del autor Juan Isidro Bossa y presentado por el periodista Gustavo Tobi. El hallazgo de una caja sellada en el futuro revela el testamento secreto de Juan Bossa: una advertencia desesperada para que sus descendientes no sean presas de los canallas que han desangrado a la Argentina. Más que una novela, es un exorcismo brutal de sesenta años de decadencia moral. A través de la voz de Luisito, se disecciona una historia nacional marcada por la locura colectiva, estructurada en tres actos: La Gran Tragedia (1963-82), La Bisagra Fallida (1983-2001) y La Miserable Farsa (desde 2002). ESTA NOVELA DUELE, advierte el autor. Espejo incómodo ante una sociedad con pulsión de muerte. ¿Llegamos acá por confusión inducida por hipocresía generalizada? Una lectura ineludible para evitar más fracasos en Argentina. Juan Isidoro Bossa es Doctor en Ciencias Económicas (orientación “Administración”) y contador público egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Complementó su formación con estudios de tesis doctoral en la Universidad Leopold Franzens de Innsbruck, Austria, gracias a una beca otorgada por el gobierno de ese país. Es también coautor con Olga Lucía Strombolo (SOL) de las novelas: “La llamada del viento” (publicada bajo el seudónimo Clara Rueda) y “El viejo y el agua”. Entrada libre y gratuita
A las 20:30. Temporada Real: “Los chicos de mi edad, humor AntiAge”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
Stand Up para toda la familia, en el que Adrián Gómez aborda los cambios de épocas, de costumbres, de música y entretenimiento con el humor cordobés que lo caracteriza. Un espectáculo de humor, música, recuerdos y emociones. Tercera parte de la trilogía ¨Los chicos de mi edad¨ ganadora del Premio Carlos al Mejor Humorista. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20:30. Festival de Títeres para Adultos Kabezas en Mano: El Aviso Desoído
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Del 22 al 25 de abril se lleva adelante un evento cultural de relevancia en la provincia de Córdoba tras más de una década de trayectoria, en esta edición, el festival amplía su alcance hacia el sur provincial, con sedes en Río Cuarto y General Cabrera, donde la organización local cuenta con la participación destacada de KIKA Producciones Teatro, en el marco de sus 25 años de trabajo escénico. La programación incluye una variedad de espectáculos y actividades que exploran el teatro de títeres desde una perspectiva adulta y contemporánea.
Entre las propuestas se encuentran: El Aviso Desoído (22/04, a las 20:30 hs, en el Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55); ¿Pero qué has visto? Habrase visto!, de Teatro Piedra Libre (23/04, a las 20:30 hs, en el Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55) y Cóctel, de Manuel Mansilla (24/04, a las 19.30 hs, en el Teatrino de la Trapalanda – Colón 149). El cierre, el sábado 25 de abril, combina formación y celebración artística con un taller a cargo de Manuel Mansilla (de 10 a 13 hs, en Espacio Las Hijas de Susú – Belgrano 462) y una varieté teatral nocturna con múltiples números escénicos (a las 21:30 hs, en Espacio Las Hijas de Susú – Belgrano 462). Este festival se presenta como un espacio de encuentro, formación y experimentación artística, reafirmando el valor del teatro de títeres como lenguaje expresivo para públicos adultos.
A las 21. Ciclo de Cine Armenio: “El Amanecer de Aurora” (de Inna Sahakyan, Armenia, 2022)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
En un nuevo aniversario del Genocidio Armenio se programa un Ciclo de cine Armenio Una superviviente del Genocidio armenio se convierte en una estrella del cine mudo. La odisea de Aurora Mardiganian es casi irreal. Después de perder a su familia, escapar de la esclavitud y soportar la codicia de Hollywood, Aurora viaja lejos para contarle al mundo sobre el primer genocidio del siglo XX. Será una oportunidad para reflexionar, compartir y mantener viva la memoria a través del cine. Repite miércoles 22 a las 17 hs. Entrada libre y gratuita
Jueves 23 de abril
A las 10. Teatro Itinerante: Con los residuos del cajón hacemos una canción (de Marotte en Fuga)
Escuela Manuel Estrada – Km 8 – Villa San Carlos
Títeres de mesa / ATP / 45 min
Dos niños desafían el aburrimiento con juegos e imaginación creando un noticiero ambiental. Buscan salvar a un pajarito y descubren el peligro de los residuos contaminantes. La obra fomenta el consumo responsable y reflexiona sobre la basura tecnológica. Entrada gratuita
A las 18. Teatro Itinerante: WOF: obra payasa para Virginia Woolf (de Compañía Clarisa Clown)
Biblioteca Bella Vista – Rufino Zado 633- Bella Vista
Clown / Jóven y Adulto / 70 min
Espectáculo unipersonal creado a partir de la adaptación de textos como “Un Cuarto propio”y los Diarios de Virginia Woolf. Clarisa, una escritora experimentada, se pregunta sobre el placer de conjugar palabras mientras intenta escribir su última obra. Entrada gratuita
A las 18, Luces del Barroco, Sombras del Clasicismo- Contrastes entre dos mundos sonoros
Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55
La propuesta invita a un recorrido por distintos lenguajes musicales que, aún hoy, conservan plena vigencia en su capacidad expresiva. A través de diversas formaciones instrumentales y timbres, se exploran nociones de orden, belleza y equilibrio propias del período barroco, en diálogo con los principios que configuran la sensibilidad clásica. La interpretación estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Córdoba (OFC), agrupación independiente autogestionada. La entrada es libre y gratuita
A las 18. Presentación del libro “Espejismo ciego”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Del escritor Eduardo Cháves. Cada poema ha tenido su momento de exaltación y de misteriosa catarsis porque nacen sujetos a una imaginación que contiene lo suficiente de memoria como para crear un mundo que supere lo personal y pueda ser compartido por quien nos lee. Entrada libre y gratuita
A las 18. Ciclo de cine “Destellos de otros mundos posibles: A 50 años del último golpe de estado cívico-militar.”
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Proyección de películas y cortos documentales, de ficción y animación. En diálogo con la exposición Memorias Futuras, este ciclo de cine propone recuperar una experiencia histórica colectiva que la dictadura intentó quebrar: la de las luchas obreras, populares y juveniles, las formas de autoorganización y los colectivos artísticos, intelectuales y culturales que construyeron nuevas imágenes de futuro. A través del cine, se busca irrumpir ese pasado en el presente como un “relámpago”, al decir de Walter Benjamín. En esta oportunidad se proyectará el documental “Preguntas a un obrero que lee” de Hugo Colombini (2015). Entrada libre y gratuita
A las 18:30. Cine: “Corazones Jóvenes” (de Anthony Schatteman, Bélgica, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Elías, de 14 años, se siente atraído por su nuevo vecino, Alexander, de su misma edad. Pronto se da cuenta de que, por primera vez, está verdaderamente enamorado. Las interacciones con sus amigos y familiares generan más preguntas que respuestas. Confundido por sus crecientes sentimientos, Elías intenta resolver su caos interior para demostrar que merece el corazón de Alexander. Repite viernes 24 y sábado 25, a las 20:30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500 y jueves 2×1 en entradas.
A las 19. Cine espacio INCAA: “Nuestra tierra” (de Lucrecia Martel, Argentina, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
En 2009, un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. La película combina las voces y fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen. Repite viernes 24 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.
A las 20. Cine Club del CCC: “El último Elvis” (de Armando Bó, 2025)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
En esta ocasión el ciclo organizado por la Radio y Streaming “Park”: “Ya no somos Freaks – Solo películas de Rock”, que recupera la historia de movimientos y lugares que cambiaron para siempre a las sociedades del mundo proyecta la película “El último Elvis”, presentada por Rodrigo Artal. La música, el cine, la literatura y las artes plásticas son el punto en común para cada proyección. Sinopsis: La película cuenta la historia de un fanático de Elvis Presley de Buenos Aires quien transforma su modo de vivir como si fuese la estrella que tanto admira. El personaje central sostiene su elección de vida ante los comentarios absurdos de una sociedad que no lo entiende solo por estar fuera de un sistema. La música la interpreta en vivo el propio actor, uno de los grandes imitadores de Elvis de los últimos tiempos. Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad)
A las 20. Teatro Itinerante: Lluvia de arroz (de Elenco concertado)
C.E.N.M.A. Sede Sebastián Elcano -Edificio de primaria – Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco
Comedia dramatica / Publico Adulto / 50 min
Una pareja vuelve de una fiesta en esta obra que, en clave de humor, evidencia el círculo de la violencia dentro del sistema patriarcal para reflexionar sobre nuestros vínculos. Entrada gratuita
A las 20:30. Jueves de Comedia: “La errante: Una madre Coraje”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Está habitada por una mujer que emerge de la oscuridad del escenario para construir una relación íntima y directa con cada espectador. Por momentos, da la sensación de que la protagonista le habla solo a uno, que el espacio se achica hasta convertirse en una conversación personal. La Obra logra lo que el teatro mejor sabe hacer: volver presente lo que duele, lo que persiste, interpelar a través de preguntas y tocar las fibras más sensibles del público para reflexionar acerca del dolor humano. El espectador tendrá la impresión de encontrarse frente a ella, a la verdadera Anna Fierling, con su tono provocador, irónico, despectivo, cínico, despiadado y, a veces tierno, de madre. Una sobreviviente, errante, comparte con cada espectador algunos temas sumamente actuales, en particular el de la guerra, el del ser madre, no solamente en el marco de un conflicto armado, en muchos momentos ejemplo y metáfora de la realidad. Coproducción de Teatro Real – Agencia Córdoba Cultura SE y el Instituto Italiano de Cultura del Consulado General de Italia en Córdoba. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: +12. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20:30. Cine: “Las presencias” (de Juan José Gorasurreta, Argentina, 2025)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Las presencias, segunda parte de la autobiografía audiovisual de Juan José Gorasurreta, documenta la búsqueda de identidad del director cruzando sus memorias personales con la historia reciente de Argentina y su profundo vínculo con el cine. Repite viernes 24 y sábado 25, a las 18:30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500 y jueves 2×1 en entradas.
A las 21. Rock Real: Amy´s Monkeys “Tributo a Amy Winehouse”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
Amy’s Monkeys presenta un espectáculo de alto nivel que recorre la obra de Amy Winehouse con una fidelidad musical, estética y emocional excepcional. El show propone un viaje profundo por su repertorio, recreando el sonido, la puesta en escena y el espíritu que definieron a la artista. La banda se destaca por el cuidado en los arreglos, la interpretación y el vestuario escénico, logrando una experiencia auténtica y envolvente. Al frente, su vocalista Kary Stefanich brinda una interpretación intensa y sensible, y fue convocada en 2025 para compartir escenario con los músicos originales de Amy Winehouse durante su visita a la Argentina, recibiendo su validación directa. Un espectáculo elegante y conmovedor que fusiona Soul, Jazz, Ska y R&B, pensado para el público que busca una experiencia artística de gran calidad. Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $35.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 21. Cine: “Un Fantasma a su Servicio” (de Ratchapoom Boonbunchachoke, Tailandia, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
Tras la trágica muerte de Nat a causa de la contaminación por polvo, March se ve consumido por el dolor. Pero su vida cotidiana da un vuelco cuando descubre que el espíritu de su mujer se ha reencarnado en una aspiradora. Por absurdo que parezca, su vínculo se reaviva, haciéndose más fuerte que nunca. “Un fantasma a su servicio" es una comedia fantástica que mezcla lo absurdo con la crítica social, explorando el amor, la memoria y los fantasmas que habitan lo cotidiano. Repite viernes 24 a las 21; sábado 25 a las 17 y 21 hs; domingo 26 a las 17 y 21 hs. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.
Viernes 24 de abril
A las 12. Teatro Itinerante: Club Social y Deportivo Papetti (de Los Salieris de Papetti)
IPEM 371 Mariano Moreno Calle pública s/n – Rayo Cortado, Dpto. Río Seco
Clown / ATP / 60 min
Un circo en decadencia y tres hermanos payasos que dan todo para mantenerlo funcionando. Una historia que habla de la importancia del arte y de su existencia. Entrada gratuita
A las 17. Expo Lutheria Córdoba 2026
Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325
Del 24 al 26 de abril, de 15 a 20 h, se llevará a cabo la exposición de instrumentos de autor Expo Lutheria Cba con más de 30 constructores de instrumentos musicales de todo el país en esta tercera edición.
Organizada por la Asociación Argentina de Luthiers, la exposición será una oportunidad única para los amantes de la música y los aficionados a los instrumentos musicales, donde los visitantes tendrán la posibilidad de explorar una amplia gama de instrumentos de autor, creados con pasión y dedicación por talentosos luthiers locales e internacionales. Participan expositores de Salta, Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro e invitados especiales de Colombia y Uruguay. Las actividades incluyen charlas, capacitaciones y shows musicales, para un evento que promete ser la gran vidriera para apreciar la altísima calidad de los distintos tipos de instrumentos musicales que se fabrican en esta parte del mundo. Entrada libre y gratuita
A las 18. Conferencia “Neurociencia y Autoconocimiento: Usando la mente a nuestro favor”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Actividad orientada a toda la comunidad interesada en el desarrollo personal y el bienestar integral. Organizada por la Asociación AGEACAC. Entrada libre y gratuita
A las 19. Teatro Itinerante: La ilusión del Rubio (de Dir. Elina Martinelli)
Centro Comunitario Deportivo y Cultural Cooperativa Felipe Varela- Córdoba
Teatro callejero / Adolescentes y adultos / 35 min
Sobre Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en Córdoba en 2012. Tras un juicio irregular en 2015, la investigación se detuvo. Sus familiares y amigos continúan la búsqueda.Entrada gratuita
A las 20. Astrotaller: Ciclo Lunáticos en el Ciencias
Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395
Charla teórica, 20:30 observación Luna Creciente, Júpiter, Constelación de La Cruz del Sur. Vamos a observar con nuestros telescopios y conversar acerca de La luna, sus fases e influencia sobre nuestro planeta, Júpiter y sus lunas galileanas y la famosa Constelación de la Cruz del Sur, sus estrellas binarias y su cúmulo estelar “El Joyero”. Está destinado al público general. La entrada será gratuita con inscripciones vía link.
A las 20. Comedia Cordobesa: “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
En su 67° Aniversario, la Comedia Cordobesa presenta a Ramona y sus hijos, todos de padres diferentes, viven en un barrio humilde de la ciudad de Córdoba. Durante el festejo de su cumpleaños, un presentimiento de Ramona podría cambiar la vida de toda la familia para siempre. Al ritmo del tunga-tunga, hijos, hijas, nueras y yernos cantan y bailan sus vidas al son de cuarteto. Esta versión transforma la obra de Miguel Iriarte en una opereta cuartetera que invita al espectador a cantar, bailar y emocionarse. Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone el sábado 25 a las 20 y domingo 26 a las 20.
A las 20:30. Teatro Itinerante: Objeto Mujer (de Des Armadero Teatro)
CENMA Río Primero calle 12 de Octubre 115 esquina Moscati – Río Primero
Comedia dramática / Jóvenes y adultos +13 / 50 min
Otra perspectiva sobre el retorno de una pareja tras una fiesta, analizando los vínculos familiares y la violencia sistémica a través del humor. Entrada gratuita
A las 16. 8° Fashion Week -temporada Otoño/Invierno
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
CBAFW, ya está grabada en calendario internacional y es avalado por Argentina Fashion Week, bajo la dirección de Manuel Bastet, Marysol Guevara y Juan Bertero. Supervisado por Héctor Vidal Rivas y el ente World Fashion Week. Esto posiciona a Córdoba Fashion Week y a todas las marcas que nos acompañan en un marco nacional e internacional. Promocionando de manera indirecta no solamente el mercado textil, sino también, Córdoba y todos sus atractivos. Esta es la 8° edición en Córdoba, el evento se realiza hace más de 30 años en Bs As, pero en nuestra provincia llegó en el año 2022 bajo la dirección de Muy Americano producciones. En las últimas 7 ediciones se trabajó sobre el mismo concepto que se presenta hoy, revolucionar la escena de la moda nacional. #CbaFW recibió a más de 160 marcas nacionales realizando más de 1600 pasadas en lo que va a la fecha, siendo una sede de nuevos y experimentados creadores de moda. Continúa el sábado 25
Sábado 25 de abril
A las 17. Teatro Itinerante: Me caí en un sombrero (de La Chinangua teatro y cuentos-)
Biblioteca Flor de Papel – Dumesnil 1440 – Córdoba
Narración de cuentos – Teatro / ATP / 50 min
Selección de cuentos tradicionales y de autor que habilitan la participación activa y divertida del público. Entrada gratuita
A las 20. Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “El mundo en un concierto”
Santuario de San Cayetano – Dinkeldein 2400, Río Cuarto
Un recorrido musical por la diversidad de la experiencia humana. A través de la música vocal y las expresiones folklóricas, este concierto invita a explorar distintas culturas, pensamientos y modos de habitar nuestro planeta. La palabra cantada sonará en múltiples lenguas y dialectos para mostrar la diversidad cultural de todo el mundo, habitando el espacio, ensalzando el encuentro: voces, tradiciones y realidades diversas que dialogan y se transforman en una experiencia común. Una invitación a escuchar al mundo a través de sus músicas. Dirección: Julio Menéndez. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Escena Nacional, “Las Cosas Maravillosas”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: +13. Entradas: $25.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
Domingo 26 de abril
A las 10. Día Mundial de la Fotografía Estenopeica en el Palacio Dionisi
Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622
En el marco del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, el Museo Palacio Dionisi presentará dos materiales audiovisuales vinculados a esta singular técnica fotográfica: por un lado, el video “El mundo sin lente” del fotógrafo cordobés Pablo Grinspan, que propone un recorrido con enfoque didáctico por los procesos de experimentación, los tipos de cámaras y las posibilidades de esta técnica; y por otro, un video que reúne imágenes de la convocatoria estenopeica organizada por el museo en 2025, que incluye obras de 97 fotógrafos y fotógrafas de distintas partes del mundo y da cuenta de la diversidad de miradas dentro de esta práctica.
A las 11. Tejiendo infancias
Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66
Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.
El jueves 23, a las 21, el Teatro Real abre sus puertas para recibir Rock Real, con la participación del grupo Amy’s Monkeys, un cuidado tributo a Amy Winehouse que se presentará en la Sala Carlos Giménez.
Con una puesta que destaca por su fidelidad musical y estética, el espectáculo propone un recorrido sensible por la obra de la artista británica. La interpretación de su vocalista, Kary Stefanich, aporta intensidad y autenticidad a un show que fusiona soul, jazz, ska y R&B en una experiencia elegante y conmovedora.
El viernes 24, a las 17, comienza la Expo Luthería Córdoba 2026 en la Capilla del Paseo del Buen Pastor, que se extenderá hasta el domingo 26. En su tercera edición, reunirá a más de 30 luthiers de distintos puntos del país y contará con invitados internacionales.
La muestra invita a descubrir instrumentos de autor, participar de charlas, capacitaciones y disfrutar de presentaciones musicales, consolidándose como una destacada vidriera del talento y la innovación en la construcción de instrumentos.
El domingo 26, a las 10, el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi se suma a la celebración del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica con la proyección de materiales audiovisuales que exploran esta técnica. Entre ellos, se destaca “El mundo sin lente”, del fotógrafo cordobés Pablo Grinspan, junto a una selección de imágenes de la convocatoria realizada en 2025, que reúne miradas de artistas de distintas partes del mundo.
A continuación, algunas de las actividades destacadas. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.
Lunes 20 de abril
A las 18. Teatro Itinerante: La Parda (de Títeres La Pareja)
Salón Comunal – Calle Sarmiento s/n )- La Pampa, Dpto. Totoral
Teatro de títeres de mesa / Público Adulto / 60 min
Inspirada en María Remedios del Valle, quien combatió en el Ejército del Norte bajo el mando de Belgrano. El General la honró como La Madre de la Patria, pero terminó sus días pidiendo limosna en Buenos Aires. La obra juega con su figura y los fantasmas de su mundo interior. Entrada gratuita
A las 18. Cine: “El agente secreto” (de Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Thriller político ambientado en el Brasil de 1977. La trama sigue a Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento y se refugia en Recife durante el Carnaval, descubriendo que es vigilado por las fuerzas de la dictadura militar. Nominada al Oscar a Mejor película internacional. Repite martes 21, a las 20:30, y miércoles 22, a las 18. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
A las 18:30. Cine en Biblioteca Córdoba: “Lady Vengeance” (de Park Chan-wook, Corea del Sur, 2005)
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
En Abril abordamos el cine de Park Chan-Wook y su mezcla de violencia estilizada, belleza visual, exploración psicológica y giros narrativos inesperados. Lee Geum-ja es una mujer que pasa 13 años en prisión por un secuestro y asesinato infantil que no cometió. Al salir, busca vengarse del verdadero asesino, el Sr. Baek, con ayuda de aliados hechos en la cárcel. Entrada libre y gratuita.
A las 19. MutArte llega a Santa Rosa de Calamuchita
Centro de Fomento, Santa Rosa de Calamuchita
La muestra itinerante “MutArte”, de la artista Paola Arias propone una experiencia que integra arte, reciclaje y participación comunitaria, a través de esculturas realizadas con materiales reciclados, el registro del proceso creativo y espacios interactivos para el público. En esta oportunidad, se desarrollará una actividad de extensión junto a la Escuela Luis María Drago de Villa Incor, donde el martes 21 de abril estudiantes de nivel primario participarán en la creación de la obra colectiva “Corazón Latente”, promoviendo la conciencia ambiental y la expresión creativa desde edades tempranas. MutArte continúa su recorrido por la provincia acercando el arte y la sustentabilidad a distintas comunidades, fortaleciendo el vínculo entre cultura, educación y territorio. Entrada gratuita.
A las 20:30. Cine de cabecera: Foco Nanni Moretti. “Mia Madre” (de Nanni Moretti, Italia, 2015)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Moretti es uno de los cineastas más vitales del cine contemporáneo: inconformista, mordaz, inquisitivo e iconoclasta. A esos adjetivos cabe sumar, además, divertido. Los lunes de abril, en Cine de Cabecera, veremos solo una parte de su filmografía: Habemus Papam, Caro diario, Mia madre y Palombella Rossa. Sinopsis: Margherita (Margherita Buy), una directora de cine políticamente comprometida, está a punto de separarse de Vittorio, un actor con el que tiene una hija adolescente. Su hermano (Nanni Moretti) decide dejar el trabajo para dedicarse a cuidar a su madre, gravemente enferma en el hospital. La enfermedad de la ‘mamma’ y el proceso de asimilación de su inevitable pérdida altera completamente la vida cotidiana y emocional de sus hijos. Entrada libre y gratuita.
A las 21. Cine: “La Virgen de la Tosquera” (de Laura Casabé, Argentina, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Natalia, Mariela y Josefina son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, más mayor y más mundana, que cautiva a Diego. Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra. Repite martes 21, a las 18:30 y miércoles 22, a las 21. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.
Martes 21 de abril
A las 17. Cine: “Caso 137” (de Dóminik Moll, Francia, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
Stéphanie, agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número. Repite a las 21; miércoles 22 a las 19; jueves 23 a las 17; viernes 24 a las 17; sábado 25 a las 19 y domingo 26 a las 19. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.
A las 18. Cine en el Palacio: “Kurt Vonnegut: Atrapado en el tiempo” (de Robert B. Weide, Don Argott, Estados Unidos, 2021)
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Con el ciclo “Una serie sobre el tiempo I”, una propuesta dedicada a explorar las formas en que el tiempo atraviesa la memoria, los afectos y la identidad. A lo largo de cuatro encuentros, el ciclo pondrá en diálogo películas que interrogan el recuerdo desde distintos ángulos: aquello que permanece, lo que se transforma, lo que olvidamos, lo que inventamos para poder seguir viviendo. Sinopsis: Casi ocho años después de su muerte, Kurt Vonnegut sigue siendo una de las figuras literarias más populares de los siglos XX y XXI. Lectores de todas las generaciones y de todas partes del mundo continúan siendo fascinados por su cómica -y cósmica- perspicacia, patente en best-sellers como ‘Cuna de gato’, ‘Matadero 5’, ‘El desayuno de los campeones’, ‘Madre noche’, ‘Dios le bendiga, Mr. Rosewater’ y muchos otros. Sorprendentemente, todas las obras de Vonnegut se siguen publicando y su popularidad no muestra signos de menguar. Sin embargo hasta la fecha no había un documental definitivo sobre su extraordinaria vida y obra. Ingreso libre y gratuito. Por orden de llegada, capacidad 90 personas.
A las 19. Cine: “Gioia mia” (de Margherita Spampinato,Italia, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
Un niño, inquieto e impertinente, y su anciana tía, devota y gruñona, se ven obligados a pasar un verano juntos. En el antiguo edificio siciliano donde ella creció, que en vez de wifi tiene fantasmas, sus respectivos mundos chocan: celeridad y lentitud, hiperconectividad y espiritualidad. Repite miércoles 22 a las 17 hs. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.
A las 20:30. Cine por la diversidad: “La memoria, otra historia del paraíso” (de Gustavo Marangoni, Argentina, 2014)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
A 50 años del golpe cívico-militar, Cine por la Diversidad propone un ejercicio de mirada que trasciende las efemérides. La curaduría, realizada por Francisco Huisman y Diego Carriqueo (referentes del Festival Audiovisual Bariloche), se aleja de los discursos cerrados para explorar la memoria como un territorio en disputa, un ensayo constante y una herramienta de resiliencia. Sinopsis. En 1978 fue secuestrado por la dictadura de Julio Schwartz, en el pueblo de El Bolsón. La mitad del pueblo no lo supo, la otra lo olvidó (en el Paraíso determinadas cosas no pueden ocurrir). Treinta años después sus hijos recuperan la memoria, para sí mismos, para su familia y para El Bolsón. Este documental acompaña a una familia en la ruptura de ese silencio y se pregunta si el pueblo de El Bolsón no está repitiendo su historia. Entrada libre y gratuita.
Miércoles 22 de abril
A las 11. Ciclo de Charlas: Antropología Forense y Derechos Humanos
Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395
En el marco de las actividades por la memoria, llevadas a cabo durante el mes de marzo, se propone darle continuidad a las mismas con un ciclo de charlas orientadas a mostrar el trabajo de la Antropología Forense en relación a los derechos humanos, la experiencia de trabajo reciente en La Perla y la relevancia tanto nacional como internacional del Equipo Argentino de Antropología Forense. Diserta Lic. Darío Olmo, antropólogo forense, investigador y miembro fundador del EAAF. Entrada gratuita, por orden de llegada.
A las 17. Charla a pie de obra con Paulina Antacli: “Serie borgeana y otros laberintos”
Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Leopoldo Lugones 411
Paulina Antacli, curadora de la muestra de Jorge Simes que se exhibe en sala 2 del museo, realizará un recorrido por la exposición donde se abordarán los procesos creativos del artista. Los disparadores de la actividad son los videos realizados por el hijo del artista, Lucas Simes, en los que el artista cordobés sintetiza su pensamiento, técnica y motivaciones con las que desarrolló su obra en los últimos 10 años. En esta exhibición Jorge Simes nos propone sumergirnos en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan en un juego de símbolos, espejos y laberintos. Paulina Antacli es cordobesa, Doctora en Artes y Licenciada en Artes Visuales. Historiadora del arte, artista, docente-investigadora y curadora. Su enfoque interdisciplinario busca generar diálogos profundos entre el “saber hacer” del artista y la fuerza expresiva de la imagen. Entrada libre y gratuita.
A las 17:30. Voces que cuentan. El sonido de nuestra identidad
Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte
En el marco del Día Mundial de la Voz, que se conmemora cada 16 de abril, el Museo del Cuarteto se suma a la campaña “Cuidamos nuestras voces”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de la salud vocal y su cuidado. La voz es una herramienta fundamental de comunicación, identidad y vínculo con los demás. En este encuentro se llevará adelante el Ciclo de entrevistas: “Mi voz, mi identidad”, relatos en primera persona moderado por la Dra. Fernanda Castro Maggi junto a artistas y cantantes invitados que exponen sus vivencias: Lorena Jiménez, Vanesa Velázquez, Jorge Toro Quevedo, Alejandro Orlando y Doña Jovita; una exposición teórica “Toda la vida con voz” brindada por la Dra. Fernanda Castro Maggi y Lic. Alicia María Maggi y el cierre artístico “Cantamos con voz” de la mano de Aitiana Conci, Julieta Frias, Lorena Jiménez, Vanesa Velázquez, Jorge Toro Quevedo. Entrada libre y gratuita
A las 18. Presentación del libro “Aguaranta”
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
De la escritora Cristina Díaz. Contará con la presentación a cargo de la Profesora Florencia Amalia Gordillo. Luego, la autora se dirigirá a sus invitados con algunas palabras y la lectura de obras publicadas en el libro. Acompaña guitarra y voz de Pía Tillard. Ingreso libre y gratuito
A las 19. Presentación del libro “La Argentina: gimnasio de alma”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Del autor Juan Isidro Bossa y presentado por el periodista Gustavo Tobi. El hallazgo de una caja sellada en el futuro revela el testamento secreto de Juan Bossa: una advertencia desesperada para que sus descendientes no sean presas de los canallas que han desangrado a la Argentina. Más que una novela, es un exorcismo brutal de sesenta años de decadencia moral. A través de la voz de Luisito, se disecciona una historia nacional marcada por la locura colectiva, estructurada en tres actos: La Gran Tragedia (1963-82), La Bisagra Fallida (1983-2001) y La Miserable Farsa (desde 2002). ESTA NOVELA DUELE, advierte el autor. Espejo incómodo ante una sociedad con pulsión de muerte. ¿Llegamos acá por confusión inducida por hipocresía generalizada? Una lectura ineludible para evitar más fracasos en Argentina. Juan Isidoro Bossa es Doctor en Ciencias Económicas (orientación “Administración”) y contador público egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Complementó su formación con estudios de tesis doctoral en la Universidad Leopold Franzens de Innsbruck, Austria, gracias a una beca otorgada por el gobierno de ese país. Es también coautor con Olga Lucía Strombolo (SOL) de las novelas: “La llamada del viento” (publicada bajo el seudónimo Clara Rueda) y “El viejo y el agua”. Entrada libre y gratuita
A las 20:30. Temporada Real: “Los chicos de mi edad, humor AntiAge”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
Stand Up para toda la familia, en el que Adrián Gómez aborda los cambios de épocas, de costumbres, de música y entretenimiento con el humor cordobés que lo caracteriza. Un espectáculo de humor, música, recuerdos y emociones. Tercera parte de la trilogía ¨Los chicos de mi edad¨ ganadora del Premio Carlos al Mejor Humorista. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20:30. Festival de Títeres para Adultos Kabezas en Mano: El Aviso Desoído
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Del 22 al 25 de abril se lleva adelante un evento cultural de relevancia en la provincia de Córdoba tras más de una década de trayectoria, en esta edición, el festival amplía su alcance hacia el sur provincial, con sedes en Río Cuarto y General Cabrera, donde la organización local cuenta con la participación destacada de KIKA Producciones Teatro, en el marco de sus 25 años de trabajo escénico. La programación incluye una variedad de espectáculos y actividades que exploran el teatro de títeres desde una perspectiva adulta y contemporánea.
Entre las propuestas se encuentran: El Aviso Desoído (22/04, a las 20:30 hs, en el Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55); ¿Pero qué has visto? Habrase visto!, de Teatro Piedra Libre (23/04, a las 20:30 hs, en el Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55) y Cóctel, de Manuel Mansilla (24/04, a las 19.30 hs, en el Teatrino de la Trapalanda – Colón 149). El cierre, el sábado 25 de abril, combina formación y celebración artística con un taller a cargo de Manuel Mansilla (de 10 a 13 hs, en Espacio Las Hijas de Susú – Belgrano 462) y una varieté teatral nocturna con múltiples números escénicos (a las 21:30 hs, en Espacio Las Hijas de Susú – Belgrano 462). Este festival se presenta como un espacio de encuentro, formación y experimentación artística, reafirmando el valor del teatro de títeres como lenguaje expresivo para públicos adultos.
A las 21. Ciclo de Cine Armenio: “El Amanecer de Aurora” (de Inna Sahakyan, Armenia, 2022)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
En un nuevo aniversario del Genocidio Armenio se programa un Ciclo de cine Armenio Una superviviente del Genocidio armenio se convierte en una estrella del cine mudo. La odisea de Aurora Mardiganian es casi irreal. Después de perder a su familia, escapar de la esclavitud y soportar la codicia de Hollywood, Aurora viaja lejos para contarle al mundo sobre el primer genocidio del siglo XX. Será una oportunidad para reflexionar, compartir y mantener viva la memoria a través del cine. Repite miércoles 22 a las 17 hs. Entrada libre y gratuita
Jueves 23 de abril
A las 10. Teatro Itinerante: Con los residuos del cajón hacemos una canción (de Marotte en Fuga)
Escuela Manuel Estrada – Km 8 – Villa San Carlos
Títeres de mesa / ATP / 45 min
Dos niños desafían el aburrimiento con juegos e imaginación creando un noticiero ambiental. Buscan salvar a un pajarito y descubren el peligro de los residuos contaminantes. La obra fomenta el consumo responsable y reflexiona sobre la basura tecnológica. Entrada gratuita
A las 18. Teatro Itinerante: WOF: obra payasa para Virginia Woolf (de Compañía Clarisa Clown)
Biblioteca Bella Vista – Rufino Zado 633- Bella Vista
Clown / Jóven y Adulto / 70 min
Espectáculo unipersonal creado a partir de la adaptación de textos como “Un Cuarto propio”y los Diarios de Virginia Woolf. Clarisa, una escritora experimentada, se pregunta sobre el placer de conjugar palabras mientras intenta escribir su última obra. Entrada gratuita
A las 18, Luces del Barroco, Sombras del Clasicismo- Contrastes entre dos mundos sonoros
Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55
La propuesta invita a un recorrido por distintos lenguajes musicales que, aún hoy, conservan plena vigencia en su capacidad expresiva. A través de diversas formaciones instrumentales y timbres, se exploran nociones de orden, belleza y equilibrio propias del período barroco, en diálogo con los principios que configuran la sensibilidad clásica. La interpretación estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Córdoba (OFC), agrupación independiente autogestionada. La entrada es libre y gratuita
A las 18. Presentación del libro “Espejismo ciego”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Del escritor Eduardo Cháves. Cada poema ha tenido su momento de exaltación y de misteriosa catarsis porque nacen sujetos a una imaginación que contiene lo suficiente de memoria como para crear un mundo que supere lo personal y pueda ser compartido por quien nos lee. Entrada libre y gratuita
A las 18. Ciclo de cine “Destellos de otros mundos posibles: A 50 años del último golpe de estado cívico-militar.”
Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511
Proyección de películas y cortos documentales, de ficción y animación. En diálogo con la exposición Memorias Futuras, este ciclo de cine propone recuperar una experiencia histórica colectiva que la dictadura intentó quebrar: la de las luchas obreras, populares y juveniles, las formas de autoorganización y los colectivos artísticos, intelectuales y culturales que construyeron nuevas imágenes de futuro. A través del cine, se busca irrumpir ese pasado en el presente como un “relámpago”, al decir de Walter Benjamín. En esta oportunidad se proyectará el documental “Preguntas a un obrero que lee” de Hugo Colombini (2015). Entrada libre y gratuita
A las 18:30. Cine: “Corazones Jóvenes” (de Anthony Schatteman, Bélgica, 2026)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Elías, de 14 años, se siente atraído por su nuevo vecino, Alexander, de su misma edad. Pronto se da cuenta de que, por primera vez, está verdaderamente enamorado. Las interacciones con sus amigos y familiares generan más preguntas que respuestas. Confundido por sus crecientes sentimientos, Elías intenta resolver su caos interior para demostrar que merece el corazón de Alexander. Repite viernes 24 y sábado 25, a las 20:30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500 y jueves 2×1 en entradas.
A las 19. Cine espacio INCAA: “Nuestra tierra” (de Lucrecia Martel, Argentina, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
En 2009, un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. La película combina las voces y fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen. Repite viernes 24 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.
A las 20. Cine Club del CCC: “El último Elvis” (de Armando Bó, 2025)
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
En esta ocasión el ciclo organizado por la Radio y Streaming “Park”: “Ya no somos Freaks – Solo películas de Rock”, que recupera la historia de movimientos y lugares que cambiaron para siempre a las sociedades del mundo proyecta la película “El último Elvis”, presentada por Rodrigo Artal. La música, el cine, la literatura y las artes plásticas son el punto en común para cada proyección. Sinopsis: La película cuenta la historia de un fanático de Elvis Presley de Buenos Aires quien transforma su modo de vivir como si fuese la estrella que tanto admira. El personaje central sostiene su elección de vida ante los comentarios absurdos de una sociedad que no lo entiende solo por estar fuera de un sistema. La música la interpreta en vivo el propio actor, uno de los grandes imitadores de Elvis de los últimos tiempos. Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad)
A las 20. Teatro Itinerante: Lluvia de arroz (de Elenco concertado)
C.E.N.M.A. Sede Sebastián Elcano -Edificio de primaria – Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco
Comedia dramatica / Publico Adulto / 50 min
Una pareja vuelve de una fiesta en esta obra que, en clave de humor, evidencia el círculo de la violencia dentro del sistema patriarcal para reflexionar sobre nuestros vínculos. Entrada gratuita
A las 20:30. Jueves de Comedia: “La errante: Una madre Coraje”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
Está habitada por una mujer que emerge de la oscuridad del escenario para construir una relación íntima y directa con cada espectador. Por momentos, da la sensación de que la protagonista le habla solo a uno, que el espacio se achica hasta convertirse en una conversación personal. La Obra logra lo que el teatro mejor sabe hacer: volver presente lo que duele, lo que persiste, interpelar a través de preguntas y tocar las fibras más sensibles del público para reflexionar acerca del dolor humano. El espectador tendrá la impresión de encontrarse frente a ella, a la verdadera Anna Fierling, con su tono provocador, irónico, despectivo, cínico, despiadado y, a veces tierno, de madre. Una sobreviviente, errante, comparte con cada espectador algunos temas sumamente actuales, en particular el de la guerra, el del ser madre, no solamente en el marco de un conflicto armado, en muchos momentos ejemplo y metáfora de la realidad. Coproducción de Teatro Real – Agencia Córdoba Cultura SE y el Instituto Italiano de Cultura del Consulado General de Italia en Córdoba. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: +12. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 20:30. Cine: “Las presencias” (de Juan José Gorasurreta, Argentina, 2025)
Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto
Las presencias, segunda parte de la autobiografía audiovisual de Juan José Gorasurreta, documenta la búsqueda de identidad del director cruzando sus memorias personales con la historia reciente de Argentina y su profundo vínculo con el cine. Repite viernes 24 y sábado 25, a las 18:30. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500 y jueves 2×1 en entradas.
A las 21. Rock Real: Amy´s Monkeys “Tributo a Amy Winehouse”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
Amy’s Monkeys presenta un espectáculo de alto nivel que recorre la obra de Amy Winehouse con una fidelidad musical, estética y emocional excepcional. El show propone un viaje profundo por su repertorio, recreando el sonido, la puesta en escena y el espíritu que definieron a la artista. La banda se destaca por el cuidado en los arreglos, la interpretación y el vestuario escénico, logrando una experiencia auténtica y envolvente. Al frente, su vocalista Kary Stefanich brinda una interpretación intensa y sensible, y fue convocada en 2025 para compartir escenario con los músicos originales de Amy Winehouse durante su visita a la Argentina, recibiendo su validación directa. Un espectáculo elegante y conmovedor que fusiona Soul, Jazz, Ska y R&B, pensado para el público que busca una experiencia artística de gran calidad. Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $35.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
A las 21. Cine: “Un Fantasma a su Servicio” (de Ratchapoom Boonbunchachoke, Tailandia, 2025)
Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275
Tras la trágica muerte de Nat a causa de la contaminación por polvo, March se ve consumido por el dolor. Pero su vida cotidiana da un vuelco cuando descubre que el espíritu de su mujer se ha reencarnado en una aspiradora. Por absurdo que parezca, su vínculo se reaviva, haciéndose más fuerte que nunca. “Un fantasma a su servicio" es una comedia fantástica que mezcla lo absurdo con la crítica social, explorando el amor, la memoria y los fantasmas que habitan lo cotidiano. Repite viernes 24 a las 21; sábado 25 a las 17 y 21 hs; domingo 26 a las 17 y 21 hs. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.
Viernes 24 de abril
A las 12. Teatro Itinerante: Club Social y Deportivo Papetti (de Los Salieris de Papetti)
IPEM 371 Mariano Moreno Calle pública s/n – Rayo Cortado, Dpto. Río Seco
Clown / ATP / 60 min
Un circo en decadencia y tres hermanos payasos que dan todo para mantenerlo funcionando. Una historia que habla de la importancia del arte y de su existencia. Entrada gratuita
A las 17. Expo Lutheria Córdoba 2026
Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325
Del 24 al 26 de abril, de 15 a 20 h, se llevará a cabo la exposición de instrumentos de autor Expo Lutheria Cba con más de 30 constructores de instrumentos musicales de todo el país en esta tercera edición.
Organizada por la Asociación Argentina de Luthiers, la exposición será una oportunidad única para los amantes de la música y los aficionados a los instrumentos musicales, donde los visitantes tendrán la posibilidad de explorar una amplia gama de instrumentos de autor, creados con pasión y dedicación por talentosos luthiers locales e internacionales. Participan expositores de Salta, Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro e invitados especiales de Colombia y Uruguay. Las actividades incluyen charlas, capacitaciones y shows musicales, para un evento que promete ser la gran vidriera para apreciar la altísima calidad de los distintos tipos de instrumentos musicales que se fabrican en esta parte del mundo. Entrada libre y gratuita
A las 18. Conferencia “Neurociencia y Autoconocimiento: Usando la mente a nuestro favor”
Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375
Actividad orientada a toda la comunidad interesada en el desarrollo personal y el bienestar integral. Organizada por la Asociación AGEACAC. Entrada libre y gratuita
A las 19. Teatro Itinerante: La ilusión del Rubio (de Dir. Elina Martinelli)
Centro Comunitario Deportivo y Cultural Cooperativa Felipe Varela- Córdoba
Teatro callejero / Adolescentes y adultos / 35 min
Sobre Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en Córdoba en 2012. Tras un juicio irregular en 2015, la investigación se detuvo. Sus familiares y amigos continúan la búsqueda.Entrada gratuita
A las 20. Astrotaller: Ciclo Lunáticos en el Ciencias
Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395
Charla teórica, 20:30 observación Luna Creciente, Júpiter, Constelación de La Cruz del Sur. Vamos a observar con nuestros telescopios y conversar acerca de La luna, sus fases e influencia sobre nuestro planeta, Júpiter y sus lunas galileanas y la famosa Constelación de la Cruz del Sur, sus estrellas binarias y su cúmulo estelar “El Joyero”. Está destinado al público general. La entrada será gratuita con inscripciones vía link.
A las 20. Comedia Cordobesa: “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa”
Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66
En su 67° Aniversario, la Comedia Cordobesa presenta a Ramona y sus hijos, todos de padres diferentes, viven en un barrio humilde de la ciudad de Córdoba. Durante el festejo de su cumpleaños, un presentimiento de Ramona podría cambiar la vida de toda la familia para siempre. Al ritmo del tunga-tunga, hijos, hijas, nueras y yernos cantan y bailan sus vidas al son de cuarteto. Esta versión transforma la obra de Miguel Iriarte en una opereta cuartetera que invita al espectador a cantar, bailar y emocionarse. Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Repone el sábado 25 a las 20 y domingo 26 a las 20.
A las 20:30. Teatro Itinerante: Objeto Mujer (de Des Armadero Teatro)
CENMA Río Primero calle 12 de Octubre 115 esquina Moscati – Río Primero
Comedia dramática / Jóvenes y adultos +13 / 50 min
Otra perspectiva sobre el retorno de una pareja tras una fiesta, analizando los vínculos familiares y la violencia sistémica a través del humor. Entrada gratuita
A las 16. 8° Fashion Week -temporada Otoño/Invierno
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401
CBAFW, ya está grabada en calendario internacional y es avalado por Argentina Fashion Week, bajo la dirección de Manuel Bastet, Marysol Guevara y Juan Bertero. Supervisado por Héctor Vidal Rivas y el ente World Fashion Week. Esto posiciona a Córdoba Fashion Week y a todas las marcas que nos acompañan en un marco nacional e internacional. Promocionando de manera indirecta no solamente el mercado textil, sino también, Córdoba y todos sus atractivos. Esta es la 8° edición en Córdoba, el evento se realiza hace más de 30 años en Bs As, pero en nuestra provincia llegó en el año 2022 bajo la dirección de Muy Americano producciones. En las últimas 7 ediciones se trabajó sobre el mismo concepto que se presenta hoy, revolucionar la escena de la moda nacional. #CbaFW recibió a más de 160 marcas nacionales realizando más de 1600 pasadas en lo que va a la fecha, siendo una sede de nuevos y experimentados creadores de moda. Continúa el sábado 25
Sábado 25 de abril
A las 17. Teatro Itinerante: Me caí en un sombrero (de La Chinangua teatro y cuentos-)
Biblioteca Flor de Papel – Dumesnil 1440 – Córdoba
Narración de cuentos – Teatro / ATP / 50 min
Selección de cuentos tradicionales y de autor que habilitan la participación activa y divertida del público. Entrada gratuita
A las 20. Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “El mundo en un concierto”
Santuario de San Cayetano – Dinkeldein 2400, Río Cuarto
Un recorrido musical por la diversidad de la experiencia humana. A través de la música vocal y las expresiones folklóricas, este concierto invita a explorar distintas culturas, pensamientos y modos de habitar nuestro planeta. La palabra cantada sonará en múltiples lenguas y dialectos para mostrar la diversidad cultural de todo el mundo, habitando el espacio, ensalzando el encuentro: voces, tradiciones y realidades diversas que dialogan y se transforman en una experiencia común. Una invitación a escuchar al mundo a través de sus músicas. Dirección: Julio Menéndez. Entrada libre y gratuita.
A las 20:30. Escena Nacional, “Las Cosas Maravillosas”
Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66
“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: +13. Entradas: $25.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.
Domingo 26 de abril
A las 10. Día Mundial de la Fotografía Estenopeica en el Palacio Dionisi
Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622
En el marco del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, el Museo Palacio Dionisi presentará dos materiales audiovisuales vinculados a esta singular técnica fotográfica: por un lado, el video “El mundo sin lente” del fotógrafo cordobés Pablo Grinspan, que propone un recorrido con enfoque didáctico por los procesos de experimentación, los tipos de cámaras y las posibilidades de esta técnica; y por otro, un video que reúne imágenes de la convocatoria estenopeica organizada por el museo en 2025, que incluye obras de 97 fotógrafos y fotógrafas de distintas partes del mundo y da cuenta de la diversidad de miradas dentro de esta práctica.
A las 11. Tejiendo infancias
Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66
Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario